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Заговенье на Успенский пост: что можно и нельзя делать 31 июля

Виталий Кирсанов
30 июля 2026, 18:59
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31 июля проходит заговенье перед началом Успенского поста.
Какой церковный праздник 31 июля
Какой церковный праздник 31 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 31 июля
  • Что можно делать 31 июля
  • Что нельзя делать 31 июля

В пятницу, 31 июля, по новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память святого праведного Евдокима Каппадокиянина. Кроме того, в этот день начинается предпразднство Изнесения честного и животворящего Креста Господня, а также проходит заговенье перед началом Успенского поста. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 31 июля

Святой Евдоким Каппадокиянин считается покровителем семьи, сирот и всех, кто нуждается в поддержке и помощи.

видео дня

Он жил в IX веке в Каппадокии, на территории современной Турции. Несмотря на благородное происхождение, Евдоким с юных лет посвятил свою жизнь служению Богу. Он прославился добрыми делами, помогая бедным, вдовам и сиротам. За благочестие и справедливость византийский император Феофил назначил его правителем Харсианской области.

Святой скончался в возрасте 33 лет. После его смерти у места погребения, согласно церковному преданию, начали происходить чудесные исцеления. Позже выяснилось, что его мощи сохранились нетленными. Впоследствии их перенесли в Константинополь, где они были помещены в храм Пресвятой Богородицы, возведенный родителями святого.

Верующие обращаются к Евдокиму с молитвами о мире и согласии в семье, здоровье родных, благополучии дома и помощи в решении семейных вопросов. В народной традиции этот день также считается благоприятным для заключения брака.

Кроме того, 31 июля церковь отмечает предпразднство Изнесения честного и животворящего Креста Господня - особый день духовной подготовки к одному из значимых православных праздников.

Что нельзя делать 31 июля

В народе этот день называют Евдокимовым днем или Евдокимовым заговеньем, поскольку он приходится накануне Успенского поста. Это последний день перед постом, когда разрешается есть скоромную пищу - мясные и рыбные блюда. По традиции хозяйки готовят пироги, разносолы и другие угощения, а также стараются завершить все важные дела, чтобы во время поста больше времени уделять молитвам и духовным размышлениям.

Святого Евдокима также почитают как помощника в земледелии. В этот день уделяют внимание домашним хлопотам и урожаю - в садах и огородах созревают кабачки, огурцы, помидоры и другие овощи.

По церковной традиции в этот день стараются избегать злобы, зависти, жадности, мести и грубых слов. Особое значение придают добрым поступкам - считается, что нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, будь то человек или животное.

Народные поверья советуют 31 июля не переедать, не злоупотреблять алкоголем и не заниматься уборкой дома. Также наши предки старались не отправляться в дальнюю дорогу - поездка может пройти неудачно.

Приметы на 31 июля

По народным наблюдениям, в этот день обращали внимание на погоду и природные явления - по ним пытались определить, какой будет осень и зима:

  • утром пчелы летят в поле - день будет теплым и ясным;
  • паутина появляется в воздухе - впереди ожидается солнечная погода;
  • туман над лесом - к богатому урожаю грибов;
  • туман быстро рассеивается - погода будет ясной и теплой;
  • густой туман долго стоит над лесом - пора готовиться к грибному сезону.

Сильный ветер в этот день - зима будет снежной и холодной.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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