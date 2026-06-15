Дом органной музыки, колледж, амбулатория в руинах: РФ жестко ударила по Днепру и области

РФ нанесла массированные удары по Днепропетровщине. Известно о двух пострадавших.
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Главное из заявления главы ОВА:
Оккупанты применили дроны, артиллерию, ракеты и бомбы
Двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести
В Днепре изуродован Дом органной музыки, колледж и инфраструктура
Российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. О последствиях вражеской атаки рассказал глава ОВА Александр Ганжа.
По его словам, два человека получили ранения.
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В Днепре изуродованы предприятия, колледж и инфраструктура. Ранения получил 64-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Из-за ночной атаки россиян изуродован и Дом органной и камерной музыки в Днепре.
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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