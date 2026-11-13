Зеленский провел совещание после атак: обсудили Starshield и ПВО

Президент поручил МИД и Минобороны добиться разъяснений от Госдепа, Пентагона и SpaceX, ведь четких объяснений Украина до сих пор не получила.

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Зеленский провел совещание по последствиям атак / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

Лимит скорости Starshield в 161 км/ч сохраняется вдоль фронта

Ограничение мешает применять перехватчики против реактивных шахедов

МИД и Минобороны должны добиться ответа от США и SpaceX

Ограничение скорости для украинских сил в системе Starshield на уровне 161 км/ч до сих пор действует вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за этого, в частности, невозможно применять дроны-перехватчики против реактивных шахедов, которыми страна-агрессор атакует Украину.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram по итогам селекторного совещания по ситуации в регионах после российских атак.

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По словам главы государства, министр обороны и главнокомандующий ВСУ доложили о контактах с американской стороной, однако четких объяснений Украина так и не получила.

"К сожалению, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины сохраняется ограничение скорости для наших сил на уровне 161 километр в час (100 миль в час), которое делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных „шахедов". Четких объяснений до сих пор нет", - написал Зеленский.

Президент поручил МИД и министру обороны активнее контактировать с Госдепом, Пентагоном и компанией SpaceX, чтобы получить разъяснения и исправить ситуацию.

Ранее, по данным Militarnyi, Зеленский объяснял, что связь с дроном теряется примерно через две минуты после превышения скорости 161 км/ч.

Темпы восстановительных работ слишком медленные

На совещании также заслушали доклады о последствиях ударов по Сумской и Киевской областям и о ходе восстановительных работ в ряде городов. Глава государства остался недоволен скоростью работ и указал на проблемы с информированием со стороны местных властей.

"Темпы восстановительных работ слишком медленные, и было, к сожалению, недостоверное информирование с мест в нескольких городах. Определили, как это исправить", - подчеркнул президент.

Министерству энергетики вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством по делам общин поручено подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и громадами, чтобы ускорить восстановление. Отдельно с премьер-министром обсудили восстановление зданий Института травматологии и ортопедии в Киеве, которые повредил российский шахед.

Какие еще поручения дал президент

Командующему Воздушными силами, премьер-министру и министру аграрной политики поручено обеспечить средствами ПВО и обновить работу мобильных огневых групп для защиты определенных объектов аграрной промышленности. Кроме того, министр энергетики доложил о защите трансформаторов и другого оборудования энергосистемы.

"Готовим сейчас новые оборонные пакеты для Украины", - добавил Зеленский.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему ограничение Starshield опасно для ПВО

Эксперт по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в комментарии, который привело издание dev.ua, обращал внимание, что ограничение бьет не только по дронам.

"Ограничение скорости Starshield повлияло на важный канал передачи информации на боевые вертолеты", - отметил он.

По словам Бескрестнова, проблема в том, что авиация физически не укладывается в установленный лимит, а именно вертолеты выполняют значительную часть работы по воздушным целям.

"Вертолеты летают быстрее 160 км/ч. Значительную часть обычных „Шахедов" сбивают наши вертолеты", - пояснил эксперт.

Ограничения Starlink для Украины - новости

Как сообщал Главред, ограничения Starlink для украинских сил начали действовать 14 октября 2026 года. По данным WSJ, решение ограничить Starlink для Украины лично принял Илон Маск. Связь, по информации издания, пропадала при движении со скоростью примерно от 72 до 161 километра в час.

Сам Маск утверждал, что использование коммерческого Starlink для ударных беспилотников никогда не разрешалось. Миллиардер заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ, а администрация Трампа отрицала свою причастность к решению. Министр обороны Евгений Хмара тогда сообщал, что перебоев со связью нет.

В начале ноября в соцсетях обсуждали возможное восстановление работы Starlink и Starshield для Украины. Маск распространил сообщение о решении SpaceX дать Украине Starlink, однако сам его никак не прокомментировал. Как следует из заявления Зеленского от 13 ноября, ограничение скорости на фронте пока сохраняется.

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