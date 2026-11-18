Областные власти совместно с местными общинами и партнерами занимаются поиском жилья и оказанием поддержки эвакуированным.

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Обязательная эвакуация из Балабино в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото УНИАН

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Из Балабиного в Запорожской области будут обязательно эвакуированы 80 семей с детьми

Всего должны выехать 184 человека, среди них 85 детей

Основные мероприятия власти планируют завершить за неделю

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В Балабино Запорожской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, сообщает РБК-Украина.

Решение касается 80 семей, в которых проживают 85 несовершеннолетних. Всего населенный пункт должны покинуть 184 человека.

Где будут жить эвакуированные

Помимо самой эвакуации людей, областные власти должны решить, как разместить переселенцев на новом месте. По словам Семикина, над этим работают совместно с местными общинами и партнерами.

"Важно не просто помочь людям уехать, а позаботиться о том, где они будут жить после эвакуации и какую поддержку получат. Этот вопрос сейчас решаем совместно с общинами и партнерами", - подчеркнул Семикин.

Как долго продлится эвакуация

Глава ОГА также сообщил, сколько времени отводится на выезд семей из прифронтового населенного пункта.

"Рассчитываем в течение недели выполнить все основные мероприятия", - отметил он.

Запорожье / Инфографика: Главред

Эвакуация в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, жители оккупированных Олешек в Херсонской области во время гуманитарной миссии разделились на три категории: одни захотели остаться в городе, другие - уехать на подконтрольную Украине территорию, а ещё часть попросила помочь перебраться на территории, контролируемые страной-агрессором Россией.

Напомним, ранее глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в Донецкой области расширили зону обязательной принудительной эвакуации семей с детьми. Теперь она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской общин.

Как ранее сообщал Главред, украинская компания SkyFall разработала воздушный беспилотник StarGate для эвакуации раненых с поля боя. По данным разработчика, дрон может транспортировать раненых в бронежилетах.

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