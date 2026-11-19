Президент дал интервью NBC перед встречей Трампа, Путина и Си Цзиньпина и назвал ошибкой решать судьбу Украины без Киева.

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Трамп и Си могут закончить войну за одну встречу: что Зеленский сказал NBC о Путине и Крыме / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Белый дом, Кремль

О чем Зеленский сказал в интервью:

США и Китай могут остановить войну за одну встречу

Решать судьбу Украины без Киева - ошибка

Удар по Крымскому мосту он назвал законным ответом на атаки РФ

Тезис Кремля о "спасении русскоязычных" президент жестко высмеял

Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью NBC News, в котором заявил, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин способны остановить войну России против Украины за одну встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, если действительно этого захотят. Интервью было записано накануне трехсторонней встречи лидеров США, Китая и РФ на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне, куда Киев не пригласили.

Главред собрал все заявления Зеленского о войне и встрече Трампа, Си и Путина.

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Детальнее о саммите читайте в материале: Переговоры Трампа, Путина и Си в Китае: что будут решать и чего ждать Украине.

Как Трамп и Си Цзиньпин могут закончить войну в Украине

Разговор с журналистом NBC News Ричардом Энгелем проходил в президентском офисе в Киеве, отвечал Зеленский на английском языке. Глава государства убежден, что у Вашингтона и Пекина есть достаточно экономических рычагов, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию.

Ключевую роль здесь играет Китай: он остается крупнейшим покупателем российской нефти, а Си Цзиньпин все годы полномасштабного вторжения сохранял тесные политические и торговые связи с Путиным.

"Если они хотят закончить войну по-настоящему, без всяких игр, - они могут", - сказал Зеленский.

По словам президента, Пекину и Вашингтону даже не обязательно сразу вводить ограничения: достаточно пригрозить Москве разрывом торговых связей.

"Если Китай и США введут санкции или скажут, что введут санкции, остановят экспортно-импортную торговлю между Россией и этими странами, - это конец войны", - заявил глава государства.

Зеленский против решений о судьбе Украины без Киева

Однако реальные шаги со стороны Вашингтона и Пекина пока не очевидны, а сам Киев на переговорах в Шэньчжэне представлен не будет. Как пишет NBC, Трамп дал понять, что намерен поднять тему войны в разговоре с Си и Путиным, и в Украине растут опасения, что три лидера договорятся о будущем страны за ее спиной. Владимир Зеленский считает такой подход ошибочным и напоминает, что голос небольших государств тоже должен учитываться.

"Большие страны всегда думают, что могут принимать решения о будущем всего мира. Это их право - говорить о чем угодно. Но если они захотят решить что-то об Украине, это будет просто риторика. Опыт этой войны между нами показал это несколько раз", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что одних деклараций от ведущих держав мало. По его мнению, глобальный порядок напрямую зависит от влияния таких игроков, поэтому их бездействие красноречивее любых слов.

"Этого недостаточно. Стабильность в мире зависит от таких больших ребят. Если вы не останавливаете Путина - значит, вы в этом не заинтересованы", - добавил он.

Зеленский считает, что Трампу и Си не хватает воли давить на Путина

Эту мысль корреспондент NBC News Ричард Энгель развил в прямом эфире телеканала уже после записи интервью. Журналист рассказал, что спросил президента Украины, не боится ли он раздела страны и окончательного изменения ее границ по итогам встречи трех лидеров. Ответ Зеленского, по словам Энгеля, оказался неожиданно прямолинейным.

"Он сказал, что да, это вызывает беспокойство, но если Трамп и Си захотят надавить на Владимира Путина, у них хватит рычагов, чтобы заставить его закончить войну хоть сегодня. Я спросил, означает ли то, что они этого не делают, отсутствие воли к давлению на Путина. И он ответил: да, именно это и означает", - рассказал Энгель.

Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Чего на самом деле добивается Путин в войне против Украины

Скепсис Зеленского касается не только Вашингтона и Пекина, но и намерений самого Кремля. Президент Украины Владимир Зеленский не разделяет оценку американских переговорщиков: они считают, что Москва стала уступчивее за столом переговоров. По убеждению главы государства, конечная цель российского диктатора Владимира Путина не изменилась - это захват всей страны.

"Его цель - полностью оккупировать нас", - заявил Зеленский.

Свою позицию президент подкрепил фактами. Россия все чаще бьет по мирному населению, и эти удары уносят все больше жизней. Кроме того, она применяет так называемые "двойные удары": повторно бьет по месту первого попадания, когда там уже работают спасатели.

"Эти атаки не свидетельствуют о том, что у него (у Путина, - ред.) есть политическая воля завершить эту войну", - добавил он.

Что Зеленский сказал об ударе по Крымскому мосту

Помимо дипломатии, разговор коснулся и боевых действий: это было первое интервью Зеленского после того, как украинские удары повредили Керченский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом. Президент назвал эту атаку абсолютно легитимной реакцией на российские обстрелы украинской энергосистемы и другой критической инфраструктуры, включая мосты.

Строительство переправы Путин превратил в свой флагманский проект, призванный закрепить контроль Москвы над полуостровом, незаконно аннексированным в 2014 году. На церемонии открытия в 2018 году российский диктатор лично проехал по мосту за рулем самосвала. С тех пор сооружение служит ключевым маршрутом снабжения и перемещения как для российских военных, так и для гражданских в Крыму.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Что Зеленский сказал о защите русскоязычных

Обстрелы со стороны РФ не прекращались и во время самой беседы: пока шла запись в Киеве, звучали сирены воздушной тревоги. Комментируя это, Владимир Зеленский эмоционально высказался о старых тезисах российской пропаганды. Ричард Энгель напомнил, что вторжение около 100 тысяч российских военных с танками и вертолетами Кремль объяснял якобы угнетением русскоязычных украинцев со стороны "нацистского режима".

"Сейчас в Киеве день, и вы слышите - они атакуют нас круглосуточно. И это тоже о том, как они говорили, помните: мол, пришли спасать русскоязычных людей. Это полная [чушь] (неценз.) ", - заявил Зеленский.

По оценке Энгеля, президент Украины считает этот предлог, которым Путин продолжает оправдывать агрессию, чистой фантазией.

Боится ли Зеленский покушения со стороны России

На фоне усиления украинских ударов вглубь РФ журналист спросил главу государства и о личной безопасности. Энгель сослался на сообщения о том, что Путин якобы снял запрет на ликвидацию украинского президента, а также на данные о прежних попытках покушения, в частности во время зарубежных визитов. Зеленский признал, что как обычный человек ценит жизнь, но в военное время смотрит на это иначе.

"Мы все люди, и, конечно, все хотим жить. Любой нормальный человек хочет жить и не хочет умирать. Но сейчас мы на войне и понимаем, что живем сегодняшним днем. Многие солдаты живут и воюют, понимая, что могут погибнуть ради нашей страны, наших детей, внуков и их будущего", - сказал президент.

Предупреждения об опасности, по его словам, поступают постоянно и из разных источников. Однако менять из-за этого свою жизнь Зеленский не намерен.

"Мы делаем свою работу, воюем и делаем то, что должны. Я как президент делаю то, что должен. Если россияне захотят что-то сделать - думаю, они попытаются. Но я не уверен, что у них получится, ведь подобное против меня уже несколько раз предотвращали. Я не могу на этом зацикливаться, иначе будешь думать об этом весь день", - отметил он.

"Поверьте, я получаю такую информацию из СМИ, от разведки, от спецслужб, от охраны. Мне говорят: нужно быть осторожнее, нужно менять распорядок ради безопасности. Но иначе я не могу. Иначе это не та жизнь, за которую мы боремся. Мы боремся за свободу", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео - Интервью Зеленского NBC:

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