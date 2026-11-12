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Зачем при варке капусты кладут ломтик хлеба: старая хитрость

Марина Иваненко
12 ноября 2026, 15:58
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Зачем при варке капусты добавляют ломтик хлеба? Узнайте, откуда взялась эта старая кулинарная хитрость и какие способы действительно помогают уменьшить запах
Кусочек хлеба в кастрюле с капустой
Кусочек хлеба в кастрюле с капустой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Зачем во время варки капусты кладут хлеб
  • Как правильно использовать этот кулинарный приём
  • Что помогает уменьшить запах капусты

Капуста при термической обработке выделяет летучие серосодержащие соединения, которые и создают характерный запах. Согласно древней кулинарной традиции, ломтик хлеба якобы может поглощать часть веществ, усиливающих аромат. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание Perfecte.md, этот способ передавался из поколения в поколение. Хлеб имеет пористую структуру и хорошо впитывает жидкость. Именно поэтому хозяйки и начали использовать его при приготовлении капусты. Однако убедительных доказательств того, что этот продукт действительно устраняет соединения, ответственные за запах, нет. К тому же хлеб не препятствует их образованию.

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Как используют ломтик хлеба

В традиционном варианте берут кусок черствого хлеба и кладут его в кастрюлю во время варки капусты. Одни хозяйки опускают его прямо в воду, другие кладут поверх капусты, чтобы потом было легче достать.

Лучше выбирать достаточно большой кусок, который не развалится во время приготовления. Если оставить хлеб в жидкости надолго, он может размякнуть, раскрошиться и изменить консистенцию блюда. Особенно это нежелательно, если готовится суп или юшка.

Есть и другой вариант: кусочек хлеба кладут на внутреннюю поверхность крышки кастрюли, чтобы он не соприкасался с капустой и водой. Впрочем, научных подтверждений эффективности такого способа также нет.

Видео о том, как приготовить пелюстку, можно посмотреть здесь:

Как ещё можно уменьшить запах капусты

Один из самых простых способов - не переваривать овощ. Чем дольше капуста готовится, тем больше времени у серсодержащих соединений для выделения, а запах может становиться более интенсивным.

Во время приготовления стоит включать кухонную вытяжку и проветривать помещение. Если рецепт позволяет, можно готовить капусту в посуде с закрытой крышкой на умеренном огне. Это поможет уменьшить распространение пара по кухне.

В некоторых традиционных рецептах также рекомендуют добавлять немного уксуса или лимонного сока. Они могут влиять на вкус и цвет блюда, однако не гарантируют устранение характерного запаха.

Почему переваренная капуста пахнет сильнее

Капуста относится к семейству крестоцветных овощей. В него также входят брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста. Все эти овощи естественным образом содержат серосодержащие вещества, которые формируют их характерный аромат.

При нагревании происходят химические реакции, в результате которых образуются и выделяются летучие соединения. Из-за этого запах капусты может усиливаться по мере длительного приготовления.

Поэтому важно следить за временем варки. Свежую капусту, нарезанную соломкой, не нужно долго держать на огне: достаточно приготовить её до желаемой мягкости.

Кусочек хлеба в кастрюле остается интересным кулинарным приёмом, который передавался из поколения в поколение. Однако рассчитывать на него как на проверенный способ устранения запаха не стоит. Гораздо практичнее не переваривать капусту, пользоваться вытяжкой и проветривать кухню.

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