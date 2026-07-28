В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ – Bloomberg

Дональд Трамп уже дал понять, что поддерживает инициативу, которую активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

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В Сенате США согласовали законопроект о новых санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

США могут ввести санкции, касающиеся российского экспорта нефти и газа

Часть сенаторов-демократов выступает против законопроекта

Группа американских сенаторов от обеих партий достигла соглашения по законопроекту, который расширяет возможности президента США Дональда Трампа по введению санкций против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также усиливает ограничения в отношении Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп уже дал понять, что поддерживает инициативу, которую активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Процедурное голосование по документу запланировано на вечер вторника, 28 июля.

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Согласно тексту законопроекта, сохраняются действующие санкции против Ирана, а также вводятся дополнительные меры, касающиеся российского экспорта нефти и природного газа. Документ предоставляет президенту США право вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пяти государств, которые, по мнению Вашингтона, наиболее активно помогают Москве обходить энергетические ограничения.

Инициатива, которую на протяжении длительного времени поддерживали Линдси Грэм и другие сторонники усиления помощи Украине, вместе с тем может осложнить торговые отношения США с Китаем и Индией. Именно эти страны остаются крупнейшими импортерами российских нефти и газа.

При этом часть сенаторов-демократов выступает против законопроекта. По их мнению, документ может предоставить Дональду Трампу дополнительные юридические основания для введения масштабных новых пошлин, выходящих за рамки санкционной политики.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Законопроект об "адских санкциях": что известно

Законопроект был внесен в Сенат 17 декабря 2025 года.

В январе 2026 года Линдси Грэм сообщил, что после продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом получил одобрение двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук неоднократно обсуждали с Грэмом и Блюменталем продвижение их законопроекта о санкциях против РФ.

Еще в феврале Блюменталь выражал надежду, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против РФ находится "на пороге голосования".

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ.

По данным Axios, в Сенате США набирает поддержку законопроект с жесткими санкциями против РФ.

Инициатива уже получила 61 соавтора - этого достаточно для ее принятия в Сенате. Документ предусматривает 100%-ные вторичные пошлины для стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ.

Главное препятствие сейчас - вынесение законопроекта на рассмотрение. После Сената его еще должна одобрить Палата представителей.

Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

На встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России, инициатором которого был ныне покойный сенатор Линдси Грэм.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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