Скорлупа будет легко отходить сама: что добавить в воду во время варки яиц

Чистить легче яйца, которым уже несколько дней, а ещё помогает ледяная вода после варки.

https://glavred.info/lifehack/skorlupa-budet-legko-othodit-sama-chto-dobavit-v-vodu-vo-vremya-varki-yaic-10811639.html Ссылка скопирована

Шеф советует держать яйца 3 минуты в ледяной воде / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что добавить в воду, чтобы яйца чистились легче

Почему свежие яйца чистить сложнее, чем несколькодневные

Сколько варить яйца по методу шефа Кимбола

видео дня

Чайная ложка разрыхлителя, добавленная в воду перед варкой, заметно облегчает чистку вареных яиц. Белок при этом остается целым. Этот метод в своём Instagram показала кулинарная блогерша Керри Велпдейл, сообщает Vince.hu.

Порядок действий таков. Сначала воду доводят до кипения, затем размешивают в ней разрыхлитель, а уже после этого осторожно опускают яйца. Если разрыхлителя нет, его можно заменить пищевой содой. Об этом совете ранее писало британское издание Mirror.

Целый белок важен, если яйца подают целыми или разрезанными пополам: на завтрак, в сэндвичах или салатах. Поврежденное яйцо в таком блюде выглядит неаккуратно.

Почему свежие яйца чистить сложнее

На то, как легко снимается скорлупа, влияет и возраст продукта. Яйца, которым несколько дней, обычно чистятся лучше. Со временем белок теряет кислотность и слабее прилипает к внутренней пленке скорлупы.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Метод Кристофера Кимбола

Американский шеф-повар Кристофер Кимбол советует сразу после варки переносить яйца в ледяную воду. От холода содержимое яйца немного сжимается, и скорлупа отделяется легче.

Кимбол варит яйца 8 минут 40 секунд, а затем 3 минуты держит их в ледяной воде. По его опыту, так значительно реже случается, что скорлупа крошится на мелкие кусочки или вместе с ней отрывается часть белка.

Смотрите видео о том, как сварить яйца так, чтобы они легко чистились:

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред