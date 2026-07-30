Заговенье на Успенский пост: что можно и нельзя делать 31 июля

31 июля проходит заговенье перед началом Успенского поста.

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Какой церковный праздник 31 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Какой церковный праздник 31 июля

Что можно делать 31 июля

Что нельзя делать 31 июля

В пятницу, 31 июля, по новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят память святого праведного Евдокима Каппадокиянина. Кроме того, в этот день начинается предпразднство Изнесения честного и животворящего Креста Господня, а также проходит заговенье перед началом Успенского поста. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 31 июля

Святой Евдоким Каппадокиянин считается покровителем семьи, сирот и всех, кто нуждается в поддержке и помощи.

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Он жил в IX веке в Каппадокии, на территории современной Турции. Несмотря на благородное происхождение, Евдоким с юных лет посвятил свою жизнь служению Богу. Он прославился добрыми делами, помогая бедным, вдовам и сиротам. За благочестие и справедливость византийский император Феофил назначил его правителем Харсианской области.

Святой скончался в возрасте 33 лет. После его смерти у места погребения, согласно церковному преданию, начали происходить чудесные исцеления. Позже выяснилось, что его мощи сохранились нетленными. Впоследствии их перенесли в Константинополь, где они были помещены в храм Пресвятой Богородицы, возведенный родителями святого.

Верующие обращаются к Евдокиму с молитвами о мире и согласии в семье, здоровье родных, благополучии дома и помощи в решении семейных вопросов. В народной традиции этот день также считается благоприятным для заключения брака.

Кроме того, 31 июля церковь отмечает предпразднство Изнесения честного и животворящего Креста Господня - особый день духовной подготовки к одному из значимых православных праздников.

Что нельзя делать 31 июля

В народе этот день называют Евдокимовым днем или Евдокимовым заговеньем, поскольку он приходится накануне Успенского поста. Это последний день перед постом, когда разрешается есть скоромную пищу - мясные и рыбные блюда. По традиции хозяйки готовят пироги, разносолы и другие угощения, а также стараются завершить все важные дела, чтобы во время поста больше времени уделять молитвам и духовным размышлениям.

Святого Евдокима также почитают как помощника в земледелии. В этот день уделяют внимание домашним хлопотам и урожаю - в садах и огородах созревают кабачки, огурцы, помидоры и другие овощи.

По церковной традиции в этот день стараются избегать злобы, зависти, жадности, мести и грубых слов. Особое значение придают добрым поступкам - считается, что нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, будь то человек или животное.

Народные поверья советуют 31 июля не переедать, не злоупотреблять алкоголем и не заниматься уборкой дома. Также наши предки старались не отправляться в дальнюю дорогу - поездка может пройти неудачно.

Приметы на 31 июля

По народным наблюдениям, в этот день обращали внимание на погоду и природные явления - по ним пытались определить, какой будет осень и зима:

утром пчелы летят в поле - день будет теплым и ясным;

паутина появляется в воздухе - впереди ожидается солнечная погода;

туман над лесом - к богатому урожаю грибов;

туман быстро рассеивается - погода будет ясной и теплой;

густой туман долго стоит над лесом - пора готовиться к грибному сезону.

Сильный ветер в этот день - зима будет снежной и холодной.

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