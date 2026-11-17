Даже при относительно теплой зиме побеги бесколючковой ежевики могут пострадать от холода, поэтому осенью растение нужно правильно подготовить.

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Как защитить ежевику от морозов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно обрезать ежевику осенью

Чем подкормить и замульчировать кусты перед зимними морозами

Когда и как укрывать побеги, чтобы они не подмерзли зимой

Ежевика требует особого внимания перед зимой. Её длинные побеги чувствительны к морозам, поэтому без надлежащей защиты могут подмерзнуть, а это напрямую повлияет на урожай в следующем году.

Главред расскажет, как защитить ежевику от морозов.

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Как обрезать бесколючковую ежевику осенью

Ежевика плодоносит на побегах второго года жизни. Как пишет Deccoria, после сбора ягод они постепенно отмирают, поэтому осенью их нужно вырезать у самой земли. А вот молодые побеги, выросшие в течение текущего сезона, оставляют. Именно на них следующим летом появятся ягоды.

Отличить старые ветки можно по коротким боковым отросткам, на которых созревали плоды. У молодых побегов таких отростков ещё нет. Все обрезанные части растения нужно вынести из сада, чтобы возможные возбудители болезней не оставались под кустами.

Во время обрезки стоит осмотреть и молодые ветки. Небольшие вдавленные пурпурные пятна с серой серединой могут свидетельствовать о грибковом заболевании. Если таких поражений много, побег лучше удалить. После каждого среза больной ветки секатор нужно дезинфицировать, чтобы не перенести инфекцию на здоровые части растения.

На каждом кусте рекомендуем оставить 5–7 самых крепких и неповрежденных молодых побегов. Остальные нужно обрезать у основания. Это поможет избежать загущения и облегчит подготовку ежевики к зимнему укрытию.

Как поливать и подкармливать ежевику перед зимой

Осенью ежевику поливают только тогда, когда долго нет дождей и почва под кустами пересыхает. Растение имеет поверхностную корневую систему, поэтому плохо переносит как недостаток, так и избыток влаги.

Проверить состояние почвы можно с помощью металлического прута. Если он легко входит в почву, дополнительный полив не требуется. Если почва сухая и уплотнённая, кусты следует полить. Воду нужно подавать обильно, чтобы она пропитала почву примерно на 30 см - именно на такой глубине расположена основная часть корней.

Влажная почва промерзает не так глубоко, как сухая, поэтому достаточный полив перед зимой помогает защитить корневую систему от морозов. В то же время важно не допускать переувлажнения.

С подкормкой осенью нужно быть осторожными. Азотные удобрения в последний раз вносят в конце июня. Они стимулируют рост новых побегов, которые перед зимой не успевают достаточно окрепнуть и становятся уязвимыми к морозам.

Зато для осенней подкормки подходят калийные удобрения. В частности, сульфат калия вносят не позднее конца октября, чтобы он успел раствориться и попасть к корням. Однако на лёгких песчаных почвах такую подкормку лучше перенести на весну: осадки могут вымыть питательные вещества в более глубокие слои земли.

Что любит и чего не любит ежевика / Инфографика: Главред

Мульчирование: как защитить корни ежевики от мороза

Еще один важный этап подготовки ежевики к зиме - мульчирование. До промерзания почвы вокруг кустов нужно разложить слой мульчи толщиной примерно 10 см. Лучше всего делать это после полива или дождя, когда земля достаточно увлажнена.

Мульчу распределяют не только у основания куста, но и вдоль всего ряда, где растут побеги. Это важно, поскольку корни ежевики распространяются на значительное расстояние от центральной части растения.

Такая защита помогает сохранить тепло в почве и предотвращает промерзание корневой системы и корневой шейки - части куста, из которой весной появляются новые побеги. Кроме того, мульча смягчает резкие перепады температуры во время зимних оттепелей, когда почва то замерзает, то оттаивает.

Для мульчирования хорошо подходит кора хвойных деревьев. Она постепенно подкисляет почву, что благоприятно для ежевики, которая лучше всего растет при уровне pH 6,0–6,5. Солому использовать не рекомендуется, поскольку она может привлекать грызунов. Зимой они способны повреждать кору побегов.

Чем укрывать бесколючковую ежевику на зиму

Укрытие ежевики лучше проводить поздней осенью, когда тёплая погода уже заканчивается, но почва ещё не промерзла. Для этого стоит выбрать день с температурой на несколько градусов выше нуля. На холоде побеги становятся ломкими, поэтому при сгибании могут сломаться.

Сначала молодые ветки нужно отвязать от проволочной опоры и осторожно пригнуть вдоль ряда к земле. Затем побеги фиксируют в двух-трёх местах специальными металлическими скобами для агроволокна. После этого ежевику накрывают агроволокном, а его края прижимают камнями или другими тяжёлыми предметами, чтобы укрытие не сорвал ветер.

Весной, когда минует угроза сильных морозов, агроволокно снимают, а побеги снова подвязывают к опоре. Перед этим стоит осмотреть ветки и обрезать засохшие кончики.

Смотрите видео о том, как подготовить ежевику к зиме:

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