Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Дарья Пшеничник
15 ноября 2026, 05:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Однозначного ответа нет: всё зависит от котла, стен дома и погоды.
отопление
Стоит ли оставлять отопление включенным на весь день / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Стоит ли держать отопление включенным весь день
  • Почему для котла и теплового насоса действуют разные правила
  • Как за неделю проверить, какой режим дешевле

видео дня

Британский финансовый эксперт Мартин Льюис наконец официально ответил на вопрос, дешевле ли держать отопление включенным весь день или включать его только тогда, когда оно нужно. Основное правило простое: отапливать жилье только тогда, когда в этом есть необходимость. Однако универсального рецепта не существует, сообщает Express.

Вопрос стал еще более актуальным из-за прогнозов, согласно которым счета за энергию в январе могут вырасти аж на 24%. Льюис посвятил этой теме отдельный выпуск программы The Martin Lewis Money Show Live на ITV1, который вышел во вторник, 10 ноября.

В качестве отправной точки ведущий взял стандартную рекомендацию британской организации Energy Saving Trust, рассчитанную на людей, которые днем не бывают дома.

"Типичная настройка Energy Saving Trust - отопление включено с 7 до 9 утра. Это для людей, которые весь день на работе, а не для тех, кто целый день дома. Отопление работает до 9 утра, а затем с 4 до 11 вечера, и этого должно хватить, чтобы дом не остывал", - отметил Льюис.

По его словам, общий принцип таков: тепло подают в помещение тогда, когда оно нужно, а в остальное время систему выключают. Впрочем, эксперт сразу признал, что на практике все не так однозначно.

"Теперь переходим к большим "но". Это своего рода простой стандарт, но на самом деле всё гораздо сложнее", - добавил он.

От чего зависит ответ

Гость программы, технический директор Energy House Labs профессор Ричард Фиттон, подчеркнул, что единого рецепта не существует и решающую роль играют особенности конкретного жилья.

"Я буду тем, кто разочарует и скажет: „Я не знаю ответа". Потому что это действительно зависит от обстоятельств. Если у вас большой массивный дом с большой тепловой массой, например, викторианский дом в застройке рядом со сплошной кирпичной кладкой, он будет накапливать тепло и работать как тепловая батарея.

Зато очень лёгкий или современный дом, скажем, с деревянным каркасом, быстро прогреется, но не обязательно удержит тепло", - пояснил Фиттон.

Льюис уточнил, стоит ли в массивном доме держать отопление на низкой температуре весь день. Фиттон ответил, что для такого жилья это, вероятно, более простой вариант. В то же время он предложил британцам не полагаться на советы, а проверить всё самостоятельно, ведь более 60% населения уже имеют смарт-счётчики.

"Вы можете буквально провести собственный эксперимент. Оставьте меня без работы, проведите собственный научный эксперимент и посмотрите, что лучше всего подходит именно вам. Я бы сказал, что одной типичной зимней недели, где-то в декабре, хватит, чтобы ответить на ваш вопрос", - советует профессор.

Как подготовить батареи к отопительному сезону
Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Котел или тепловой насос: что советуют в Energy Saving Trust

В Energy Saving Trust считают, что ответ в первую очередь зависит от оборудования, которое отапливает дом. Для владельцев котлов, которых в Великобритании до сих пор большинство, хотя тепловые насосы становятся всё более популярными, вердикт однозначен.

"Если у вас котел, то нет - постоянно включенное отопление будет потреблять больше энергии и обойдется дороже. Эффективнее и выгоднее для счетов, чтобы котел включался тогда, когда это необходимо", - отмечают в организации.

С тепловым насосом ситуация противоположная. По данным Energy Saving Trust, в этом случае непрерывная работа системы помогает сократить расходы.

Сервис Льюиса MoneySavingExpert (MSE) признает, что у обоих подходов есть свои аргументы. Там, в частности, упоминают метод "низко и медленно", который лучше всего работает с современными котлами. Котел настраивают на постоянную температуру 18–19 °C и не выключают, что помогает возвращать часть тепла, которое в противном случае теряется, и работать эффективнее.

"Поэтому, возможно, лучший совет - попробовать провести эксперимент. Попробуйте несколько дней или неделю отапливать помещение в постоянном низкотемпературном режиме, а затем столько же времени включайте отопление только по мере необходимости и сравните потребление энергии. Снимайте показания счетчика в начале и в конце каждого периода", - рекомендуют в MSE.

Смотрите видео о том, что лучше выбрать: тепловой насос или твердотопливный котел:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
отопление жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны ударили по Татарстану: горит один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

Дроны ударили по Татарстану: горит один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

07:42Война
Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

23:55Мир
Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

22:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

Последние новости

07:42

Дроны ударили по Татарстану: горит один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

05:53

Гороскоп на завтра, 16 ноября: Овнам — радость, Близнецам — ссора

05:11

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

04:44

Целым или нарезанным: как варить картофель, чтобы сохранить вкус и полезные свойства

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
03:42

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

01:30

Космическая загадка бросает вызов науке: найдена звезда с невероятной массой

14 ноября, суббота
23:55

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

22:50

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

Реклама
22:22

Песня 1967 года из 12 строк неожиданно стала величайшим хитом в историиВидео

22:00

Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

21:57

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в домеВидео

21:44

День святого Николая-2026: когда празднуют и какие традиции соблюдают украинцы

21:11

Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

20:59

Бесплатный проезд в Киеве: в Раде раскрыли, кто сможет ездить по льготе

20:28

Рекордные потери и дыра в бюджете: в РФ впервые заговорили о нежелании идти на войну

20:25

Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

19:55

Простое решене главной проблемы водителей: как предотвратить запотевание стеклаВидео

19:49

Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

19:10

Зачем Путин предложил перемирие в Константиновке: Копытько назвал причинымнение

Реклама
19:09

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке с бегуном за 11 секунд

19:05

Большинство киевлян может остаться без горячей воды: кому грозит отключение

18:55

Скрытый контроль на дорогах расширят: где появятся авто-"фантомы" полиции

18:51

Украинцам придётся платить больше за жильё: каким будет налог в 2027 году

18:36

Украинцам смягчили отключения света: какими будут графики 15 ноября

18:28

Условий пока нет: в Раде дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

18:23

Вселенная готовит награду: три знака зодиака скоро сорвут куш

18:19

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

17:58

Отопление без переплат: простые хитрости помогут резко сократить счетаВидео

17:40

Морские дроны Украины освоили новые задачи на суше: разработчики не ожидали такого

17:35

Домой могут вернуться 1000 украинцев: Лубинец сообщил о новом обмене

17:25

"Было больно": Фреймут показала изменения после пластической операции

17:21

Медведка не переносит одну смесь: как избавиться от вредителя на огороде осенью

17:08

В РФ заговорили о ликвидации Зеленского: пропагандисты сделали заявление

17:07

"Я выживу?": полицейский прикрыл собой ребенка во время удара дрона в Сумщине

17:04

Петухи начинают петь задолго до рассвета: ученые объяснили причину

17:00

В Запорожье десятки пострадавших после ударов РФ, среди раненых - детиФото

16:46

У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

16:39

О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызуновВидео

16:28

"Детям доверять нельзя": Киркоров принял неожиданное решение

Реклама
16:23

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

16:17

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять