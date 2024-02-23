"Ми не будемо просто стояти": Зеленський анонсував новий контранступ

Оборона – это задача Украины номер один. Но просто стоять на месте ВСУ не будут, сказал президент.

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Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готовить новое контрнаступление / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, СтратКом ВСУ, скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Брету Байеру, которое транслировал телеканал Fox News.

По словам главы государства, в противостоянии с такой страной как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов.

"Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна", - сказал президент.

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"И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - отметил Зеленский.

Также он прокомментировал контрнаступление ВСУ в 2023 году. Президент подчеркнул, что нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что украинские военные могут пойти в большое контрнаступление. Произойти это может уже в этом году.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

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