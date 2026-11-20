Под ударом оказалось медицинское учреждение в Шевченковском районе, осмотр места попадания продолжается.

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В Харькове россияне обстреляли больницу / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Дрон попал в медицинское учреждение в Шевченковском районе Харькова

Пострадали четыре человека, выбито более 50 окон

Накануне оккупанты атаковали Салтовский район

Ночью 20 ноября российская оккупационная армия нанесла удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания дрона пострадали четыре человека, в здании выбито более 50 окон. Это не первый удар по харьковским больницам в этом месяце - в начале ноября оккупанты атаковали медицинское учреждение в Немишлянском районе.

"Враг нанес удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе. Предварительно есть пострадавшие", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Впоследствии мэр уточнил, каковы последствия атаки.

"В результате попадания вражеского дрона по больнице пострадали четыре человека, выбито более 50 окон. Осмотр места обстрела продолжается", - сообщил мэр.

Атака на Салтовский район накануне

Удар по больнице произошел через несколько часов после атаки на другой район города. Вечером 19 ноября российский боевой дрон поразил Салтовский район Харькова.

Число пострадавших там росло в течение вечера. По последним данным Терехова, их семеро, среди них - дети.

"На данный момент - уже семь пострадавших, среди них девочка 13 лет и подросток 16 лет", - сообщил мэр.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Как изменилось противодействие атакам "Шахедов"

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия существенно увеличила использование ударных беспилотников, а появление реактивных "Шахедов" создало новый вызов для украинской ПВО. По его словам, ситуация с противодействием дронам изменилась после организационных изменений в системе малой ПВО и нового подхода к оценке работы подразделений.

"Если раньше ты получал результат, когда сбивал „Шахед", и ничего не получал, если не сбивал, то потом начали учитывать разницу между тем, сколько целей вошло в зону ответственности и сколько из неё вышло. Если что-то вышло из твоей зоны - ты проиграл. И ситуация сразу существенно изменилась", - пояснил эксперт.

Зачем оккупанты атакуют Харьков дронами

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии "Суспільне Харьків" 10 ноября объяснял, что в ноябре россияне усилили атаки FPV-дронами по городу. По его мнению, враг проводит отдельную операцию, чтобы испортить жизнь харьковчанам, в частности, посредством ударов по городской инфраструктуре.

"В Харькове, скорее, речь идет о какой-то отдельной акции, отдельной операции, направленной именно на ухудшение жизни в городе в целом. В том числе из-за атак на те же элементы городской инфраструктуры и так далее. Это обычная российская тактика", - рассказал Трегубов.

В то же время, по оценке пресс-секретаря, на военную ситуацию вокруг Харькова такие удары принципиально не влияют.

"Сказать, что это каким-то образом принципиально влияет на стратегическую обстановку вокруг города - нет", - отметил он.

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь на 20 ноября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы в столице прозвучали двумя волнами - около 01:20 и около 02:00. В результате удара возникли пожары в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах.

В результате баллистической атаки на столицу поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход. Движение с правого на левый берег по нему пока закрыто.

Также повреждения зафиксированы на Дарницком мосту.

Вновь был нанесен удар по Южному мосту. Движение по нему пока остается в ограниченном режиме.

В результате вражеской атаки на столицу погибли три человека. Также двое людей получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В КГВА призвали жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Киевлян призвали ограничить передвижение по городу на личном автотранспорте, а работодателям рекомендовали, по возможности, перевести рабочий процесс в дистанционный формат.

Рано утром 20 ноября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога, а мониторы сообщали о движении баллистических ракет в направлении Киева. В столице были слышны как минимум два сильных взрыва. По предварительным данным, в результате попаданий поврежден объект критической инфраструктуры.

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