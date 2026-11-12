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Аномальная жара может убить до 500 тысяч человек: в СМИ раскрыли угрозу Эль-Ниньо

Руслана Заклинская
12 ноября 2026, 11:42
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Наибольшее число жертв ученые ожидают в Нигерии, Индонезии, Судане, Индии и Бразилии, а количество жарких дней увеличится на 44%.
Аномальная жара может убить до 500 тысяч человек: в СМИ раскрыли угрозу Эль-Ниньо
Необычная жара / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Жара может унести 451 тыс. жизней до февраля 2027 года
  • Число экстремально жарких дней увеличится на 44%
  • Наибольшее число жертв прогнозируется в Нигерии и Индонезии

Мощное явление Эль-Ниньо 2026–2027 годов может привести к тысячам смертей в мире только из-за экстремальной жары. С июня 2026 по февраль 2027 года от высоких температур дополнительно могут погибнуть около 451 тыс. человек. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Доцент кафедры эпидемиологии Йельского университета Колин Карлсон назвал ожидаемые последствия явления смертностью пандемического масштаба. Свои оценки Карлсон изложил в колонке для журнала Think Global Health, которую написал совместно с коллегой.

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"Предварительный анализ показывает, что только от одной экстремальной жары погибнет почти полмиллиона человек", - отметил ученый.

Сколько людей может погибнуть от жары из-за Эль-Ниньо

Оценку в 451 тыс. дополнительных смертей получили исследователи Лаборатории климатических исследований (Climate Impact Lab) Чикагского университета. Они смоделировали последствия для более чем 24 тыс. регионов мира, сравнив сезонные прогнозы температур с данными за 1996–2025 годы, пишет Inside Climate News.

Модель предполагает, что количество чрезвычайно жарких дней увеличится на 44% по сравнению с обычным годом. Исследование ещё не прошло рецензирование, а сами учёные отмечают, что эти цифры - в дополнение к последствиям засух, лесных пожаров и наводнений.

Наибольшее количество смертей от жары ученые прогнозируют в следующих странах:

  • Нигерия - около 31,4 тыс. смертей только с сентября по февраль;
  • Индонезия;
  • Судан;
  • Индия;
  • Бразилия.

В сумме на эти пять стран, согласно модели, приходится более 97 тыс. смертей. В США прогнозируют около 3,5 тыс. жертв жары.

Соучредитель Climate Impact Lab Майкл Гринстоун подчеркнул, что за сухими статистическими данными стоят конкретные люди.

"Это настолько большое число, что может ошеломить, но оно состоит из родителей и детей, бабушек и дедушек, соседей, людей, которые ходят на работу, заботятся о своих семьях и живут своей жизнью", - сказал Гринстоун.

Почему Эль-Ниньо 2026–2027 может стать рекордным

Эль-Ниньо - природное погодные явление, возникающее раз в несколько лет из-за нагрева поверхности Тихого океана. Оно повышает температуру в разных частях мира, а изменение климата усиливает его влияние.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в этом году температура поверхности Тихого океана превышала норму более чем на 2 °C. Нынешнее явление - одно из всего лишь четырёх, которые с 1950 года классифицировали как "очень сильные", а вероятность того, что оно продлится до февраля 2027 года, в организации оценивают почти в 100%, пишет The Nation.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло предупредила, что масштабы явления могут стать беспрецедентными.

"Если нынешние тенденции сохранятся, этот Эль-Ниньо может превзойти все предыдущие явления, зафиксированные с начала систематических наблюдений", - заявила Сауло.

Потепление океана вызывает непредсказуемые штормы, сильные засухи и масштабные лесные пожары, которые угрожают урожаям и продовольственным запасам. В ВМО советуют государствам заранее переходить на засухоустойчивые культуры и готовить планы для сельского хозяйства, водоснабжения и энергетики.

Эль-Ниньо - новости по теме

Как сообщал Главред, текущий эпизод Эль-Ниньо демонстрирует исключительную мощь, хотя его максимальная фаза еще впереди. Исследователи связывают необычное развитие явления с сочетанием долгосрочного потепления океана и резкого изменения атмосферных процессов над Тихим океаном.

В июне синоптики предупреждали, что в 2026 году может сформироваться одна из самых мощных моделей Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Из-за Супер-Эль-Ниньо эксперты прогнозировали экстремальную жару практически по всей планете.

Летом Западную и Центральную Европу накрыла экстремальная африканская жара. Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань объяснял, что над большей частью континента сформируется тепловой купол. По его словам, во Франции воздух мог прогреться до рекордных +44 градусов.

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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