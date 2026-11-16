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Украина, США и Европа провели переговоры: Зеленский раскрыл первые результаты

Инна Ковенько
16 ноября 2026, 20:20
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К обсуждению условий прекращения войны впервые присоединились все европейские представители, которые будут участвовать в переговорах с Россией.
Украина, США и Европа провели переговоры
Украина, США и Европа провели переговоры / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Украина, США и Европа провели переговоры о завершении войны
  • К консультациям впервые присоединились все представители европейской стороны
  • Следующую встречу планируют провести в Берлине в рамках "Коалиции желающих"

Украина, США и европейские партнеры провели очередной раунд переговоров о прекращении войны.

К консультациям впервые в полном составе присоединились представители европейских стран и организаций, которые будут участвовать в дальнейших переговорах с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 ноября.

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По словам главы государства, переговоры прошли на уровне команд. Американскую сторону в онлайн-формате представляли Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

В европейскую переговорную группу вошли представители Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши, а также Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО.

"Сегодня состоялся очередной разговор переговорных групп - украинской, американской и европейской - на уровне команд. Активно продолжаются дипломатические процессы, и мы надеемся, что это не будет напрасным. Наша команда работает максимально конструктивно. Нам нужно достойное завершение войны и гарантированная безопасность Украины", - заявил Зеленский.

Президент назвал беседу непростой, однако отметил, что стороны достигли результата. Следующую встречу планируют провести в Берлине в рамках "Коалиции желающих".

"Беседа была непростой, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих мы встретимся и разработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе", - сообщил глава государства.

Поможет ли участие Европы в мирных переговорах оказать давление на Россию?

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главред" отметил, что Украина уже становится неотъемлемой частью системы безопасности Европы. В то же время, по его мнению, европейцы слишком долго сосредотачивались на поиске переговорщика вместо того, чтобы выработать жесткую позицию.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России", - подчеркнул дипломат.

Несмотря на это, Огрызко прогнозирует, что после выборов в США сотрудничество Киева с европейскими партнерами только усилится.

"Так или иначе, после выборов в США сотрудничество Украины с европейскими партнерами станет еще более интенсивным, прагматичным и практичным", - считает он.

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Главред писал, что Австрия предложила наделить европейскую команду на мирных переговорах по прекращению войны содержательным мандатом по четырем направлениям: политическому, безопасности, гуманитарному и экономическому. Об этом 16 ноября, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила этот формат после беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом. Она заявила, что Европа присоединится к переговорам в формате E5 и ЕС. Параллельно Евросоюз пообещал Украине максимальную поддержку и усиление давления на Россию.

Ранее мы сообщали, что Москва выдвигает на переговорах новые требования. По данным The Washington Post, Кремль требует сократить военное присутствие НАТО до уровня 1997 года. Верховный представитель ЕС Кая Каллас назвала российские требования абсурдными и подчеркнула, что сначала должно быть прекращение огня.

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