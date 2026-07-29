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Масштабные операции в Каспийском море: кто может помогать Украине наносить удары

Анна Косик
29 июля 2026, 12:30
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Эксперт высказал предположение, что одна из стран может предоставлять Украине чрезвычайно важную информацию.
Масштабные операции в Каспийском море: кто может помогать Украине наносить удары
Неизвестно, санкционировали ли США удары Украины в Каспийском море / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/V_Zelenskiy_official

Что заявил Семиволос:

  • Украина может согласовывать определенные вопросы, касающиеся операций в Каспийском море
  • США потенциально могут предоставлять Украине необходимые разведданные

США могли дать Украине "зеленый свет" на активные операции в Каспийском море. Такое предположение в интервью Главреду высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По его словам, определенные вопросы, касающиеся таких операций, могли согласовываться украинской и американской сторонами в связи с необходимостью разведывательной информации.

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Именно США потенциально могут предоставлять ее Украине. Но, по словам Семиволоса, Киев вряд ли согласовывает с американцами каждый конкретный удар.

"Думаю, Украина действует, исходя из своих стратегических и тактических задач. Бесспорно, американцы не могли не заметить такие удары. Но санкционировали ли они их - сказать не могу", - добавил он.

Может ли Иран нанести удар по Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам Игоря Семиволоса, воинственная риторика Тегерана разгорелась после того, как Украина начала эффективно наносить удары по российской военной логистике в Каспийском море. До сих пор этот регион считался безопасным тылом для поставок вооружения и товаров между РФ и Ираном.

Теперь громкие угрозы со стороны Ирана в адрес Украины - это не демонстрация силы, а следствие страха потерять стратегический транспортный коридор на Каспии. Попытка перейти от слов к реальным военным действиям разрушит иранскую инфраструктуру и заставит Тегеран оказаться в еще большей изоляции.

Удары Украины по объектам в Каспийском море - что известно

Напомним, Главред писал, что Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана, а также нефтедобывающей платформы месторождения "Филановского" в акватории Каспийского моря.

После этого министерство иностранных дел Ирана выступило с осуждением украинского удара по судну в акватории Каспийского моря. В иранском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что речь идет о гражданском коммерческом судне.

Впоследствии СМИ сообщили, что Иран рассматривал возможность нанесения баллистического удара по одному из украинских морских портов в ответ на атаку украинских сил по иранскому судну в Каспийском море.

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О персоне: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

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война в Украине Каспийское море Игорь Семиволос Удары вглубь РФ
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