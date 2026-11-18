В Кремле признали, что полноценных переговоров между Путиным и Трампом 19 ноября не будет, а пока лидеры лишь поздоровались.

https://glavred.info/world/okremiy-stil-dlya-putina-si-y-tramp-priyshli-na-vecheryu-ates-bez-nogo-10813277.html Ссылка скопирована

Трамп и Си вместе пришли на ужин АТЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Си и Трамп пришли на ужин АТЭС вместе, без Путина

Главу Кремля усадили за отдельный стол

Песков: переговоров между Путиным и Трампом 19 ноября не будет

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп пришли на торжественный ужин саммита АТЭС в Шэньчжэне вместе. В то же время главу страны-агрессора РФ Владимира Путина усадили за отдельный стол. Об этом сообщило издание NEXTA в Telegram.

Пока лидеры США и Китая шли бок о бок, Путин, судя по всему, оставался в первом ряду среди гостей. За спиной одного из присутствующих с лысиной отчетливо видна табличка с надписью "Russia".

видео дня

Открывая вечер, Си Цзиньпин выступил с нейтральной речью об открытости экономик, инновациях и практическом сотрудничестве, которые стороны планируют обсудить на следующий день.

Трамп и Си вместе пришли на ужин АТЭС / Фото: скриншот

Видео о том, как Трамп и Си вместе пришли на ужин АТЭС, а Путин оказался за другим столом, можно посмотреть по ссылке.

Что сказал Песков о переговорах Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, полноформатных переговоров Путина и Трампа на 19 ноября не планируется. Предметно поговорить на саммите лидерам также пока не удалось.

"Нет, они просто поздоровались и всё", - сказал Песков.

Между тем помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут двустороннюю встречу после пленарного заседания саммита АТЭС.

Трехстороннюю встречу Трампа, Си и Путина на полях АТЭС Белый дом и Кремль анонсировали еще 14 ноября. По данным AP, никаких соглашений по ее итогам не ожидается.

Как Путина унизили на совместном фото саммита АТЭС

Перед этим, как писал Главред, на общем протокольном фото саммита Си Цзиньпин позировал рядом с Трампом и не позволил Путину встать рядом с ними. После рукопожатий председатель КНР указал главе Кремля, где ему встать, а между Си и Путиным оказалась супруга китайского лидера.

Разница в протоколе была заметна и ранее. Си лично встретил Трампа в аэропорту Шэньчжэня, а к трапу самолета Путина отправил главу канцелярии ЦК Компартии Китая Цай Ци. На приеме оркестр сыграл для Трампа гимн США, а Путина сопровождала мелодия "Трепак" из балета "Щелкунчик" Чайковского.

Действительно ли встреча Трампа, Си и Путина станет новой Ялтой

Политический эксперт, профессор Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что Кремль пытается преподнести встречу лидеров как новую Ялту, но это лишь пропагандистский образ.

"Конечно, россияне хотят именно так это преподнести, но эта версия - симулякр российской пропаганды, который четко вписывается в конструирование реальности, начатое ею уже давно", - подчеркнул специалист.

В то же время эксперт напомнил, что торг между Москвой и Вашингтоном продолжается с самого возвращения Трампа в Белый дом.

"Путин и Трамп ведут переговоры с самого прихода Трампа к власти. Кульминацией стал Анкоридж: там вроде бы договорились, но оказалось, что не совсем", - пояснил Розумный.

Саммит АТЭС в Китае - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне трехсторонней встречи Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Среди тем разговора лидеров РФ и КНР были Украина и Корейский полуостров. Трехсторонняя встреча с Трампом назначена на 19 ноября.

В Европе тем временем скептически оценивают дипломатические маневры Кремля. Там считают, что Путин играет с Трампом и не хочет ни мира, ни перемирия. ЕС участвует в процессе в основном для того, чтобы не разозлить американского президента.

Еще до начала саммита аналитики оценивали, чего ожидать от него Украине. Трамп хочет обсудить на встрече с Путиным и Си трехстороннее ядерное соглашение. Договор СНВ-3 между США и Россией истек в феврале 2026 года.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред