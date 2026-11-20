Наибольшее внимание привлекли реактивные ракеты Shahed - их в составе атаки было 123, а попадания зафиксировали в 23 точках.

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Россия запустила 84 крылатые ракеты и более 400 дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Основные цифры:

Враг выпустил 84 крылатые ракеты и 404 ударных дрона

Силы ПВО сбили или подавили 462 цели

Попадания зафиксированы в 23 точках

В ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину более чем 480 ракетами и БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 462 воздушные цели. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным военных, атака началась в 18:00 19 ноября и по состоянию на утро еще продолжалась - в воздушном пространстве оставались несколько вражеских БПЛА.

видео дня

Среди ракет, которыми РФ атаковала страну, были 3 баллистические ракеты, 79 крылатых ракет и 380 ударных дронов. Пуски крылатых ракет произошли, в частности, из акватории Черного моря, куда впервые за полгода вышли корабли Черноморского флота РФ.

Попадания ракет и ударных дронов зафиксированы в 23 точках, ещё в 10 точках упали обломки сбитых целей. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Помимо итоговых данных, Воздушные силы уточнили, что россияне запускали ракеты и дроны со многих направлений:

баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и противокорабельные ракеты "Циркон" - из Ростовской, Брянской и Курской областей РФ;

84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101, "Калибр" и "Искандер-К" - из Вологодской области РФ и акватории Чёрного моря;

404 ударных дрона Shahed (123 из них - реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия" - с направлений Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.

Сколько ракет и дронов удалось сбить

По предварительным данным по состоянию на 10:30, противовоздушная оборона сбила или подавила:

3 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400/"Циркон";

79 крылатых ракет Х-101 и "Калибр";

380 вражеских БПЛА, из которых 102 - реактивные Shahed.

Получается, что из 84 крылатых ракет не удалось перехватить 5, а из 404 дронов - 24. Из 123 реактивных Shahed силы ПВО обезвредили 102.

Реактивный "Шахед" - характеристики / Инфографика: Главред

Почему Россия наносит удары по западу Украины

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью "Главреду" объяснял, что оккупанты целенаправленно наносят удары по западным областям, через которые проходят ключевые логистические маршруты.

"Поэтому россияне сейчас пытаются максимально интенсивно атаковать именно Волынь и Львовскую область, ведь через эти области проходит основной поток экспортно-импортных операций", - подчеркнул эксперт.

В то же время Гончар признал, что полностью обезопасить страну от таких ударов невозможно, и назвал главную задачу для государства.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Поэтому нужно максимально эффективно отражать атаки и оперативно восстанавливать все, что было повреждено или разрушено", - пояснил Гончар.

Массированная атака на Украину - новости по теме

Как сообщал Главред, утром 20 ноября оккупанты атаковали Львов реактивными дронами и ракетами. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что область находится под массированной ракетно-дроновой атакой. Мэр Львова Андрей Садовый предупреждал о группе крылатых ракет "Калибр".

Реактивные "Шахеды" стали одной из самых серьезных угроз для украинской ПВО. По словам Сергея Бескрестнова, именно против них нужна новая архитектура противовоздушной обороны. Он отмечал, что против обычных "Шахедов" и крылатых ракет действует существующая эшелонированная ПВО.

У Украины уже есть собственный ответ на эту угрозу. В сентябре президент Владимир Зеленский продемонстрировал новый перехватчик реактивных "Шахедов". Дрон был создан и успешно применен при участии военной контрразведки СБУ.

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