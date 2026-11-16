Хоста весной будет более пышной: что нужно сделать с кустом осенью

Садоводы советуют раз в 3–5 лет выкапывать и делить кусты, а перед зимой укрывать их компостом и мульчей.

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Джим и Мэри Компетти рассказали, как пересаживать хосту / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, simplegardenlife.com

Вы узнаете:

Почему хосты стоит делить именно осенью

Как выкопать, разделить и пересадить куст

Чем укрыть хосты перед зимой и чего не делать

Осень - лучшее время для деления многолетников, в том числе хосты. Прохлада снижает стресс для растений, а новые кустики успевают укорениться ещё до зимы. Если раз в 3–5 лет выкапывать куст, делить его и пересаживать, в следующем сезоне хоста даст густую здоровую листву и обильно зацветет, а сад пополнится новыми растениями бесплатно. Об этом пишут Джим и Мэри Компетти - авторы популярного американского онлайн-блога Simple Garden Life, посвященного садоводству, огородничеству и загородной жизни.

К концу лета хосты обычно выглядят истощёнными: листья изъедены вредителями, обожжены солнцем, становятся ломкими и обесцвеченными. В таком состоянии растения более уязвимы к болезням и предстоящим морозам.

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Главная проблема скрывается под землей. Когда куст разрастается, его корням становится тесно, они хуже впитывают воду и питательные вещества, поэтому растение с каждым годом увядает всё раньше, меньше цветет, а со временем может вообще перестать цвести.

Деление осенью даёт пересаженным частям около месяца, чтобы укорениться до наступления зимы. Если отложить процедуру до весны, в первый год хосты могут не раскрыть весь свой потенциал.

Как разделить хосту осенью - пошаговая инструкция

Приступать к работе стоит в начале осени, когда растения начинают слабеть. Авторы блога советуют действовать так:

Обрежьте листья. Срежьте их на высоте 2,5–5 см над почвой - на всех хостах, а не только на тех, которые будете делить. Гнилые листья на клумбе становятся пристанищем для вредителей и болезней, которые там зимуют. Полейте кусты. Сделайте это за день-два до деления: увлажнённые растения легче переносят процедуру, а выкапывать их проще. Выкопайте куст. Острой лопатой срежьте почву по всему периметру на глубину 7–10 см, затем подрежьте глубже с одной стороны и поднимите весь ком. Разделите корни. Переверните куст и разрежьте его на равные части - так хорошо видна вся корневая система. Чем больше участок, тем крупнее будет хоста в следующем сезоне. Посадите деленки. Выкопайте лунку в полтора раза больше деленки, смешайте в ней компост и почву поровну и посадите растение так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли.

Не стоит переживать, если во время выкапывания повредятся несколько корней по краю. Авторы блога отмечают, что очень большой куст можно выкапывать даже частями.

"Хосты очень выносливы и хорошо переносят деление", - отмечают Компетти.

Как подготовить хосты к зиме

Когда все кусты обрезаны, а новые участки посажены, хосты следует замульчировать. Сначала на корневую шейку каждого растения укладывают тонкий слой компоста - около 2,5 см, а вокруг - 5–7,5 см обычной мульчи. Компост действует как утеплитель и удобрение медленного действия, а мульча защищает корни от перепадов температур и не дает разрастаться сорнякам.

Если до наступления холодов пересаженные хосты пустят новые ростки, это означает, что корни хорошо прижились. Первые сильные заморозки уничтожат молодую зелень, и растение перейдет в состояние покоя до весны.

Подкармливать хосты осенью авторы блога не советуют: удобрения могут спровоцировать излишний рост, особенно в тёплую погоду, и такие растения становятся уязвимыми зимой. Объясняют это и авторы садового блога This Is My Garden.

"Растениям нужно остановить рост и цветение, чтобы подготовить корни к зиме. Подкормка многолетников в этот момент останавливает этот процесс", - пишут они.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Когда лучше делить хосты - осенью или весной?

Впрочем, не все специалисты считают осень идеальным временем. Эксперты службы садоводческих консультаций Университета штата Айова (Iowa State University Extension) советуют делить хосты весной, хотя и признают, что процедура возможна в течение всего сезона.

"Хотя весна - лучшее время для деления хост, растения можно делить в любое время с весны до конца лета", - отмечают они.

В то же время в пользу осеннего ухода высказывается редактор раздела садоводства британского издания Homes & Gardens Дрю Свейнстон. В комментарии для Homes & Gardens он подчеркнул, что убирать листья хосты перед зимой обязательно, ведь они становятся источником инфекций.

"Гнилые, скользкие листья могут стать рассадником бактерий и грибков", - пояснил Свейнстон.

Как сообщал Главред, осенняя посадка подходит многолетникам благодаря сочетанию прохладного воздуха и еще теплой почвы. Эксперты рассказали о правилах ухода за многолетниками после осенней посадки. Если правильно ухаживать за насаждениями до морозов, весной они быстрее перейдут к активному росту.

Прохладные осенние температуры позволяют корням укорениться без стресса от жары. Читайте - что сделать после посадки, чтобы многолетники пережили даже сильные морозы. Правильный уход помогает растениям войти в зиму сильными и выносливыми.

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