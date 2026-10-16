В Украине создали воздушный дрон для эвакуации раненых с поля боя - AP

Беспилотник назвали StarGate в честь одноименной научно-фантастической франшизы, в которой порталы позволяют перемещаться между отдаленными мирами.

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В Украине создали воздушный дрон для эвакуации раненых / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие характеристики имеет дрон StarGate

Как беспилотник работает без GPS

Сколько стоит StarGate и когда наладят массовое производство

Украинская компания SkyFall разработала воздушный беспилотник StarGate, предназначенный для эвакуации раненых военнослужащих непосредственно с поля боя. На этой неделе аппарат передали одной из боевых бригад для испытаний в условиях фронта. Журналисты Associated Press получили возможность ознакомиться с работой новой разработки во время полевых тестов.

Какие характеристики имеет дрон StarGate

Беспилотник назвали StarGate в честь одноименной научно-фантастической франшизы, в которой порталы позволяют перемещаться между отдаленными мирами.

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По данным разработчика, аппарат способен перевозить груз массой до 150 кг. Этого достаточно для транспортировки раненого военнослужащего в бронежилете и с боевым снаряжением. Для эвакуации предусмотрен специальный отсек с медицинскими носилками.

Дальность полета в одну сторону достигает 15 км. Крейсерская скорость составляет 65 км/ч, а максимальная - 105 км/ч. Подготовка беспилотника к вылету, по информации SkyFall, занимает около 10 минут.

Такие характеристики потенциально позволяют использовать StarGate для эвакуации тяжелораненых военных, которые находятся на значительном расстоянии от украинских позиций.

Как беспилотник работает без GPS

StarGate оснащен двумя каналами связи: Starlink и собственной системой L-Link, разработанной компанией SkyFall. Кроме того, в аппарате используются алгоритмы искусственного интеллекта, призванные обеспечить управление в условиях проблем со спутниковой навигацией.

Как объяснили представители компании, беспилотник остается под контролем оператора, однако некоторые функции на базе ИИ позволяют ему действовать при отсутствии GPS, подмене навигационных сигналов и подавлении радиочастот.

В случае полной потери связи аппарат, по утверждению разработчика, может самостоятельно проложить обратный маршрут до безопасной зоны.

Дрон рассчитан на работу в дождь и снег. Для выполнения задач в темное время суток он оборудован тепловизионными камерами. Также в SkyFall заявляют, что StarGate способен продолжать полет даже при повреждении одной из несущих конструкций - так называемых "лучей".

Сколько стоит StarGate и когда наладят массовое производство

По оценкам разработчика, стоимость одного комплекса составит от 50 тысяч долларов и будет зависеть от комплектации.

Компания рассчитывает к концу 2026 года выйти на производственные мощности до 1000 таких аппаратов в месяц.

Что говорят украинские военные

Для эвакуации раненых и доставки грузов на передовую украинские военные все чаще применяют наземные роботизированные платформы. Однако их использование осложняют грязь, воронки от взрывов и разрушенные дороги. Дополнительными препятствиями становятся реки, минные поля и угроза атак беспилотников.

Командир подразделения 475-го отдельного штурмового полка, известного как Code 9.2, с позывным KVN рассказал Associated Press, что наземным роботам обычно требуется от двух до трех часов, чтобы добраться до необходимой точки. Продолжительность маршрута зависит от расстояния, состояния дорог и опасности ударов с воздуха.

По его словам, в зоне ответственности подразделения эвакуации проходят регулярно, однако не всегда удается вывезти раненого в течение одного дня. Для военнослужащих с тяжелыми травмами такое ожидание может иметь критические последствия.

"Преодоление 10 километров за считанные минуты стало бы кардинальным изменением ситуации на передовой", - отметил KVN.

Впрочем, командир считает, что оценивать эффективность новой разработки пока преждевременно. По его словам, подразделению необходимо как минимум месяц практического использования StarGate, чтобы собрать достаточное количество данных и сделать выводы о результативности аппарата.

"Это совершенно новый метод эвакуации. Сейчас сложно детально обсуждать все плюсы и минусы. Нам нужно еще поработать с ним", - подчеркнул военный.

Почему ПВО Украины до сих пор не успевает за реактивными дронами РФ

На фоне увеличения количества скоростных БПЛА проблема для украинской ПВО заключается не только в самом факте их применения. Россия адаптирует средства нападения быстрее, чем Украина успевает развернуть новые системы защиты, поэтому часть имеющихся перехватчиков пока не дает ожидаемого результата. Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса во время общения с журналистами объяснил, что украинским Силам обороны нужно время для технической и тактической адаптации к новому типу угрозы.

"Россияне существенно увеличили использование именно реактивных БПЛА. И их количество будет продолжать расти, потому что россияне видят их эффективность. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, придется адаптироваться. Это займет время", - поясняет Палиса.

В то же время бригадный генерал подчеркнул, что Украина не полагается исключительно на беспилотные перехватчики. По его словам, против скоростных целей уже задействованы другие компоненты противовоздушной обороны, хотя их применение имеет свои ограничения.

"Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и которые теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемой эффективности. Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты её решения. Высокую эффективность демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, различные комплексы, входящие в состав объектной противовоздушной обороны. И авиация", - сообщает Палиса.

Противодействие реактивным беспилотникам РФ - последние новости

Как писал Главред, Юрий Черевашенко на заседании парламентской Временной следственной комиссии также заявил, что скорость российских реактивных дронов может вырасти до 800–900 км/ч, тогда как сейчас они разгоняются максимум до 600 км/ч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что остановить российские дроны можно еще на производственной линии. Производство дронов и ракет РФ зависит от иностранных компонентов, поступающих, в частности, из Европы, США, Китая, Японии и других стран. Он призвал перекрывать соответствующие цепочки поставок и усиливать санкционное давление на Россию.

Ранее сообщалось, что украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать российские реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Напомним, в Украине разработали и испытали четыре перехватчика, которые могут использоваться для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара. По словам главы Минобороны, украинская сторона продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.

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