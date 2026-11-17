Президент призвал Европу передать французские истребители Mirage, которые, по его словам, можно задействовать уже сейчас.

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Самолеты F-16 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Командование Воздушных Сил ВСУ

Главное из заявления:

Украине нужно ещё 40 истребителей F-16

Часть имеющихся самолетов простаивает на ремонте

Зеленский попросил Европу передать Mirage

Украине нужно еще 40 истребителей F-16, ведь значительная часть уже полученных американских истребителей длительное время находится на ремонте и техническом обслуживании вместо боевых вылетов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Суспильне.

Зеленский поблагодарил страны авиационной коалиции за уже переданные самолеты.

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"Я благодарен каждой стране, входящей в нашу коалицию Воздушных сил. Многое уже сделано", - сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что имеющейся помощи недостаточно, и озвучил конкретную потребность.

"Большое спасибо, но нам нужно сделать еще больше. В частности, нам нужно еще 40 истребителей F-16", - заявил Зеленский.

Имеющиеся F-16 требуют длительного обслуживания и ремонта, поэтому значительную часть времени проводят на земле. В то же время именно эти самолеты помогают сбивать ракеты и ударные дроны Shahed, которыми страна-агрессор Россия атакует украинские города.

F-16 / Инфографика: Главред

Какие еще самолеты Украина просит у Европы

Отдельно президент обратился к европейским партнерам по поводу французских истребителей Mirage. По его словам, в отличие от Rafale, эти самолеты не требуют длительной подготовки.

"В Европе есть самолеты Mirage. Подготовка к использованию Rafale требует времени, обучения и соответствующей подготовки", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Mirage способны усилить украинскую авиацию в ближайшее время.

"А вот самолеты Mirage можно задействовать уже сейчас", - подчеркнул он.

Также Украина работает над тем, чтобы как можно быстрее получить шведские Gripen.

Истребитель Rafale / Инфографика: Главред

Чем F-16 сбивают российские ракеты

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в комментарии, который приводил Главред, отмечал, что F-16 уже доказали свою эффективность при отражении российских воздушных атак. По его словам, американские истребители позволяют компенсировать нехватку советских авиационных боеприпасов.

"Вместо этого на F-16 используют старые модели американских ракет Sidewinder малой дальности. Но для уничтожения крылатой ракеты этого достаточно. Они стоят не 900 тысяч долларов, как новые модификации, а где-то по 300 тысяч. Эти ракеты достаточно эффективны - крылатая ракета не уйдет от авиационной даже малой дальности", - пояснял эксперт.

Специалист также обращал внимание на то, что F-16 оснащен 20-миллиметровой пушкой на 511 снарядов, с помощью которой украинские летчики неоднократно уничтожали дроны Shahed. В то же время, говоря о рисках для пилотов, Романенко подчеркивал, что время на принятие решений в воздухе очень ограничено.

"Они стараются не покидать самолет, пока есть хотя бы малейшая возможность его спасти - восстановить управляемость или совершить посадку. Но на истребителях, развивающих сверхзвуковую скорость, время на реакцию пилота очень ограничено", - пояснил Романенко.

F-16 для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Бельгия пообещала укрепить украинскую авиацию до конца 2026 года. По словам Зеленского, договоренность о передаче трех истребителей F-16 уже достигнута. Самолеты Киев должен получить по ускоренной процедуре.

Украинские F-16 уже имеют на счету победы в воздушных боях. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою. Такое заявление американский генерал сделал в ходе слушаний.

Кроме того, Украина расширяет парк боевой авиации за счет шведских самолетов. Во время встречи Зеленского с министром обороны Швеции Полом Йонсоном стороны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Соглашение было подписано в конце июня 2026 года.

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