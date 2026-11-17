Украинцы вспомнили крейсер "Москва", а карикатурист Kusto нарисовал переправу с чемоданом без ручки.

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​ Мемы о падении арки Крымского моста / Коллаж: Главред, фото: соцсети ​ ​

Кратко:

Украинцы отреагировали на обрушение арки Крымского моста мемами

Переправу "хоронят" под Coffin Dance и вспоминают крейсер "Москва"

Карикатурист Kusto нарисовал мост с чемоданом без ручки

Соцсети взорвались мемами после того, как в результате атаки в ночь на 17 ноября в воду обрушилась автомобильная арка Крымского моста. Пользователи "хоронят" переправу под Coffin Dance, вспоминают крейсер "Москва" и поздравляют друг друга с новым "праздником".

Главред собрал подборку лучших шуток и картинок из сети. Отметим, что часть этих мемов пользователи создали с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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Мемы о Крымском мосте - как шутят украинцы

Самым популярным сюжетом стал известный мем Coffin Dance: ганские гробовщики в костюмах несут на плечах уже не гроб, а пролет моста. Картинку распространил мониторинговый канал "Крымский ветер" в Telegram.

Мем о Крымском мосте с Coffin Dance / фото: t.me/Crimeanwind

Другие пользователи представили, как Владимир Зеленский "достает" арку прямо с неба, а знаменитый длинный стол Владимира Путина сломался пополам - в точности как переправа.

Мем о Зеленском и Крымском мосте / фото: соцсети

Мем о сломанном столе Путина / фото: соцсети

Не остались без внимания и службы доставки: в одном из мемов логотип Meest дополнили подписью "уже не Express". А ещё в сети вспомнили затонувший крейсер "Москва", который якобы радуется новому "соседу" на дне.

Мем о Крымском мосте и Meest / фото: соцсети

Мем о крейсере "Москва" и Крымском мосте / фото: соцсети

Часть мемов - о крымчанах, которые теперь не могут привычным путем выехать с полуострова. В частности, украинцы изобразили известную героиню интернет-мемов времен российско-украинской войны, которую в сети прозвали "Девушкой из Крыма" (ее настоящее имя - Светлана Логинова).

Её история стала вирусной в августе 2022 года после первых мощных взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке (оккупированный Крым) и серии "хлопков" на полуострове. После взрывов на пляжах Крыма началась паника, и туристы массово бросились уезжать с полуострова через Крымский мост, в результате чего образовались огромные пробки. В сети появилось видео, снятое в автомобиле, где эта россиянка в слезах жалуется, что не хочет уезжать из Крыма.

Ее эмоциональная тирада мгновенно разлетелась на цитаты. В украинском инфопространстве она стала олицетворением россиян, которые незаконно приехали отдыхать или жить в оккупированный Крым и чувствовали себя там "как дома", пока не начались удары по военным объектам оккупантов.

Мем о лодке у разрушенного Крымского моста / фото: соцсети

Мем о Крымском мосте / фото: УС: Новости Украины

Карикатуры о Крымском мосте - что ещё публикуют в сети

Карикатурист Алексей Кустовский посвятил этому событию два рисунка: на одном гигантский мост тянет за собой арку, словно чемодан с надписью Crimean bridge, на другом переправа превратилась в медвежью шкуру с символом Z.

Карикатура о Крымском мосте / рисунок: Kusto

Карикатура с медвежьей шкурой и Крымским мостом / рисунок: Kusto

Пользователи также создали праздничную открытку "С днём падения автомобильной арки Крымского моста!", вспомнили киношную сцену с автомобилями, срывающимися с обрушенного моста, и нарисовали Путина в образе сказочного царя.

Открытка о падении арки Крымского моста / фото: УС: Новости Украины

Мем с автомобилями на обрушенном мосту / фото: УС: Новости Украины

Мем о Путине и Крымском мосте / фото: соцсети

Не обошли эту тему стороной и участники движения NAFO, которые переработали культовую фразу из фильма "Апокалипсис сегодня": теперь герой "любит запах обрушающегося Крымского моста по утрам".

Мем NAFO о Крымском мосте / фото: NAFO OFAN

Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, ещё 16 ноября ВСУ атаковали мост дронами. После этого на фото заметили деформацию одной из арок и повреждения дорожного покрытия. Аксенов тогда пообещал ограничить движение до середины дня, а в Керчи развернули оперативный штаб.

В ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

После удара 17 ноября в сети появилось видео ракеты за секунду до попадания. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что это крылатая ракета FP-5 "Фламинго". На сообщение об обрушении арки отреагировал соучредитель Fire Point Денис Штилерман.

Президент Зеленский раскрыл детали атаки на Крымский мост. По его словам, ВСУ готовились несколько недель.

Аналитики оценили последствия удара для Кремля. В Институте изучения войны заявили, что атака демонстрирует неспособность России защитить стратегические объекты. По оценке ISW, перебои на одном из двух путей в Крым увеличат нагрузку на другой.

Обрушение арки вызвало панику среди российских пропагандистов. Z-блогеры назвали это событие самым серьёзным повреждением моста с начала полномасштабного вторжения. Снабжение Крыма, по их словам, теперь будет осуществляться по трассе "Новороссия", которую атакуют дроны.

​Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Можно ли окончательно разрушить Крымский мост: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду еще летом отмечал, что Керченский мост остается для оккупантов последним сухопутным входом в Крым. По его словам, после предыдущих ударов трафик через переправу сократился, но полностью не исчез.

"Остается еще один вход в Крым - Керченский мост. Понятно, что в результате наших ударов по этому мосту, которые трижды организовывала СБУ под руководством Малюка, он был поврежден, поэтому автомобильное и железнодорожное движение по нему не такое интенсивное, каким могло бы быть, но сохраняется. А рядом с ним еще и действует паромная переправа. Поэтому нам важно добраться и до Керченского моста", - подчеркнул эксперт.

В то же время эксперт считает, что полное уничтожение сооружения не является обязательным и потребует значительных ресурсов авиации.

"Возможно, наша задача не будет заключаться в полном уничтожении Керченского моста - для этого понадобится несколько вылетов бригад фронтовых бомбардировщиков с бетонобойными ФАБами", - пояснил Свитан.

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