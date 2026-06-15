Дом органной музыки, колледж, амбулатория в руинах: РФ жестко ударила по Днепру и области

РФ нанесла массированные удары по Днепропетровщине. Известно о двух пострадавших.

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О последствиях атаки на Днепр рассказали в ОВА / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Главное из заявления главы ОВА:

Оккупанты применили дроны, артиллерию, ракеты и бомбы

Двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести

В Днепре изуродован Дом органной музыки, колледж и инфраструктура

Российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. О последствиях вражеской атаки рассказал глава ОВА Александр Ганжа.

По его словам, два человека получили ранения.

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В Днепре изуродованы предприятия, колледж и инфраструктура. Ранения получил 64-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Из-за ночной атаки россиян изуродован и Дом органной и камерной музыки в Днепре.

На Никопольщине под ударом были райцентр, Покровская, Красногригорьевская общины. Повреждены амбулатория, рынок, учебное заведение и многоквартирный дом.

В Синельниковском районе страдали Васильковская и Петропавловская общины. Изуродовано предприятие, учебное заведение, многоквартирный и частный дома.

Армия РФ также нанесла удар и по Зеленодольской общине Криворожья. Поврежденное предприятие. Пострадал 46-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе россияне попали по Троицкой общине. Изуродован частный дом и автомобили.

Атака на Украину 15 июня 2026 - что известно

Как писал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня зацепила почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них - ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Число погибших возросло до четырех человек.

Аварийно-спасательные службы работают около 50 локациях.

В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света.

Произошло возгорание крыши Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры на площади около 800 кв. м. Продолжается ликвидация последствий.

Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" на площади 1000 кв. м.

Также пострадало расположенное на Крещатике здание Высшего антикоррупционного суда Украины. Там выбиты окна и поврежден фасад.

В ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. Зафиксированы падения обломков и возникли пожары в пяти районах.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что оккупанты ударили по региону ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Пострадали три человека, среди них ребенок.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили 681 воздушную цель по Украине. Основным направлением удара стал Киев. Также под массированным обстрелом оказались Днепр и Харьков.

Силам ПВО удалось сбить или подавить 50 ракет и 582 дрона. Однако вражеские попадания были зафиксированы в 42 точках. Также в 12 точках упали обломки дронов.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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