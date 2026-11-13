РФ атаковала институт травматологии в Киеве: что осталось от медучреждения

Трое пациентов, которые не успели спуститься в укрытие, получили порезы от осколков стекла.

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​ Последствия удара по Институту травматологии в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева ​

Что произошло:

Дрон РФ повредил Институт травматологии и ортопедии

Выбито более 100 окон, частично разрушен второй этаж

Трое пациентов получили порезы, медики не пострадали

В результате ночной атаки дронов на Киев в ночь на 13 ноября российские оккупанты повредили Национальный институт травматологии и ортопедии в Шевченковском районе. Взрывная волна повредила фасад и выбила более 100 окон в более чем шести отделениях, а второй этаж здания частично разрушен.

О последствиях вражеского удара сообщило Министерство здравоохранения Украины в Telegram.

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"Пострадали трое пациентов медучреждения, им оказана помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет. Люди, находившиеся на лечении, из поврежденных отделений переведены в другие отделения больницы", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании вспыхнул пожар. Персонал медучреждения эвакуировал в безопасное место 30 человек, ещё семерых спасли спасатели. Сначала в ГСЧС сообщали об одном пострадавшем.

Что рассказал медицинский директор института

Пожар вспыхнул около трех часов ночи, рассказал медицинский директор учреждения Роман Деркач в комментарии Новини.LIVE. По его словам, трое пациентов, которые не успели спуститься в укрытие, получили порезы от осколков стекла.

На втором этаже, который частично разрушен, находились кабинет Деркача, кабинеты заместителей, бухгалтерия и аптека. Пациентов из поврежденных отделений перевели в другие отделения института, еще 30 человек уехали домой.

Из-за перебоев с электроснабжением утром операции не начали. Сейчас в институте проверяют, уцелело ли оборудование в операционных.

Корреспондент РБК-Украина, побывавший на месте, увидел выбитые окна, обгоревшие оконные рамы и разбросанное вокруг здания стекло.

Почему Россия усиливает удары по Киеву?

Эксперт Андриан Прокип, руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего, в интервью Главреду отметил, что россияне спешат с ударами, пока Украина не развернула средства противодействия реактивным "шахедам".

"Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным „Шахедам", поэтому им нужно начать раньше", - отметил специалист.

Говоря о столице, Прокип обратил внимание на её зависимость от объединенной энергосистемы, по линиям связи с которой целенаправленно наносит удары враг.

"У нас дефицит, и мы зависим от поставок электроэнергии из объединенной энергосистемы. Россияне пытаются разрушить эти связи Киева с энергосистемой, чтобы создать как можно больше проблем", - пояснил Прокип.

В то же время эксперт признал, что Украине не хватает средств противодействия воздушным атакам.

"Но стоит также учитывать, что у нас дефицит средств ПВО, а они наращивают количество средств поражения - ракет и дронов", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки на Киев - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 ноября российские дроны атаковали Киев, Ровно и Винницу. В столице обломки беспилотника упали на здание медучреждения в Шевченковском районе, где вспыхнул пожар. Глава Шевченковской РГА Александр Сазанович тогда сообщал о трех пострадавших.

Шевченковский район столицы подвергается ударам не впервые. 11 августа россияне атаковали детскую больницу в этом районе, где образовались две воронки. По данным ГСЧС, дети и медики в тот момент находились в укрытии.

Накануне, 12 ноября, под удар попал Соломенский район. Тогда российский дрон попал в девятиэтажное здание. В результате удара загорелись три этажа здания - с третьего по шестой.

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