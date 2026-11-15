Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Однозначного ответа нет: всё зависит от котла, стен дома и погоды.

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Стоит ли оставлять отопление включенным на весь день / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Стоит ли держать отопление включенным весь день

Почему для котла и теплового насоса действуют разные правила

Как за неделю проверить, какой режим дешевле

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Британский финансовый эксперт Мартин Льюис наконец официально ответил на вопрос, дешевле ли держать отопление включенным весь день или включать его только тогда, когда оно нужно. Основное правило простое: отапливать жилье только тогда, когда в этом есть необходимость. Однако универсального рецепта не существует, сообщает Express.

Вопрос стал еще более актуальным из-за прогнозов, согласно которым счета за энергию в январе могут вырасти аж на 24%. Льюис посвятил этой теме отдельный выпуск программы The Martin Lewis Money Show Live на ITV1, который вышел во вторник, 10 ноября.

В качестве отправной точки ведущий взял стандартную рекомендацию британской организации Energy Saving Trust, рассчитанную на людей, которые днем не бывают дома.

"Типичная настройка Energy Saving Trust - отопление включено с 7 до 9 утра. Это для людей, которые весь день на работе, а не для тех, кто целый день дома. Отопление работает до 9 утра, а затем с 4 до 11 вечера, и этого должно хватить, чтобы дом не остывал", - отметил Льюис.

По его словам, общий принцип таков: тепло подают в помещение тогда, когда оно нужно, а в остальное время систему выключают. Впрочем, эксперт сразу признал, что на практике все не так однозначно.

"Теперь переходим к большим "но". Это своего рода простой стандарт, но на самом деле всё гораздо сложнее", - добавил он.

От чего зависит ответ

Гость программы, технический директор Energy House Labs профессор Ричард Фиттон, подчеркнул, что единого рецепта не существует и решающую роль играют особенности конкретного жилья.

"Я буду тем, кто разочарует и скажет: „Я не знаю ответа". Потому что это действительно зависит от обстоятельств. Если у вас большой массивный дом с большой тепловой массой, например, викторианский дом в застройке рядом со сплошной кирпичной кладкой, он будет накапливать тепло и работать как тепловая батарея.

Зато очень лёгкий или современный дом, скажем, с деревянным каркасом, быстро прогреется, но не обязательно удержит тепло", - пояснил Фиттон.

Льюис уточнил, стоит ли в массивном доме держать отопление на низкой температуре весь день. Фиттон ответил, что для такого жилья это, вероятно, более простой вариант. В то же время он предложил британцам не полагаться на советы, а проверить всё самостоятельно, ведь более 60% населения уже имеют смарт-счётчики.

"Вы можете буквально провести собственный эксперимент. Оставьте меня без работы, проведите собственный научный эксперимент и посмотрите, что лучше всего подходит именно вам. Я бы сказал, что одной типичной зимней недели, где-то в декабре, хватит, чтобы ответить на ваш вопрос", - советует профессор.

Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Котел или тепловой насос: что советуют в Energy Saving Trust

В Energy Saving Trust считают, что ответ в первую очередь зависит от оборудования, которое отапливает дом. Для владельцев котлов, которых в Великобритании до сих пор большинство, хотя тепловые насосы становятся всё более популярными, вердикт однозначен.

"Если у вас котел, то нет - постоянно включенное отопление будет потреблять больше энергии и обойдется дороже. Эффективнее и выгоднее для счетов, чтобы котел включался тогда, когда это необходимо", - отмечают в организации.

С тепловым насосом ситуация противоположная. По данным Energy Saving Trust, в этом случае непрерывная работа системы помогает сократить расходы.

Сервис Льюиса MoneySavingExpert (MSE) признает, что у обоих подходов есть свои аргументы. Там, в частности, упоминают метод "низко и медленно", который лучше всего работает с современными котлами. Котел настраивают на постоянную температуру 18–19 °C и не выключают, что помогает возвращать часть тепла, которое в противном случае теряется, и работать эффективнее.

"Поэтому, возможно, лучший совет - попробовать провести эксперимент. Попробуйте несколько дней или неделю отапливать помещение в постоянном низкотемпературном режиме, а затем столько же времени включайте отопление только по мере необходимости и сравните потребление энергии. Снимайте показания счетчика в начале и в конце каждого периода", - рекомендуют в MSE.

Смотрите видео о том, что лучше выбрать: тепловой насос или твердотопливный котел:

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