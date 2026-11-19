Лидеры стран коалиции желающих провели заседание, в ходе которого обсудили дальнейшую поддержку Украины, гарантии безопасности и шаги по достижению справедливого мира. По итогам заседания происходит совместное заявление лидеров, которое транслирует Офис президента Украины. Главред следит за главными новостями и публикует важнейшие заявления участников встречи.
Пресс-конференция завершилась
В заключение, отвечая на вопросы журналистов, Зеленский отметил, что Россия уже проиграла эту войну и попытка расколоть Европу провалилась. Президент Украины поблагодарил лидеров за эту встречу.
Кушнер считает, что Трамп вернулся из Китая с убеждением, что мир достижим
Спецпосланник США отметил, что Европа очень сплочена и решительно поддерживает Украину.
"Мы донесли это до сведения президента Трампа, когда беседовали с ним после встречи. Мы также донесем это до сведения россиян. Я думаю, что мы добились прогресса в определении того, какой может быть успешная и сильная Украина, надеюсь, после этой войны", - заявил он.
Россия согласилась с концепцией гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО, - Кушнер
"С точки зрения Америки предоставление гарантий безопасности по образцу Пятой статьи - это действительно очень серьёзный шаг. И я думаю, что президент Трамп готов это рассмотреть. Но, очевидно, это должно соответствовать интересам Америки, и… мы должны убедиться, что это станет частью более широкого пакета мер по обеспечению безопасности", - сказал он.
НАТО должно стать ключевой опорой будущей системы безопасности
По словам Кушнера, Альянс будет играть центральную роль в обеспечении мира, кризисном управлении, прозрачности коммуникаций и деэскалации.
Трамп готов уделить переговорам столько времени, сколько потребуется. Спецпредставитель США подчеркнул, что американский президент настроен работать над прекращением войны в полной координации с европейскими партнерами.
Тысячи военнопленных могут вернуться домой в ближайшие недели
Кушнер назвал это важным гуманитарным прорывом и жестом доброй воли.
США работают над гарантиями безопасности для Украины
Спецпредставитель США заявил о необходимости обеспечить их утверждение в Конгрессе США. По его словам, этот вопрос прорабатывается совместно с партнерами из коалиции желающих.
Трамп хочет добиться прекращения войны
Кушнер заявил, что президент США поручил ему и Стиву Виткоффу в ходе встреч с Си Цзиньпином и Путиным выразить стремление к миру и побудить их к прямым переговорам.
Добиться мира будет чрезвычайно сложно. Кушнер признал, что затянувшаяся война, человеческие потери и взаимная вражда существенно затрудняют примирение Украины и России. В то же время он считает, что стороны уже сделали важные шаги вперед.
По его словам, цель переговоров - суверенная и процветающая Украина. Кушнер подчеркнул, что окончание войны должно привести к созданию сильной Украины, которая будет иметь перспективы экономического развития и интеграции в Европейский Союз.
Путин согласился на участие европейцев в многосторонних переговорах о мире в Украине, - Кушнер
"Россия согласилась работать в многостороннем формате с европейцами. И частично мы объяснили россиянам, что мы действительно верим, что Россия, участие Европы за столом переговоров будет ключевым для завершения этой войны", - заявил представитель США.
Россия не должна выдвигать нереалистичные требования в области безопасности
Бернем заявил, что агрессор не может диктовать условия европейской безопасности. Европа готова к серьезному обсуждению этих вопросов столько, сколько потребуется.
Он призвал партнеров более активно противостоять российской агрессии, особенно в преддверии зимы, когда российские удары угрожают украинской энергетике, логистике и гражданскому населению.
Бернем заявил о намерении передать Украине 1000 дальнобойных дронов, разработанных в сотрудничестве с Норвегией, а также штурмовые катера.
Он добачил, что Москва теряет людей и позиции, а захваченная украинская территория составляет лишь небольшую часть страны.
Эта зима будет очень тяжелой для Украины, но "Коалиция желающих" будет на стороне Украины и будет поддерживать её столько, сколько потребуется, - премьер-министр Великобритании Энди Бернем
Участие американских представителей приближает перспективу реальных переговоров. Бернем поблагодарил Джареда Кушнера и Стива Виткоффа за участие во встрече и назвал это важным шагом к началу содержательного диалога.
Он также отметил, что Европа стала лучше подготовлена к мирным переговорам. По словам Бернема, европейские страны имеют четкую, последовательную и единую позицию в отношении переговорного процесса.
Решения по территориям может принимать только президент Зеленский, заявил Макрон
Макрон подчеркнул, что Зеленский - единственный, кто имеет право принимать легитимные решения от имени Украины.
Ближайшие недели станут решающими для Украины и Европы. Макрон назвал встречу коалиции заинтересованных сторон в Берлине своевременной и важной
Россия выдвигает максималистские требования и не предлагает реальных мирных решений. Несмотря на это, Макрон считает, что нужно продолжать работу над возможностью переговоров. Коалиция желающих готова участвовать в обеспечении безопасности Украины. Макрон напомнил о военной составляющей коалиции: 12 стран активно участвуют в её работе, а более 2500 военнослужащих уже принимали участие в многонациональных учениях. Макрон поддерживает четырёхсторонний формат переговоров: США, Европа, Украина и Россия. Он подчеркнул, что европейцы должны быть непосредственно вовлечены в мирный процесс.
Все страны "Коалиции желающих" должны оказать Украине необходимую помощь
Макрон призвал партнеров предоставлять Киеву всё, что они могут, для противодействия российским атакам. Партнеры будут поставлять Украине новые самолеты и средства противовоздушной обороны. Также в ближайшее время состоится новый саммит, посвящённый программе FREYA и противоракетной обороне. По словам Макрона, необходимо усилить противовоздушную оборону Киева. По словам Макрона, в течение ближайших недель партнеры будут искать возможности для усиления защиты столицы и гражданского населения.
Украина должна выступить на мирных переговорах с сильной позицией, - Макрон
Макрон назвал это главным приоритетом и подчеркнул, что для этого необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву. По его словам, Украина продолжает бороться и даже наступает на фронте. В то же время Россия усиливает атаки на гражданское население, в частности на Киев, и пытается уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.
Европа должна участвовать во всех переговорах по прекращению войны
По словам Зеленского, европейская сторона будет представлена пятью странами, а также ЕС и НАТО.
Готовится четырехсторонняя встреча с участием Украины, США, Европы и России
Зеленский заявил, что повестку дня переговоров необходимо согласовывать совместно, чтобы не терять время.
Зеленский также подчеркнул важность американского влияния и давления на Москву. Президент убежден, что украинский военный опыт, технологии и возможности укрепят оба союза.
Украина стремится не допустить новой войны в Европе. Зеленский подчеркнул, что безопасность Украины и европейская безопасность неразрывно связаны.
Президент подчеркнул важность помощи со стороны партнеров для защиты страны
Украине требуются F-16 и другие боевые самолеты. Они должны помочь сбивать русские ударные дроны. Украинские команды будут работать над этим вопросом с партнерами. Зеленский также заявил, что Европа должна усиливать собственную систему безопасности. Он отметил необходимость развития совместных оборонных проектов и соответствующих способностей безопасности.
Украине нужны дополнительные системы ПВО
Зеленский подчеркнул, что Россия с лета продолжает усиливать воздушные атаки, а Путин отказывается от предложений по деэскалации.
Украине необходима дальнейшая военная поддержка и гарантии безопасности
Президент отметил важность помощи партнеров для защиты страны.Украине требуются F-16 и другие боевые самолеты. Они должны помочь сбивать русские ударные дроны. Украинские команды будут работать над этим вопросом с партнерами.
Россия отказалась от всех предложений о прекращении огня, - Зеленский
Во время пресс-конференции в Берлине президент Украины отметил, что Москва отклоняла мирные предложения на протяжении последнего года. Речь идет о деэскалации в энергетике, в Черном море и других форматах прекращения огня.
"Россияне весь этот год отказываются от всех предложений по деэскалации. С ними об этом говорили различные партнеры, и на все Путин отвечал отказом. Деэскалация в сфере энергетики, деэскалация в Черном море, другие форматы прекращения огня - на все в России ответили одно: отказались", - подчеркнул президент.
Следующим выступил президент Украины Владимир Зеленский
Поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, - Мерц
Мерц заявил, что Европа присоединится к мирным переговорам, когда они начнутся.
Переговоры могут увенчаться успехом только при участии Украины и Европы. Мерц заявил, что "ялтинский формат" вряд ли принесет мир.
Мерц призвал Путина завершить войну. Он провёл параллель с призывом Рональда Рейгана к Горбачёву снести Берлинскую стену в 1987 году: "Сегодня мы говорим: президент Путин, закончите войну в Украине и давайте вместе искать дипломатические решения".
Европа не хочет возвращения к разделенному континенту. Мерц подчеркнул, что свобода и мир сильнее угнетения и раскола.
Ставки для Европы сейчас чрезвычайно высоки. Мерц подчеркнул, что Берлин давно не принимал столь масштабного саммита
Мерц также сообщил, что Трамп и Путин обсуждали войну в Украине в Китае. На этом фоне европейские лидеры в Берлине совместно формируют собственную позицию.
По его словам, Европа стремится к справедливому и прочному миру для Украины, а также к большей, а не меньшей безопасности для Европы и мира.
В заседании приняли участие почти 40 делегаций, заявил Мерц
Большинство из них было представлено на уровне глав государств и правительств.
Первым выступил Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Мерц допустил отмену санкций против РФ по мере прогресса на переговорах по урегулированию конфликта в Украине.
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