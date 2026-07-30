Дроны атаковали два склада Wildberries в РФ: под Пензой и в Сарапуле - черный дым

Сотрудников Wildberries эвакуируют.

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Атаки на Wildberries - горят склады под Пензой и в Сарапуле / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Дрон атаковал склад Wildberries под Пензой

Эвакуировано около 200 сотрудников

Второй объект компании атакован в Сарапуле

Беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, в ночь на 30 июля жители Пензы сообщили о взрывах и пожаре. Губернатор предупредил о ракетной опасности и добавил, что в регионе введен план "Ковер", а воздушное пространство закрыто.

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Анализ кадров пожара показал, что огонь охватил склад компании по адресу: Бессоновский район, село Мастиновка, улица Полевая, строение 1/6.

Атака на склад WB в Пензенской области / t.me/exilenova_plus

Согласно открытым данным, этот логистический комплекс Wildberries (РВБ) является крупным распределительным центром, обслуживающим Приволжский федеральный округ.

По данным правительства Пензенской области, общая площадь комплекса после завершения строительства составит около 180 тыс. кв. м. Первая очередь логистического комплекса площадью около 90–91 тыс. кв. м ранее уже была введена в эксплуатацию.

Атака дронов на Пензенскую область / t.me/exilenova_plus

Губернатор региона Олег Мельниченко подтвердил атаку и рассказал о её последствиях для персонала предприятия.

"Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано. На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем", - написал Мельниченко.

Сотрудников WB эвакуируют / Фото: t.me/exilenova_plus

Дым от пожара движется в сторону Пензы

Пожар на атакованном складе оказался настолько мощным, что продукты горения начали угрожать воздуху в самом областном центре. Городские власти обратились к жителям с просьбой обезопасить себя от едкого запаха.

"В связи с пожаром, возникшим в результате атаки на склад "Вайлдберриз", наблюдается задымление, которое может двигаться в сторону города. Если почувствовали едкий запах, закройте окна, поменьше находитесь на улице, особенно с детьми, ограничьте время прогулки с домашними животными", - говорится в сообщении мэра.

Сама компания оперативно отреагировала на удар, подтвердив эвакуацию персонала и повреждения на объекте. В пресс-службе Wildberries рассказали, как атака повлияла на работу логистики в регионе.

"В связи с объявленной воздушной тревогой в Пензенской области на логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуация. Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. К сожалению, есть пострадавший, ему оказана необходимая медицинская помощь. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - сообщили в пресс-службе компании.

Второй склад Wildberries атаковали в Сарапуле

В ту же ночь под удар попал ещё один логистический объект компании - на этот раз в Удмуртской Республике. О параллельной атаке сообщила объединенная компания Russ & Wildberries, передает Astra.

Дым поднимается над логистическим комплексом Wilderries по адресу Ижевский тракт, 22 в Сарапуле Удмуртской Республики.

"В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте компании в Сарапуле проведена заблаговременная эвакуация. Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - сообщили в пресс-службе RWB.

Об угрозе атаки беспилотников в регионе накануне предупреждала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

Позже она подтвердила атаку на одно из предприятий республики, не указав названия.

"Одно из предприятий в Удмуртской Республике подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, пострадавших нет. На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления", - сообщила Ольга Абрамова.

Смотрите видео - Дроны атаковали Wildberries в Сарапуле:

О масштабе ночной атаки на тыловые регионы России сообщили в российском Минобороны. Там заявили о массовом налете дронов сразу на несколько федеральных округов.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - сообщило ведомство.

Атаки на Wildberries в РФ - новости

Как писал Главред, 29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.

В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

В чем истинная цель атак на Wildberries: мнение эксперта

Украина наносит удары по крупным логистическим объектам в России не только для уничтожения военных ресурсов, но и для оказания экономического давления и влияния на российское общество. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

По словам эксперта, крупные склады и логистические центры в России могут использоваться не только для гражданских нужд, но и для обеспечения военной промышленности. Шапран отметил, что через такие хабы Россия импортирует, в частности, из Китая дроны, комплектующие и другие товары двойного назначения.

"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - подчеркнул экономист.

Шапран добавил, что одним из факторов таких атак может быть желание заставить россиян ощутить последствия войны в повседневной жизни.

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