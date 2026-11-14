Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

В результате российского удара по Павлограду 10 человек получили ранения, есть погибший.

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РФ ударила по Павлограду / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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В результате российского удара по Павлограду 10 человек получили ранения

Четыре женщины, трое мужчин и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести

Удар по Павлограду Днепропетровской области нанесла армия страны-агрессора РФ в субботу, 14 ноября.

В результате российского удара по Павлограду 10 человек получили ранения, есть погибший, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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"Один человек погиб в результате вражеского удара по Павлограду. Десять человек получили ранения", – написал Ганжа.

В настоящее время четыре женщины, трое мужчин и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Еще две женщины будут лечиться амбулаторно.

Что происходит на месте удара РФ

При этом глава ОВА также опубликовал фото с места удара РФ по жилым домам. Кроме того, на месте вражеской атаки в Павлограде уже работает гуманитарная миссия.

Жителям поврежденных домов благотворители предоставляют OSB-листы, пленку и монтажную пену для первоочередного ремонта.

Из-за ракетного удара россиян повреждены по меньшей мере 9 домов. У них изуродованы окна, балконы и двери.

/ t.me/dnipropetrovskaODA

Подробности ударов РФ по Днепропетровщине

Российские оккупанты за сутки почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет, сообщил Ганжа.

t.me/dnipropetrovskaODA

В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены многоквартирные и частные дома, учебные заведения, инфраструктура, автомобили. Пострадали мужчины 40 и 69 лет и 44-летняя женщина. Они проходят амбулаторное лечение.

t.me/dnipropetrovskaODA

В Николаевской громаде Синельниковского района произошел пожар. В Криворожье россияне обстреляли Зеленодольскую громаду.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

Напомним, что для атаки РФ использовала 117 ударных беспилотников, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или обезвредили 80 дронов, однако попадания зафиксированы в 24 местах, а обломки сбитых аппаратов упали ещё в 10.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

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