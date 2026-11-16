Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Хоста весной будет более пышной: что нужно сделать с кустом осенью

Анна Ярославская
16 ноября 2026, 08:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Садоводы советуют раз в 3–5 лет выкапывать и делить кусты, а перед зимой укрывать их компостом и мульчей.
Джим и Мэри Компетти, хоста
Джим и Мэри Компетти рассказали, как пересаживать хосту / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, simplegardenlife.com

Вы узнаете:

  • Почему хосты стоит делить именно осенью
  • Как выкопать, разделить и пересадить куст
  • Чем укрыть хосты перед зимой и чего не делать

Осень - лучшее время для деления многолетников, в том числе хосты. Прохлада снижает стресс для растений, а новые кустики успевают укорениться ещё до зимы. Если раз в 3–5 лет выкапывать куст, делить его и пересаживать, в следующем сезоне хоста даст густую здоровую листву и обильно зацветет, а сад пополнится новыми растениями бесплатно. Об этом пишут Джим и Мэри Компетти - авторы популярного американского онлайн-блога Simple Garden Life, посвященного садоводству, огородничеству и загородной жизни.

К концу лета хосты обычно выглядят истощёнными: листья изъедены вредителями, обожжены солнцем, становятся ломкими и обесцвеченными. В таком состоянии растения более уязвимы к болезням и предстоящим морозам.

видео дня

Главная проблема скрывается под землей. Когда куст разрастается, его корням становится тесно, они хуже впитывают воду и питательные вещества, поэтому растение с каждым годом увядает всё раньше, меньше цветет, а со временем может вообще перестать цвести.

Деление осенью даёт пересаженным частям около месяца, чтобы укорениться до наступления зимы. Если отложить процедуру до весны, в первый год хосты могут не раскрыть весь свой потенциал.

Как разделить хосту осенью - пошаговая инструкция

Приступать к работе стоит в начале осени, когда растения начинают слабеть. Авторы блога советуют действовать так:

  1. Обрежьте листья. Срежьте их на высоте 2,5–5 см над почвой - на всех хостах, а не только на тех, которые будете делить. Гнилые листья на клумбе становятся пристанищем для вредителей и болезней, которые там зимуют.
  2. Полейте кусты. Сделайте это за день-два до деления: увлажнённые растения легче переносят процедуру, а выкапывать их проще.
  3. Выкопайте куст. Острой лопатой срежьте почву по всему периметру на глубину 7–10 см, затем подрежьте глубже с одной стороны и поднимите весь ком.
  4. Разделите корни. Переверните куст и разрежьте его на равные части - так хорошо видна вся корневая система. Чем больше участок, тем крупнее будет хоста в следующем сезоне.
  5. Посадите деленки. Выкопайте лунку в полтора раза больше деленки, смешайте в ней компост и почву поровну и посадите растение так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли.

Не стоит переживать, если во время выкапывания повредятся несколько корней по краю. Авторы блога отмечают, что очень большой куст можно выкапывать даже частями.

"Хосты очень выносливы и хорошо переносят деление", - отмечают Компетти.

Как подготовить хосты к зиме

Когда все кусты обрезаны, а новые участки посажены, хосты следует замульчировать. Сначала на корневую шейку каждого растения укладывают тонкий слой компоста - около 2,5 см, а вокруг - 5–7,5 см обычной мульчи. Компост действует как утеплитель и удобрение медленного действия, а мульча защищает корни от перепадов температур и не дает разрастаться сорнякам.

Если до наступления холодов пересаженные хосты пустят новые ростки, это означает, что корни хорошо прижились. Первые сильные заморозки уничтожат молодую зелень, и растение перейдет в состояние покоя до весны.

Подкармливать хосты осенью авторы блога не советуют: удобрения могут спровоцировать излишний рост, особенно в тёплую погоду, и такие растения становятся уязвимыми зимой. Объясняют это и авторы садового блога This Is My Garden.

"Растениям нужно остановить рост и цветение, чтобы подготовить корни к зиме. Подкормка многолетников в этот момент останавливает этот процесс", - пишут они.

Для чего нужно мульчирование
Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Когда лучше делить хосты - осенью или весной?

Впрочем, не все специалисты считают осень идеальным временем. Эксперты службы садоводческих консультаций Университета штата Айова (Iowa State University Extension) советуют делить хосты весной, хотя и признают, что процедура возможна в течение всего сезона.

"Хотя весна - лучшее время для деления хост, растения можно делить в любое время с весны до конца лета", - отмечают они.

В то же время в пользу осеннего ухода высказывается редактор раздела садоводства британского издания Homes & Gardens Дрю Свейнстон. В комментарии для Homes & Gardens он подчеркнул, что убирать листья хосты перед зимой обязательно, ведь они становятся источником инфекций.

"Гнилые, скользкие листья могут стать рассадником бактерий и грибков", - пояснил Свейнстон.

Как сообщал Главред, осенняя посадка подходит многолетникам благодаря сочетанию прохладного воздуха и еще теплой почвы. Эксперты рассказали о правилах ухода за многолетниками после осенней посадки. Если правильно ухаживать за насаждениями до морозов, весной они быстрее перейдут к активному росту.

Прохладные осенние температуры позволяют корням укорениться без стресса от жары. Читайте - что сделать после посадки, чтобы многолетники пережили даже сильные морозы. Правильный уход помогает растениям войти в зиму сильными и выносливыми.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цветы огород удобрения сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроют морозы до -6 °C: в каких регионах будет холоднее всего

Украину накроют морозы до -6 °C: в каких регионах будет холоднее всего

09:19Синоптик
США не поддерживают Украину, а "топят" её: у Макрона сделали резкое заявление

США не поддерживают Украину, а "топят" её: у Макрона сделали резкое заявление

09:16Мир
Атакован Крымский мост, движение перекрыто: что известно

Атакован Крымский мост, движение перекрыто: что известно

08:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесени

Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесени

Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой

Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой

Зачем класть апельсиновые корки на батарею: эффективный бабушкин секрет

Зачем класть апельсиновые корки на батарею: эффективный бабушкин секрет

Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимой

Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимой

Последние новости

09:19

Украину накроют морозы до -6 °C: в каких регионах будет холоднее всего

09:16

США не поддерживают Украину, а "топят" её: у Макрона сделали резкое заявление

09:07

Офисные "драконы": пять привычек коллег, которые сводят с ума

08:37

Атакован Крымский мост, движение перекрыто: что известно

08:15

Хоста весной будет более пышной: что нужно сделать с кустом осенью

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
08:14

Москва заявила об атаке более 600 дронов за 15 часов: что известно о массированном ударе

08:10

Отставка Бортникова напоминает Путину о смерти: Денисенко о троевластии в ФСБмнение

07:31

Трамп, Си и Путин впервые встретятся втроем: Китай подтвердил саммит в Шэньчжэне

07:08

Ночные взрывы и пожар на нефтебазе: что известно об атаке на Азов в РФ

Реклама
06:38

Европа сядет за стол переговоров с Россией: фон дер Ляйен назвала формат

05:31

На месте предполагаемой стоянки Ноева ковчега обнаружили удивительную находку

05:10

Время счастливых совпадений: какие китайские знаки зодиака войдут в белую полосу

03:33

Зачем ставить стакан с водой возле батареи: интересный бытовой трюк

02:36

О затхлом запахе можно забыть: что сделать с полотенцами после стирки

01:10

Тайна из глубин космоса: астрономы обнаружили загадочное излучение

15 ноября, воскресенье
23:53

"Путин хочет все": генерал США предложил неожиданный план завершения войны

23:09

Враг продвинулся сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

22:42

Почему нельзя сушить одежду на батареях: эксперты указали на скрытую опасность

22:22

Сотни дронов массированно атаковали Россию: Москва оказалась среди главных целей

22:06

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил об угроза нового удара

Реклама
21:39

В спальне будет теплее даже без отопления: что стоит изменить в комнате

21:14

Усть-Луга в огне: спутники показали последствия мощной атаки на топливный хаб

21:09

Хрустящая корочка без лишнего масла: как приготовить свиные отбивные по-новому

20:36

У Путина "разыгрался аппетит", на переговорах выдвинул новые ультиматумы - WP

19:58

Кофейная гуща вместо удобрения: раскрыт секрет пышного роста домашних цветовВидео

19:48

Украинцев предупредили о новых отключениях света: как будут действовать графики 16 ноября

19:10

Безумие стало легитимной темой: Невзлин о новом ультиматуме Путина Европемнение

19:03

"Серьёзный вызов": раскрыта главная опасность модернизированных Искандеров РФ

18:31

В SpaceX объяснили ограничения Starshield для Украине: СМИ узнали детали

18:30

Эстония полностью закрывает границу с РФ: названа причина радикального решения

18:03

Полнолуние 24 ноября: что оно принесет каждому знаку зодиака

18:01

Ковер будет как новый: 4 домашних средства, которые справятся даже со старыми пятнами

17:55

Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесениВидео

17:47

"Напряженность между силовыми ведомствами уже невозможно скрывать": военный Бабак о заявлениях генерала Дуки

17:05

Под ударом - крупнейшие НПЗ: в РФ масштабные проблемы из-за атак ВСУ

17:02

Спасут ли Киев паромы и понтоны в случае ударов по мостам: "Флеш" назвал главную проблему

16:35

Век прожила и поразила всех: кому досталось огромное наследство пенсионерки

16:25

Руки в карманах выдают больше, чем кажется: что жест говорит о человеке

16:20

Вместо сжигания – ценное удобрение: как использовать опавшие листья осенью

16:07

Мощные удары ВСУ: поражен российский военный аэродром и дронопорт РФ

Реклама
15:47

Сравнил Путина с подростком и упрекнул Зеленского: Байден удивил заявлением

15:37

Wi-Fi станет в разы быстрее без замены роутера: достаточно переставить одну вещь

15:20

Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой

15:13

Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимойВидео

15:07

Удар РФ привел к масштабным отключениям в двух областях: где пропал свет

14:46

Что положить рядом с хлебом, чтобы он не черствел: простой трюк

14:34

Зачем приклеивать фольгу к стене: простой трюк раскроет скрытую проблему в доме

13:54

Радиаторы едва теплые: сантехник назвал 3 простых способа быстро улучшить обогрев

13:48

Что нельзя стирать вместе с постельным бельем: советы специалистов

13:45

Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять