Вредители исчезнут с огородов: огородники раскрыли старинный народный рецепт

Речь идет о смеси из трёх обычных ингредиентов, которую фермеры используют вместо магазинной химии уже не одно поколение.

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Народное средство от тли и белокрылки из соды и соли - рецепт / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как избавиться от тли и белокрылки народными методами

Стоит ли опрыскивать огород от вредителей

Как сделать самодельный инсектицид от тли и белокрылки

В сети набирает популярность рецепт самодельного инсектицида от тли, белокрылки и трипсов. Авторы популярного англоязычного YouTube-канала "Agriculture" утверждают, что раствор из соли, пищевой соды и стирального порошка способен заменить покупные препараты и стоит копейки.

Главред выяснил, какие народные методы помогают от тли и белокрылки.

видео дня

Что входит в состав народной смеси от вредителей

По словам авторов видео, это средство передается из поколения в поколение и демонстрирует высокую эффективность против основных огородных насекомых.

"Это удивительный самодельный инсектицид, который обходится в копейки. Он эффективно борется с тлей, белокрылкой, трипсами и другими вредителями", - подчеркнули в проекте "Agriculture".

Для приготовления смеси в видео предлагают использовать простые бытовые ингредиенты.

"Смешайте по одной ложке соли, стирального порошка и пищевой соды с 15 литрами воды, хорошо перемешав. После разведения проведите небольшое пробное опрыскивание", - советуют в проекте.

Смотрите видео о том, чем опрыскивать огород от тли, белокрылки и трипсов:

Как рекомендуют применять раствор блогеры

Время обработки имеет значение, ведь солнечные лучи в сочетании с раствором могут повредить листья.

"Для лучшей эффективности лучше всего опрыскивать листья до 10 часов утра или после 16 часов. Применяйте три раза подряд. Этот метод способствует здоровому росту растений и помогает предотвратить болезни", - отмечают авторы канала.

Как защитить капусту от вредителей без химии / Инфографика: Главред

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Об источнике: Agriculture Agriculture - это англоязычный YouTube-канал (@Agriculture0.1), посвященный современному сельскому хозяйству, растениеводству и фермерству. Основной формат проекта - короткие видео YouTube Shorts, в которых демонстрируются технологии выращивания сельскохозяйственных культур, работа агротехники и различные этапы полевых работ. Контент канала охватывает широкий спектр тем, связанных с аграрной отраслью: посев и уборка урожая, обработка почвы, использование тракторов, комбайнов и другой специализированной техники, а также современные методы ведения сельского хозяйства. Значительная часть видеороликов демонстрирует производственные процессы на фермах и в полях в разных странах мира.

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