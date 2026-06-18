Аномальная жара до +44: может ли над Украиной образоваться 'тепловой купол'

Уже в выходные температура в Украине поднимется до +28 градусов.

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Настигнет ли Украину настоящая жара / фото: УНИАН

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Прогнозируется ли экстремальная жара в Украине

Какая будет погода в ближайшие дни

Западную и Центральную Европу охватила экстремальная африканская жара, которая к концу недели может разогреть воздух во Франции до рекордных +44 градусов. Об этом сообщил глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, причиной аномальных температур в Европе стал мощный антициклон Falk.

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"Причиной такого скачка температур станет блокирующий антициклон. Именно он сформирует над большей частью Европы "тепловой купол" — своеобразную "атмосферную крышку", под которой в течение длительного времени будет скапливаться раскаленный воздух. В результате температура будет ежедневно повышаться, а жара будет усиливаться", — подчеркнул он.

Синоптик добавил, что пик жары придется на период с 22 по 24 июня.

Ожидается ли жара в Украине

Постригань отметил, что атмосфера над Украиной пока не готова к формированию "теплового купола".

"Большая часть территории Украины находится под влиянием циклона с северо-востока. К нам поступает свежий воздух из северных широт, что делает атмосферу нестабильной с кратковременными грозовыми дождями. Однако потенциал для кратковременного выноса теплого воздуха в сочетании с активным солнечным прогревом есть", — подчеркнул он.

Прогноз погоды на ближайшие дни

Синоптик рассказал, что в пятницу, 19 июня, в Украине будет солнечно и преимущественно сухо. Ночью ожидается +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до комфортных +22…+27 градусов.

В то же время на выходных, 20 и 21 июня, украинцев ждет приятная летняя погода без осадков и ветра. Столбики термометров покажут +13…+18 градусов ночью и +23…+28 градусов днем.

Погода 19 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что температура воздуха в Украине будет подвергаться незначительным колебаниям с тенденцией к повышению в конце недели. Она добавила, что периодические дожди вероятны, но за исключением южной части Украины.

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в пятницу, 19 июня, ночью дожди пройдут в северных и северо-восточных областях Украины, днем небольшие осадки охватят большую часть территории страны, за исключением южной половины. Также местами возможны грозы и мелкий град.

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О персоне: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

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