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Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно

Юрий Берендий
30 июля 2026, 20:35
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Президент рассказал о последствиях удара по Радушному и призвал партнеров срочно усилить украинскую противовоздушную оборону.
Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно
Ракетный удар из КНДР по Украине - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровской области, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Россия впервые за долгое время нанесла ракетный удар из КНДР
  • В Радушном ракета попала в дом, погибли дети
  • Обломки ракеты РФ упали в Польше под Люблином

Страна-агрессор Россия впервые за долгое время нанесла по Украине удар северокорейской баллистической ракетой. По предварительным данным, именно таким оружием оккупанты нанесли удар по поселку Радушное вблизи Кривого Рога, где ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли дети. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, которое транслировал Офис президента Украины.

В течение дня в разных регионах Украины продолжались аварийно-спасательные работы после очередной массированной российской атаки. По словам главы государства, во Львове спасатели разбирали завалы и искали людей, а в Днепропетровской области последствия удара оказались особенно трагическими.

видео дня

"Сегодня в разных наших городах и регионах весь день продолжались работы после российского удара. Во Львове расчищали завалы, искали людей. В Днепропетровской области в Радушном, недалеко от Кривого Рога. Там баллистическая ракета попала прямо в дом - обычный дом обычной семьи. Погибли дети, родители… Мои соболезнования всем, кто сегодня потерял родных и близких", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил о применении ракеты из КНДР

Президент сообщил, что предварительные результаты свидетельствуют об использовании Россией северокорейской баллистической ракеты. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз.

"В Радушном россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи - таковы предварительные данные. Конечно, ещё будут экспертизы, всё будет проверяться, но на данный момент - это северокорейская баллистика. Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, ради убийства наших украинских детей", - подчеркнул президент.

Реакция мира на новый удар России

Отдельно глава государства обратил внимание на международную реакцию после российской атаки. Он отметил, что многие государства выразили соболезнования Украине, а также отреагировали на инцидент с российской ракетой, которая залетела на территорию Польши и взорвалась вблизи Люблина.

В то же время Зеленский подчеркнул, что одних заявлений о поддержке недостаточно для защиты украинцев.

"Конечно, сегодня многие в мире осудили этот удар. Было много соболезнований в связи с гибелью людей. Европейские страны высказали много всего еще из-за российской ракеты, которая вошла на территорию Польши и разорвалась где-то в поле под Люблином. Самое главное - все-таки не просто соболезнования и не просто осуждение, а ракеты для ПВО, именно такое давление на Россию, которое может остановить эту тупую российскую войну, все их удары, их террор", - заявил он.

Какую помощь Украина ожидает от партнеров

Президент подчеркнул, что Кремль продолжает искать возможности для ведения войны, получая вооружение от своих союзников. Именно поэтому, по его словам, ответом должно стать усиление военной поддержки Украины.

"Давно уже можно было эту войну закончить, но Путин этого не хочет. То он в Северной Корее какое-то оружие ищет, то где-то там в Иране, то ещё что-то придумывает. Все для того, чтобы продолжать войну, продолжать убивать. Зло, которое можно остановить только достаточной силой. Не раз уже это было в истории нашего народа. Впервые сейчас - только единство, которое мы обеспечили, наше максимальное единство с миром. Наше сотрудничество - это наша способность уже пятый год полномасштабной войны обеспечивать защиту жизни", - отметил Зеленский.

По словам президента, первоочередной потребностью Украины остаются дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны различных типов.

"Ракеты для ПВО, прежде всего ракеты для "Пatriot", но также для "Насам", для "Airis", для "Gok", других наших систем, - это ключевой приоритет. Очень рассчитываю, что все партнеры, прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут осознавать, что от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине, зависят реальные человеческие жизни", - подытожил президент.

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Балистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

В чём особенность удара по Украине 30 июля - комментарий эксперта

Офицер резерва Воздушных сил ВСУ и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский считает, что во время массированной атаки в ночь на 30 июля Россия не случайно сосредоточила удары на Киеве и западных областях Украины. По его мнению, оккупанты могли рассчитывать, что после длительных обстрелов столицы украинская сторона перебросила туда большинство систем противовоздушной обороны. Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Эксперт обратил внимание, что в последний раз масштабные удары по западным регионам наносились еще в мае. После этого Россия длительное время атаковала преимущественно Киев, вероятно, пытаясь заставить Украину сконцентрировать основные силы ПВО именно вокруг столицы, а впоследствии использовать это в своих интересах.

Храпчинский также отметил, что невысокая эффективность перехвата баллистических ракет объясняется не только возможным дефицитом боеприпасов для комплексов Patriot. По его словам, проблема заключается и в недостаточном количестве самих систем ПВО, ведь во время последней атаки удары наносились одновременно по Киеву и другим регионам страны.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Россия в последнее время существенно усовершенствовала свои баллистические ракеты. Он пояснил, что комплекс "Искандер" изначально создавался для преодоления противоракетной обороны, а сейчас его возможности в этом направлении еще больше расширяются.

По мнению Храпчинского, подготовка к этой массированной атаке длилась более двух недель.

"Важно также, что во время этой атаки РФ применила меньше баллистических ракет, чем ранее заявляли различные Telegram-каналы. Их было меньше, чем во время предыдущих массированных ударов. Это указывает на то, что РФ ищет решение, которое позволило бы ей эффективнее прорывать нашу ПВО, перегружать её и диверсифицировать атаку за счёт применения не только баллистических ракет", - пояснил Храпчинский.

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Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил о гибели членов семьи в результате попадания баллистической ракеты в дом в Днепропетровской области. Президент подчеркнул необходимость усилить защиту воздушного пространства Украины. На данный момент подтверждена гибель родителей и троих детей, судьба ещё 5 детей остаётся неизвестной.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах и повреждениях жилых домов в городе во время массированного обстрела. По предварительным данным, во Львове повреждены два жилых дома и зафиксированы пострадавшие.

ГСЧС сообщили о последствиях массированного удара в Киеве и области, в частности о разрушениях и пожарах в столице. По состоянию на утро сообщалось об одном погибшем в Киеве и пяти пострадавших в Киевской области, среди которых один ребенок.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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