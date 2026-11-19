19:46

Трамп хочет добиться прекращения войны



Кушнер заявил, что президент США поручил ему и Стиву Виткоффу в ходе встреч с Си Цзиньпином и Путиным выразить стремление к миру и побудить их к прямым переговорам.

Добиться мира будет чрезвычайно сложно. Кушнер признал, что затянувшаяся война, человеческие потери и взаимная вражда существенно затрудняют примирение Украины и России. В то же время он считает, что стороны уже сделали важные шаги вперед.

По его словам, цель переговоров - суверенная и процветающая Украина. Кушнер подчеркнул, что окончание войны должно привести к созданию сильной Украины, которая будет иметь перспективы экономического развития и интеграции в Европейский Союз.