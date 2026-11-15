Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесени

Алексей Тесля
15 ноября 2026, 17:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Главная ошибка многих владельцев бытовой техники - привычка плотно закрывать люк сразу после извлечения белья.
стиральная машина
Раскрыт способ профилактики стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как защитить стиральную машину от грибка зимой
  • Что делать, если плесень уже появилась

В холодное время года даже привычная бытовая техника может преподнести неприятный сюрприз. Особенно это касается стиральных машин, внутри которых при определенных условиях быстро появляется плесень.

Причина кроется не столько в самой стирке, сколько в повышенной влажности и недостаточной вентиляции помещения, пишет издание Express.

видео дня

Зимой мы гораздо реже проветриваем комнаты, стараясь сохранить тепло. В результате влажный воздух задерживается в доме, а после каждого цикла стирки внутри машины остается дополнительная влага. Постепенно она накапливается в самых труднодоступных местах: под резиновой манжетой дверцы, в барабане и лотке для моющих средств.

Такая среда становится благоприятной для развития грибка. Со временем внутри техники может появиться характерный затхлый запах, который способен переходить на только что выстиранные вещи. Кроме того, загрязнения и грибковые отложения могут мешать нормальной работе отдельных элементов машины.

Однако избежать подобных неприятностей можно без сложных процедур и дорогостоящих средств. Специалисты советуют выработать простое правило: после каждой стирки не закрывать дверцу стиральной машины сразу.

Как защитить стиральную машину от грибка зимой

Главная ошибка многих владельцев бытовой техники - привычка плотно закрывать люк сразу после извлечения белья. В результате остатки воды оказываются в замкнутом пространстве, где практически отсутствует движение воздуха.

Чтобы этого не происходило, достаточно придерживаться нескольких рекомендаций:

  • Доставайте выстиранные вещи сразу после завершения программы, не оставляя их надолго внутри барабана.
  • Не закрывайте дверцу машины после стирки. Оставьте ее приоткрытой, чтобы остаточная влага могла испаряться.
  • Выдвигайте лоток для порошка и кондиционера, обеспечивая его проветривание.
  • Периодически протирайте резиновую манжету, поскольку именно в ее складках часто задерживаются капли воды.

Такие действия практически не требуют времени, но помогают поддерживать внутренние поверхности техники в сухом состоянии. Даже несколько минут дополнительного проветривания после использования лучше, чем постоянное скопление влаги в закрытом барабане.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
/ Главред

Что делать, если плесень уже появилась

Если внутри стиральной машины появился неприятный запах или заметны темные пятна на резиновых деталях, одной вентиляции будет недостаточно. В таком случае потребуется дополнительная очистка.

Для обработки можно воспользоваться специальным средством против плесени, предназначенным именно для стиральных машин. В качестве альтернативы некоторые рекомендации предусматривают применение обычного белого уксуса.

В частности, предлагается налить около 120 мл белого уксуса непосредственно в барабан и запустить цикл стирки при максимально высокой температуре, допустимой производителем техники и используемым средством.

После этого необходимо отдельно обработать резиновую манжету и лоток для моющих средств подходящим очистителем. Дайте обработанным поверхностям высохнуть, а затем удалите остатки влаги чистой сухой тканью.

Важно учитывать, что уксус подходит не для всех моделей стиральных машин: перед его использованием следует проверить рекомендации производителя. Не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами.

Регулярная просушка, проветривание и своевременное удаление загрязнений помогут сохранить стиральную машину в хорошем состоянии даже в холодные месяцы. И самое приятное - для профилактики этой проблемы не нужны сложные манипуляции: достаточно не забывать оставлять дверцу открытой после стирки.

Смотрите видео - важные советы для стирки:

В ролике автор делится практическими рекомендациями, которые помогут продлить жизнь любимым вещам и избежать потери их первоначального вида. В частности, перед стиркой советуют сортировать одежду не только по оттенкам, но и по типу ткани и интенсивности загрязнений. Кроме того, необходимо внимательно выбирать подходящую программу стиральной машины, учитывая свойства материала. Такой подход позволит уменьшить износ волокон, сохранить форму и цвет изделий, а также дольше поддерживать гардероб в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
стиральная машинка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили о новых отключениях света: как будут действовать графики 16 ноября

Украинцев предупредили о новых отключениях света: как будут действовать графики 16 ноября

19:48Энергетика
"Серьёзный вызов": раскрыта главная опасность модернизированных Искандеров РФ

"Серьёзный вызов": раскрыта главная опасность модернизированных Искандеров РФ

19:03Украина
В SpaceX объяснили ограничения Starshield для Украине: СМИ узнали детали

В SpaceX объяснили ограничения Starshield для Украине: СМИ узнали детали

18:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Последние новости

19:58

Кофейная гуща вместо удобрения: раскрыт секрет пышного роста домашних цветов

19:48

Украинцев предупредили о новых отключениях света: как будут действовать графики 16 ноября

19:10

Безумие стало легитимной темой: Невзлин о новом ультиматуме Путина Европемнение

19:03

"Серьёзный вызов": раскрыта главная опасность модернизированных Искандеров РФ

18:31

В SpaceX объяснили ограничения Starshield для Украине: СМИ узнали детали

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
18:30

Эстония полностью закрывает границу с РФ: названа причина радикального решения

18:03

Полнолуние 24 ноября: что оно принесет каждому знаку зодиака

18:01

Ковер будет как новый: 4 домашних средства, которые справятся даже со старыми пятнами

17:55

Стиралка снова будет как новая: простой способ профилактики грязи и плесениВидео

Реклама
17:47

"Напряженность между силовыми ведомствами уже невозможно скрывать": военный Бабак о заявлениях генерала Дуки

17:05

Под ударом - крупнейшие НПЗ: в РФ масштабные проблемы из-за атак ВСУ

17:02

Спасут ли Киев паромы и понтоны в случае ударов по мостам: "Флеш" назвал главную проблему

16:35

Век прожила и поразила всех: кому досталось огромное наследство пенсионерки

16:25

Руки в карманах выдают больше, чем кажется: что жест говорит о человеке

16:20

Вместо сжигания – ценное удобрение: как использовать опавшие листья осенью

16:07

Мощные удары ВСУ: поражен российский военный аэродром и дронопорт РФ

15:47

Сравнил Путина с подростком и упрекнул Зеленского: Байден удивил заявлением

15:37

Wi-Fi станет в разы быстрее без замены роутера: достаточно переставить одну вещь

15:20

Клубника отблагодарит богатым урожаем: 3 шага, которые нужно сделать перед зимой

15:13

Кончики листьев буреют и засыхают: что делать с комнатными растениями зимойВидео

Реклама
15:07

Удар РФ привел к масштабным отключениям в двух областях: где пропал свет

14:46

Что положить рядом с хлебом, чтобы он не черствел: простой трюк

14:34

Зачем приклеивать фольгу к стене: простой трюк раскроет скрытую проблему в доме

13:54

Радиаторы едва теплые: сантехник назвал 3 простых способа быстро улучшить обогрев

13:48

Что нельзя стирать вместе с постельным бельем: советы специалистов

13:45

Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

13:27

Цены взлетели до 200 гривен: в Украине стремительно дорожает один овощ

13:24

Гетманцев заявил о возможной экономии на налогах в размере 900 тыс. грн благодаря оформлению выплат Николову через индивидуального предпринимателя

13:18

Зачем вешают "синий глаз" у двери: скрытый смысл символа

13:08

Жизнь трех знаков зодиака начнет стремительно меняться после 15 ноября: трудности останутся позади

12:55

"Будем обращаться в НБУ": пенсионеры обнаружили недостачу денег после визита в "Приватбанка"

12:48

Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

12:44

Китайский гороскоп на завтра, 16 ноября: Обезьянам - верность, Кроликам - эмпатия

12:42

Как сохранить свежесть елки до конца праздников: простые хитрости хозяек

12:13

Одно простое изменение поможет не мерзнуть дома: как сохранить тепло в комнатахВидео

12:09

Что поставить рядом с плитой во время жарки рыбы: запах больше не будет беспокоить

11:50

Зачем кипятить листья мяты в пол-литра воды в ноябре: простая хитрость для дома

11:38

Зачем класть апельсиновые корки на батарею: эффективный бабушкин секрет

11:29

Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

11:16

Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

Реклама
10:57

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — успех, Львам — перемены

10:46

Мокрый снег и аномальное тепло: где температура подскочит до +16 градусов

10:40

Китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Лошадям — взлет, Быкам — трудности

10:32

Курица, ананасы и оливки: рецепт яркого салата на Новый год

10:28

Россия запускает "Рассвет": командир "К-2" предупредил о серьёзной угрозе для Украины

09:59

Шторы не придется гладить после стирки: испанский секрет с двумя резинкамиВидео

09:28

РФ атакует "пояс крепостей" на Донбассе с четырёх направлений: ISW назвал главную цель

09:24

РФ хочет перемирия под Константиновкой: в ISW раскрыли скрытую цель Кремля

08:43

"Путь к новой войне": Макрон назвал опасный сценарий для Украины

08:24

США могут сыграть на главном страхе Путина: журналист объяснил замысел по Украине

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять