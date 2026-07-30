Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Учёные определили, когда изменится спокойная геомагнитная обстановка.

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Прогноз магнитных бурь / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда магнитные колебания на Земле усилятся

Каким будет максимальный К-индекс в ближайшие дни

Геомагнитная обстановка на Земле уже несколько дней подряд остается спокойной. По данным Британской геологической службы, предварительно, до 2 августа мощных магнитных бурь не будет.

Однако состояние ионосферы сегодня изменилось, что вызывает резкие перегрузки и всплески электромагнитного фона. Об этом свидетельствуют данные meteoagent, согласно которым сегодня, 30 июля, резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на красном уровне.

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Магнитные бури 30 июля - 2 августа / фото: скриншот

При этом К-индекс составляет 4, что соответствует желтому уровню, то есть средним магнитным колебаниям. Солнечная вспышка С3 также соответствует желтому уровню.

Завтра, 31 июля, магнитные колебания усилятся, а К-индекс повысится до 4,3. В первый день августа колебания снова несколько снизятся, и К-индекс вернется к 4-бальному показателю.

Магнитные бури 30 июля - 1 августа / фото: скриншот

Об источнике: Meteoagent Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;

Регулярнои проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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