Немцы определили идеальную температуру для каждой комнаты: цифры различаются

Как сэкономить на отоплении до 6 % за каждый градус? Узнайте, какую температуру рекомендуется поддерживать в разных комнатах квартиры.

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Идеальная температура в доме / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

О чем вы узнаете:

Какая температура должна быть в спальне, на кухне и в гостиной

Как сократить расходы на отопление примерно на 6%

Почему чрезмерное охлаждение комнат может привести к появлению плесени

С началом отопительного сезона многие люди стараются поддерживать одинаковую температуру во всех комнатах квартиры. Однако такой подход не всегда оправдан, ведь разные помещения требуют разного уровня обогрева. Главред расскажет подробнее.

Немецкое Федеральное агентство по охране окружающей среды рекомендует регулировать температуру в зависимости от назначения комнаты. Как пишет Kertészkedj.hu, соблюдение этих рекомендаций может помочь сэкономить на отоплении без значительной потери комфорта.

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Какая температура должна быть в квартире зимой

По рекомендациям немецких специалистов, самой тёплой комнатой в квартире может быть ванная, тогда как спальню лучше оставлять более прохладной.

Оптимальные температурные показатели для различных помещений:

Гостиная и рабочий кабинет - около 20 °C. Такой температуры обычно достаточно для комфортного пребывания.

Такой температуры обычно достаточно для комфортного пребывания. Кухня - около 18 °C. Во время приготовления пищи плита и духовка дополнительно нагревают воздух.

Во время приготовления пищи плита и духовка дополнительно нагревают воздух. Спальня - примерно 17 °C. Более прохладный воздух может быть комфортным для сна, особенно под тёплым одеялом.

Более прохладный воздух может быть комфортным для сна, особенно под тёплым одеялом. Ванная комната - около 22–24 °C во время использования. Более высокая температура обеспечивает комфорт после душа или ванны.

Более высокая температура обеспечивает комфорт после душа или ванны. Ночью и во время кратковременного отсутствия - примерно 18 °C. Снижение температуры помогает сократить потребление энергии.

Таким образом, разница между температурой в ванной комнате и спальне может составлять 5–7 °C.

В то же время эксперты отмечают, что эти показатели являются ориентировочными. Оптимальная температура зависит от индивидуальных потребностей жильцов, теплоизоляции дома и особенностей помещений.

Почему не стоит одинаково отапливать все комнаты

Потребность в тепле напрямую зависит от того, как используется помещение.

Например, в гостиной люди часто проводят много времени сидя, поэтому комфортная температура здесь особенно важна. Зато на кухне дополнительное тепло создается во время приготовления пищи.

В спальне ситуация иная. Во время сна человек находится под одеялом, поэтому обычно нет необходимости поддерживать такую же температуру, как в гостиной.

Больше всего тепла требует ванная комната, ведь после душа влажная кожа быстрее отдает тепло. Однако поддерживать повышенную температуру в этом помещении в течение всего дня необязательно.

как согреться отопление инфографика: Главред

Как сэкономить на отоплении: сколько дает снижение температуры на 1 градус

По оценкам немецкой организации по защите прав потребителей Verbraucherzentrale, снижение температуры в помещении на 1 °C позволяет сократить потребление энергии на отопление примерно на 6 %.

Например, если снизить температуру в гостиной с 22 °C до 20 °C, потенциальная экономия тепловой энергии составит около 12 %.

Если же снизить температуру в спальне с 21 °C до 17 °C, ориентировочное сокращение потребления энергии может достигать 24 %.

Однако фактическая экономия зависит от системы отопления, утепления дома, температуры на улице и других условий.

Специалисты также советуют уменьшать обогрев ночью и на время отсутствия жильцов. Если никого нет дома несколько часов, температуру можно снизить примерно до 18 °C.

Ниже какой температуры нельзя охлаждать квартиру

Чрезмерная экономия на отоплении может иметь негативные последствия.

Эксперты Verbraucherzentrale рекомендуют не допускать понижения температуры в жилых помещениях ниже 16 °C, поскольку это повышает риск появления конденсата и плесени.

Особенно опасно переохлаждение для квартир с недостаточной теплоизоляцией. На холодных стенах может скапливаться влага, которая создает благоприятные условия для развития грибка.

Кроме того, не стоит пытаться обогреть прохладную комнату теплым воздухом из соседнего помещения через постоянно открытую дверь. Вместе с теплом перемещается влага, которая может конденсироваться на холодных поверхностях.

Как правильно проветривать квартиру зимой, чтобы не было плесени

Даже при правильно настроенном отоплении важно регулярно обеспечивать приток свежего воздуха.

Немецкие специалисты рекомендуют кратковременное интенсивное проветривание вместо постоянного удержания окна в откинутом положении.

В холодное время года достаточно широко открывать окна примерно на 5–10 минут в зависимости от погоды. Это помогает вывести лишнюю влагу, не допуская длительного охлаждения стен.

Для контроля микроклимата полезно установить комнатный термометр и гигрометр.

Зимой желательно следить, чтобы относительная влажность воздуха не превышала примерно 50 %, особенно в плохо утепленных помещениях.

Если по утрам на окнах регулярно появляется конденсат, это может свидетельствовать о чрезмерной влажности, недостаточном проветривании или холодных поверхностях.

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