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На 2,5 см за 50 лет: почему уши не растут, но с возрастом становятся больше

Анна Ярославская
14 ноября 2026, 12:49
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Согласно данным исследований, окружность ушной раковины ежегодно увеличивается в среднем на полмиллиметра.
Женщина, зеркало
Почему уши с возрастом становятся больше: учёные назвали истинную причину / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Кратко:

  • На сколько миллиметров ежегодно увеличиваются уши
  • Почему ушная раковина на самом деле не растёт
  • Что символизируют длинные мочки на статуях Будды

Уши с возрастом действительно становятся больше, но не потому, что продолжают расти. Ушную раковину годами растягивают вес мочки и гравитация, а соединительная ткань, как и весь организм в процессе старения, теряет эластичность.

Об этом пишет научное издание IFLScience со ссылкой на несколько исследований 1990-х годов, посвященных размеру ушей у людей разного возраста.

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Насколько увеличиваются уши с возрастом

В 1997 году учёные Техасского технического университета измерили окружность ушей у 100 молодых людей и сравнили эти данные с показателями людей старшего возраста. Они пришли к выводу, что окружность уха ежегодно увеличивается в среднем на 0,51 мм - это примерно полсантиметра за десятилетие или 2,5 см за 50 лет.

Еще одно исследование было опубликовано в 1995 году в British Medical Journal под красноречивым названием "Почему у пожилых мужчин большие уши?". Врач общей практики Джеймс Гиткоут измерил длину левого уха у 206 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет.

По его подсчётам, ухо удлиняется примерно на 0,22 мм в год.

"Похоже, с возрастом наши уши становятся больше (в среднем на 0,22 мм в год)", - написал Гиткоут.

В то же время сам автор признал, что его работа не объясняет механизм этого явления.

"Почему уши должны увеличиваться, когда остальные части тела уже не растут, это исследование не объясняет", - отметил ученый.

В 1999 году итальянские исследователи также подтвердили, что уши с возрастом становятся больше. По их данным, у мужчин этот эффект особенно заметен.

Почему уши на самом деле не растут

Ушная раковина не растет всю жизнь под действием гормона роста. Она лишь кажется больше, потому что годами растягивается под воздействием жировой мочки и гравитации. В одной из научных работ это явление описывают как "хроническое механическое растяжение ушной раковины из-за накопления жира на лице".

Со временем уши провисают под собственным весом. Соединительная ткань теряет эластичность, а выработка коллагена замедляется, поэтому ушная раковина постепенно растягивается.

В то же время в культурах, где почитают старость, длинные мочки считаются признаком мудрости. В частности, статуи Будды часто изображают с очень длинными мочками ушей, которые символизируют его мудрость.

Статуя Будды
Статуя Будды / Фото: pexels.com

Почему с возрастом уши и нос кажутся больше?

В материале Live Science отмечается, что уши и нос окончательно формируются примерно к 20 годам, а дальнейшие изменения связаны со старением тканей, а не с их ростом. Клинический профессор хирургии Медицинской школы Цукера, бывший президент Американского общества пластических хирургов Алан Матарассо объяснил, что с годами организм хуже восстанавливает опорные волокна кожи и хряща.

"Наш организм становится менее эффективным в выработке новых коллагеновых и эластиновых волокон", - пояснил Матарассо.

Как сообщал Главред, ученые выяснили, в каком возрасте человек начинает стремительно стареть. По данным исследования американских ученых, процесс старения резко ускоряется примерно в 44 и 60 лет. В эксперименте приняли участие 108 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет.

Исследователи также оценили естественный предел человеческой жизни. Даже если устранить большинство механизмов старения, средняя продолжительность жизни могла бы увеличиться примерно до 150–190 лет. Главным ограничивающим фактором учёные называют накопление случайных изменений в ДНК клеток.

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