Что известно о последствиях нового удара по Крымскому мосту / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые факты:

ВСУ нанесли ракетный удар "Нептун" по Керченскому мосту

Повреждено железнодорожное полотно, движение по переправе перекрыто

Ранее украинские военные поразили ещё три моста РФ

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли ракетный удар "Нептунами" по Керченскому мосту. В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение по мосту перекрыто. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба, удар нанесли береговые ракетные комплексы Военно-морских сил ВСУ. Целью стала незаконно построенная Россией переправа через Керченский пролив.

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"Цель поражена, движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено", - сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Почему Керченский мост важен для российской армии

Переправа является одним из ключевых маршрутов, по которым Россия снабжает свои оккупационные группировки на юге Украины. По ней перевозят топливо, боеприпасы и военную технику.

В Генштабе напомнили, что Россия использовала мост как символ оккупации Крыма и годами заявляла о его защищенности от украинских ударов.

"Этот мост - главная сухопутная артерия, по которой армия РФ снабжает свои оккупационные группировки на юге топливом, боеприпасами и техникой. Россия строила его как символ оккупации полуострова и годами убеждала, что он "недосягаем" и "неуязвим". У "Нептуна" с такими символами свои счёты. В апреле 2022 года украинская крылатая ракета этого типа поставила жирную точку в истории флагмана Черноморского флота РФ - крейсера "Москва". Теперь "Нептуны" и другое украинское оружие ставят свои точки на мосту, с помощью которого оккупанты держатся за Крым", - говорится в сообщении.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Какие еще мосты поразили ВСУ

Атака на Керченский мост стала частью системных действий украинских Сил обороны против российской военной логистики. По результатам предыдущих ударов подтверждено повреждение дорожного полотна еще трех автомобильных мостов.

В частности, 15 ноября были поражены переправы через реку Северский Донец в районе Пришиба Луганской области и через реку Миус вблизи Таганрога Ростовской области. Еще один мост через Миусский лиман в районе Лакедемоновки Ростовской области был поврежден 14 ноября.

В Генштабе подчеркнули, что такие операции направлены на ослабление возможностей российской армии по обеспечению своих подразделений на фронте.

Украинские военные продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим военно-экономический потенциал России, реализуя право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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В Минобороны раскрыли дополнительные детали удара по Крымскому мосту

В Министерстве обороны Украины также сообщили о попаданиях в районе арки и железнодорожных путей. В настоящее время масштабы повреждений уточняются, однако движение поездов уже остановлено.

В ведомстве подчеркнули, что переправа является важным маршрутом снабжения российских войск на юге Украины. Через неё оккупанты перевозят топливо и боеприпасы.

"19 километров рельсов. 38 тысяч шпал. 228 миллиардов рублей на строительство. И ни одного поезда этим утром", - отметили в Минобороны.

Там также напомнили, что это уже третий удар по мосту за неделю. Ведомство связало операцию с российскими атаками на Украину, отметив, что только прошлой ночью РФ запустила 98 ударных дронов и ракет.

"Для Украины это выигранное время и спасённые жизни: чем меньше доедет до оккупантов, тем меньше прилетит по нашим воинам", - подчеркнули в Министерстве обороны.

Отдельно в ведомстве завершили сообщение призывом: "Конец. Просим освободить Крым".

Крымский мост / Инфографика: Главред

Как Россия "ответит" за удары по Крымскому мосту

После поражения Крымского моста Россия может усилить атаки на критическую инфраструктуру Украины и попытаться уничтожить столичные переправы. Кроме того, под угрозой останется украинская энергетика, на которую оккупанты уже сосредоточили основные удары. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

Одним из потенциальных направлений российских атак могут стать мосты через Днепр в Киеве. Потеря Крымского моста создает для оккупантов серьезные логистические проблемы, а восстановление поврежденной переправы через Керченский пролив может длиться годами. Жданов не исключает, что Москва попытается нанести ответный удар по украинской столице.

"Думаю, что именно так и будет. Мосты в Киеве Россия точно попытается разрушить", - отметил Олег Жданов.

Еще один тревожный сигнал - расширение географии российских атак. По словам военного эксперта, вражеские беспилотники уже долетают до Мукачево, что свидетельствует об угрозе для удаленных от линии фронта регионов.

Особую опасность представляет изменение приоритетов российских обстрелов. Оккупанты сосредоточились на украинской энергетической инфраструктуре, отказавшись от систематических ударов по водоканалам и станциям аэрации. Причина заключается в том, что без электроснабжения эти объекты жизнеобеспечения также прекращают работу.

Жданов считает, что Россия использует энергетическое направление как инструмент изнурения Украины и пытается максимально осложнить жизнь гражданского населения.

"РФ устраивает террор и геноцид, разрушая нашу энергетику... Это и есть война на изнурение: кто кого", - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Крымскому мосту - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны Украины официально заявило, что Крымский мост больше не функционирует как транспортная артерия РФ: автомобильное движение по переправе полностью остановлено, а обломки обрушившихся пролетов перекрыли судоходный фарватер Керченского пролива. В ведомстве подчеркнули, что потеря этого маршрута критически увеличивает нагрузку на сухопутную логистику оккупантов на Запорожском и Херсонском направлениях. Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул, что операция была проведена исключительно с использованием отечественного вооружения, и предупредил о неизбежности ответных мер: "На каждый удар по нашей территории мы будем отвечать вдвое, втрое сильнее. Это наше право на защиту".

Со своей стороны, аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете от 18 ноября отметили, что успешные атаки Сил обороны демонстрируют зрелое оперативное планирование украинских военных и критическую уязвимость российской ПВО при защите стратегических объектов. Эксперты констатировали, что после ударов оккупационная администрация была вынуждена перекрыть движение транспорта и признала факт значительных разрушений, тогда как подавление средств противовоздушной обороны и точное наведение позволили прорвать эшелонированную защиту переправы.

Ранее, ссылаясь на опубликованные 17 ноября геолоцированные снимки, специалисты ISW подробно оценили масштабы физических разрушений моста, зафиксировав обрушение пролета автомобильной части в воду и существенное повреждение железнодорожного полотна. Аналитики подчеркнули, что обрушившиеся металлические конструкции заблокировали единственный глубоководный проход через Керченский пролив, из-за чего крупные торговые и военные суда не смогут курсировать по этому маршруту до полной расчистки акватории, а снабжение российской группировки в Крыму столкнется с системными затруднениями.

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