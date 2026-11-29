Главная задача ASC 890 - обеспечивать пилотов дополнительными данными о ситуации в воздухе.

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ASC 890 (Saab 340) ведет дальнюю разведку / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Появились кадры с самолетом ДРЛО ASC 890

Первые вылеты с выполнением боевых задач состоялись ещё в марте

Украинские Воздушные силы впервые обнародовали видеоматериалы с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890.

Запись появилась на официальном YouTube-канале ведомства. Передача этих воздушных машин была анонсирована Швецией в 2024 году в рамках одного из пакетов военной помощи Украине.

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Речь шла о двух самолётах, предназначенных для усиления возможностей украинской авиации. Для совместной работы с ними также пришлось адаптировать истребители F-16.

Главная задача ASC 890 - обеспечивать пилотов дополнительными данными о ситуации в воздухе, своевременно выявлять потенциальные угрозы и помогать координировать действия авиации. Официально о начале боевого применения этих машин сообщили в сентябре. При этом, согласно информации Министерства обороны Украины, первые вылеты с выполнением боевых задач состоялись ещё в марте 2026 года.

Шведский ASC 890 создан на базе пассажирского самолёта Saab 340, но получил специализированное оборудование для наблюдения за воздушным и морским пространством. Он способен обнаруживать цели на значительном удалении и передавать информацию другим участникам боевых операций.

Ключевым элементом бортового комплекса является радиолокационная система Erieye с активной фазированной антенной решёткой. Её заявленная дальность обнаружения достигает примерно 450 километров. Благодаря размещению радара на высоте самолёт может эффективнее отслеживать объекты, летящие на малых высотах, включая крылатые ракеты.

Дополнительные возможности обеспечивает система передачи данных Link 16. Она позволяет обмениваться информацией с истребителями и совместимыми средствами противовоздушной обороны, формируя более полную картину воздушной обстановки.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C (S 100B Argus) оснащен РЛС Erieye, способным отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстоянии до 300-400 км при полете на высоте 6000 м.

/ Инфографика: Главред

Что известно о боевых самолетах ВСУ - заявление Зеленского

Почти 50% украинских истребителей F-16 временно выведены из эксплуатации из-за продолжительного технического обслуживания на европейских площадках. Об этом Владимир Зеленский рассказал в беседе с Financial Times.

Президент отметил, что проведение ремонта непосредственно в Украине позволило бы значительно сократить сроки восстановления самолётов. В связи с этим Киев совместно с западными союзниками рассматривает возможность переноса необходимых ремонтных мощностей на украинскую территорию.

Как писал Главред, Бельгия до конца года передаст Украине три истребителя F-16. Самолеты Киев должен получить по ускоренной процедуре, а вместе с ними - дополнительные возможности для усиления противовоздушной защиты. Об этом 29 сентября сообщил Владимир Зеленский.

Украинские F-16 уже имеют на счету победы в воздушных боях. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою. Такое заявление американский генерал сделал в ходе слушаний.

Кроме того, Украина расширяет парк боевой авиации за счет шведских самолетов. Во время встречи Зеленского с министром обороны Швеции Полом Йонсоном стороны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Соглашение было подписано в конце июня 2026 года.

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