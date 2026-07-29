Масштабные операции в Каспийском море: кто может помогать Украине наносить удары

Что заявил Семиволос:
- Украина может согласовывать определенные вопросы, касающиеся операций в Каспийском море
- США потенциально могут предоставлять Украине необходимые разведданные
США могли дать Украине "зеленый свет" на активные операции в Каспийском море. Такое предположение в интервью Главреду высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
По его словам, определенные вопросы, касающиеся таких операций, могли согласовываться украинской и американской сторонами в связи с необходимостью разведывательной информации.
Именно США потенциально могут предоставлять ее Украине. Но, по словам Семиволоса, Киев вряд ли согласовывает с американцами каждый конкретный удар.
"Думаю, Украина действует, исходя из своих стратегических и тактических задач. Бесспорно, американцы не могли не заметить такие удары. Но санкционировали ли они их - сказать не могу", - добавил он.
Может ли Иран нанести удар по Украине - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам Игоря Семиволоса, воинственная риторика Тегерана разгорелась после того, как Украина начала эффективно наносить удары по российской военной логистике в Каспийском море. До сих пор этот регион считался безопасным тылом для поставок вооружения и товаров между РФ и Ираном.
Теперь громкие угрозы со стороны Ирана в адрес Украины - это не демонстрация силы, а следствие страха потерять стратегический транспортный коридор на Каспии. Попытка перейти от слов к реальным военным действиям разрушит иранскую инфраструктуру и заставит Тегеран оказаться в еще большей изоляции.
Удары Украины по объектам в Каспийском море - что известно
Напомним, Главред писал, что Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана, а также нефтедобывающей платформы месторождения "Филановского" в акватории Каспийского моря.
После этого министерство иностранных дел Ирана выступило с осуждением украинского удара по судну в акватории Каспийского моря. В иранском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что речь идет о гражданском коммерческом судне.
Впоследствии СМИ сообщили, что Иран рассматривал возможность нанесения баллистического удара по одному из украинских морских портов в ответ на атаку украинских сил по иранскому судну в Каспийском море.
Больше новостей:
- Украина разнесла закрытый стратегический объект "Росрезерва": что там хранили
- Возвращение Крыма: Зеленский сделал заявление о переговорах по поводу полуострова
- Началась передислокация Ту-95МС: какой город может стать главной целью удара РФ
О персоне: Игорь Семиволос
Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.
Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.
Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.
Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред