РФ запустила баллистику по большому областному центру: есть погибший и раненые

Что известно:
- Россия нанесла баллистический удар по Днепру
- Повреждено частное предприятие
- Погиб мужчина, ещё девять человек пострадали
Российские войска нанесли баллистический удар по Днепру. В результате атаки ранены девять человек, погиб мужчина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, удар пришелся по частному предприятию.
"По предварительным данным, ранения получили четыре человека", — рассказал глава ОВА.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках баллистического оружия в направлении Днепра. В сообщениях военные отмечали, что существует угроза применения ракет с юго-восточного направления.
"Все четверо человек, пострадавших в результате вражеской атаки на Днепр, госпитализированы. Это женщины 46 и 48 лет, мужчины – 38 и 41 года", – уточнил Ганжа.
Глава ОГА добавил, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.
Позже Ганжа уточнил, что в результате российского удара погиб мужчина. Девять человек получили ранения.
"Восемь пострадавших находятся в больницах. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще один человек будет восстанавливаться дома", — отметил он.
РФ готовит новую волну атак — прогноз эксперта
Военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко в комментарии 24 Каналу рассказал, что Россия после очередной массированной атаки на Киев, вероятно, не будет снижать интенсивность обстрелов и может готовить новые удары уже в ближайшее время.
По его словам, российские войска способны осуществлять масштабные атаки с применением десятков ракет и сотен дронов несколько раз в месяц. При этом оккупанты практически не накапливают вооружение, а используют его сразу после производства.
"Во время прошлой атаки, которая состоялась 2 июня, враг использовал меньшее количество ракет, чем во время второго удара в ночь с 14 на 15 июня. С начала этого месяца враг совершил вторую атаку и сохраняет потенциал как минимум ещё на один удар в течение июня", — отметил военный аналитик.
Удары по Днепру — последние новости
Напомним, что Россия атаковала Днепр 2 июня. Враг нанес комбинированные удары, которые привели к пожарам и разрушениям жилых кварталов. Пострадали несколько десятков мирных жителей, среди которых есть дети.
Также ранее сообщалось, что масштабные удары по Днепровскому району нанесли значительный ущерб гражданской инфраструктуре. В результате пострадали восемь человек. Повреждены складские помещения, жилые дома и детский сад.
Как ранее сообщал Главред, российская армия нанесла удар по Днепру с использованием баллистических ракет, дронов и авиабомб. В результате этой атаки был поврежден ряд образовательных и медицинских учреждений, в частности Дом органной музыки и колледж, а также инфраструктура в прилегающих населенных пунктах.
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О личности: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, сообщает Википедия.
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