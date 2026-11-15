Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесени

Главная ошибка многих владельцев бытовой техники - привычка плотно закрывать люк сразу после извлечения белья.

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Раскрыт способ профилактики стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Как защитить стиральную машину от грибка зимой

Что делать, если плесень уже появилась

В холодное время года даже привычная бытовая техника может преподнести неприятный сюрприз. Особенно это касается стиральных машин, внутри которых при определенных условиях быстро появляется плесень.

Причина кроется не столько в самой стирке, сколько в повышенной влажности и недостаточной вентиляции помещения, пишет издание Express.

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Зимой мы гораздо реже проветриваем комнаты, стараясь сохранить тепло. В результате влажный воздух задерживается в доме, а после каждого цикла стирки внутри машины остается дополнительная влага. Постепенно она накапливается в самых труднодоступных местах: под резиновой манжетой дверцы, в барабане и лотке для моющих средств.

Такая среда становится благоприятной для развития грибка. Со временем внутри техники может появиться характерный затхлый запах, который способен переходить на только что выстиранные вещи. Кроме того, загрязнения и грибковые отложения могут мешать нормальной работе отдельных элементов машины.

Однако избежать подобных неприятностей можно без сложных процедур и дорогостоящих средств. Специалисты советуют выработать простое правило: после каждой стирки не закрывать дверцу стиральной машины сразу.

Как защитить стиральную машину от грибка зимой

Главная ошибка многих владельцев бытовой техники - привычка плотно закрывать люк сразу после извлечения белья. В результате остатки воды оказываются в замкнутом пространстве, где практически отсутствует движение воздуха.

Чтобы этого не происходило, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций:

Доставайте выстиранные вещи сразу после завершения программы, не оставляя их надолго внутри барабана.

Не закрывайте дверцу машины после стирки. Оставьте ее приоткрытой, чтобы остаточная влага могла испаряться.

Выдвигайте лоток для порошка и кондиционера, обеспечивая его проветривание.

Периодически протирайте резиновую манжету, поскольку именно в ее складках часто задерживаются капли воды.

Такие действия практически не требуют времени, но помогают поддерживать внутренние поверхности техники в сухом состоянии. Даже несколько минут дополнительного проветривания после использования лучше, чем постоянное скопление влаги в закрытом барабане.

/ Главред

Что делать, если плесень уже появилась

Если внутри стиральной машины появился неприятный запах или заметны темные пятна на резиновых деталях, одной вентиляции будет недостаточно. В таком случае потребуется дополнительная очистка.

Для обработки можно воспользоваться специальным средством против плесени, предназначенным именно для стиральных машин. В качестве альтернативы некоторые рекомендации предусматривают применение обычного белого уксуса.

В частности, предлагается налить около 120 мл белого уксуса непосредственно в барабан и запустить цикл стирки при максимально высокой температуре, допустимой производителем техники и используемым средством.

После этого необходимо отдельно обработать резиновую манжету и лоток для моющих средств подходящим очистителем. Дайте обработанным поверхностям высохнуть, а затем удалите остатки влаги чистой сухой тканью.

Важно учитывать, что уксус подходит не для всех моделей стиральных машин: перед его использованием следует проверить рекомендации производителя. Не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами.

Регулярная просушка, проветривание и своевременное удаление загрязнений помогут сохранить стиральную машину в хорошем состоянии даже в холодные месяцы. И самое приятное - для профилактики этой проблемы не нужны сложные манипуляции: достаточно не забывать оставлять дверцу открытой после стирки.

Смотрите видео - важные советы для стирки:

В ролике автор делится практическими рекомендациями, которые помогут продлить жизнь любимым вещам и избежать потери их первоначального вида. В частности, перед стиркой советуют сортировать одежду не только по оттенкам, но и по типу ткани и интенсивности загрязнений. Кроме того, необходимо внимательно выбирать подходящую программу стиральной машины, учитывая свойства материала. Такой подход позволит уменьшить износ волокон, сохранить форму и цвет изделий, а также дольше поддерживать гардероб в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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