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"Блэкаут" на несколько суток: в каких городах люди остались без электроэнергии

Алексей Тесля
13 ноября 2026, 21:45
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Некоторые отчеты с мест не соответствовали реальной ситуации, подчеркнул Владимир Зеленский.
'Блэкаут' на несколько суток: в каких городах люди остались без электроэнергии
Стало известно о критической ситуации с отключениями / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Зеленского:

  • В Белой Церкви и Броварах люди оставались без света по несколько суток
  • Некоторые коммунальщики в областях не справляются со своими обязанностями

Президент Владимир Зеленский заявил, что у членов правительства на совещании состоялся "жесткий разговор" по поводу энергоснабжения.

Он назвал недопустимой ситуацию в Белой Церкви и Броварах, где люди оставались без света по несколько суток, а отчеты с мест содержали иную информацию.

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По словам главы государства, отчеты с мест не соответствовали реальной ситуации.

"Совершенно недопустимая ситуация в Белой Церкви и Броварах - когда люди оставались без света не просто часами, а по несколько суток. И при этом отчеты с мест содержали иную информацию. Проблемы нужно решать, а не скрывать", - подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Зеленского, на совещании докладывали о ситуации в Конотопе и Шостке на Сумщине. Он сказал, что в Киеве рассчитывают на то, что люди там получат необходимую помощь.

Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и спасателей ГСЧС, которые зачастую даже под обстрелами восстанавливают электроснабжение.

В то же время, подчеркнул он, если коммунальные службы или отдельные компании в областях не справляются со своими обязанностями, на это должна последовать быстрая реакция.

Кроме того, Зеленский беседовал с мэрами различных украинских городов.

"Со всех уголков Украины: это и центральные, и западные, и восточные, и южные наши регионы. Это и Черкассы, Николаев, Днепр, Харьков, Винница, это Запорожье, Одесса, Луцк, Ривне, Черновцы, Ивано-Франковск, Ужгород. Вместе мы общались с премьер-министром Украины. Очень хорошая встреча. Откровенно обсудили все вызовы, которые есть и которые могут быть. Мы определили, как будем реагировать на центральном уровне, на уровне областной и местной власти. Энергетика, защита нашего неба, внутренние вызовы в сфере безопасности. Главное - работать совместно, чтобы были реальные результаты для украинского общества, реальные результаты для нашего государства", - добавил он.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

РФ может готовить новую массированную атаку на энергосистему Украины

По данным The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на встрече с европейскими партнёрами в Париже представил материалы, указывающие на возможную подготовку Россией масштабных ударов по энергетической инфраструктуре. Для атаки, предположительно, могут задействовать до тысячи единиц вооружения - ракет, дронов и авиабомб.

В числе возможных целей - электроподстанции, ГЭС, ТЭС и котельные. Отдельную тревогу вызывает угроза трём действующим украинским АЭС: по представленным данным, Россия может попытаться нарушить их работу, атакуя распределительные устройства, соединяющие станции с общей энергосистемой страны.

Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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