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Самый теплый день недели: где в Украине 13 ноября температура подскочит до +20

Дарья Пшеничник
12 ноября 2026, 12:51
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Самые высокие температуры ожидаются на юге и в Крыму, а самая холодная ночь будет в Прикарпатье.
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Синоптики представили прогноз на пятницу, 13 ноября / фото: УНИАН

Кратко:

  • Пятница, 13 ноября, станет пиком потепления
  • На юге и в Крыму до +18, местами до +20
  • Дожди пройдут на западе и севере

видео дня

Потепление в Украине достигнет пика в пятницу, 13 ноября: на юге и в Крыму днем будет до +18 градусов, а местами температура поднимется до +20. В то же время на западе и севере пройдут дожди, а небо почти по всей стране затянут облака.

Прогноз обнародовал Укргидрометцентр. Самая холодная ночь будет в Ивано-Франковской области: там ожидается всего +1 градус.

Какие регионы накроют дожди

Больше всего осадков выпадет в западных областях. Там ожидается умеренный, местами небольшой дождь. Ночью будет +3…+5 градусов, днем +6…+11.

На севере погода будет похожей: местами пройдут умеренный и небольшой дождь, хотя часть территорий останется без осадков. Ночная температура составит +3…+5, дневная +6…+10 градусов.

В центральных и восточных областях преимущественно сухо, лишь кое-где возможен небольшой дождь. В центре ночью прогнозируют +4…+6, на востоке +4…+7 градусов. Днем оба региона прогреются до +12…+14.

Самый теплый день недели: где в Украине 13 ноября температура подскочит до +20
Погода в Украине 13 ноября / Фото: meteo.gov.ua

Где будет теплее всего

В южных областях будет облачно, но без осадков. Ночью там будет +9…+11 градусов, днём +14…+16.

Самые высокие значения термометры покажут в Крыму, хотя там возможен небольшой дождь. Ночная температура на полуострове составит +14…+16, дневная +16…+18 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в ближайшие дни изменится: 11 ноября в большинстве регионов пройдут дожди и мокрый снег, а уже в пятницу температура воздуха местами поднимется до +19 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что погода в Украине в начале недели будет сухой и относительно тёплой. Однако уже со среды на страну надвинутся атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и порывистый ветер.

Также известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 °C и ниже не исключены.

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