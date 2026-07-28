Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчи

Огородница с левого берега Херсонской области продемонстрировала свою бахчевую грядку и рассказала о схеме подкормки, благодаря которой плоды не деформируются.

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Правила полива арбузов - почему плоды вырастают косыми / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему арбузы растут деформированными и кривыми

Сколько раз в неделю поливать арбузы в жару

Почему нельзя сажать арбузы в тени

На севере Одесской области арбузы весом 5–6 килограммов вырастили без рассады - семена посеяли сразу в открытый грунт на 200-метровых грядках. Основу баштана составил сорт "АУ Продюсер", который подкармливают удобрениями под корень вместе с поливом. Об особенностях ухода и схеме подкормки рассказала огородница Надежда, автор YouTube-канала "Новая жизнь беженцев из Херсонской области".

Главред выяснил, как выращивать арбузы прямым посевом в грунт.

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Рассаду в этом сезоне вообще не выращивали: по словам огородницы, работы начали слишком поздно, поэтому ограничились прямым посевом.

Подкормка бахчевых культур через пульверизатор и расчет доз

Дозировку удобрений на поле рассчитывают не на сотку, а на погонные метры посадки, и вносят их вместе с водой под корень.

"Это сорт АУ Продюсер, и мы сейчас подкармливаем его удобрением 15-5-30. Три килограмма на три ряда по двести метров и два ряда по сто метров. Подкармливаем через пульверизатор, а не через какие-то другие приспособления", - отметила Надежда.

Систему подкормки хозяйка соорудила без дорогих инжекторов: в магистраль от колодца врезан специальный кран, к которому подключают пульверизатор с раствором. Благодаря давлению насоса удобрения поступают непосредственно в капельную ленту, а обратный клапан предотвращает попадание химикатов в колодец.

Смотрите видео о том, как ухаживать за бахчевыми культурами в жару:

Схема посадки арбузов с учетом местного спроса

Схему размещения растений выбирали с учетом местного спроса, который существенно отличается от привычного для левобережья. В селе Подольского района семья живет уже третий сезон и успела изучить предпочтения покупателей.

"У нас в Херсонской области арбуз весом от 4 килограммов считался маленьким, и его никто не брал. А здесь наоборот, покупают даже 2-килограммовые плоды. Поэтому мы посадили арбузы очень густо, рассчитывая на то, чтобы они не выросли гигантами", - подчеркнула огородница.

Кусты при этом сами регулируют нагрузку: лишние завязи размягчаются и засыхают без вмешательства человека.

"Он сам сбрасывает тот лишний арбуз, который ему мешает. Всегда на одной ветке бывает два-три арбуза, иногда один. В семене так заложено, что плодов должно быть один-два", - рассказала блогерша.

Чем подкормить дыни и арбузы после всходов / Инфографика: Главред

Режим полива арбузов в жару и угроза фузариоза

Дневная температура в регионе достигает 36–39 градусов, тогда как после захода солнца показатель опускается до 10 °C. Именно этот разрыв определяет режим полива.

"Поливаем один раз в неделю. Если бы ночи были теплее, то поливали бы чаще. Но если ночи холодные и поливать дважды в неделю, может возникнуть фузариоз, а мы этого не хотим", - предупреждает огородница.

Влагу в почве удерживает мульча, под которой вода не испаряется. Несмотря на сообщения о пересыхании колодцев в соседних общинах, собственный источник на участке остается полноводным.

Почему арбузы вырастают деформированными и кривыми

Показатель нормального водного баланса - ровная, круглая форма плода. В самом конце 200-метровых грядок, куда вода не доходит в нужном количестве, листья скручиваются, а плоды вырастают однобокими и невкусными.

"Посмотрите, как выглядит арбуз, которому не хватает воды. Он невкусный, его можно отдать либо коровам, либо курам", - констатирует огородница. Такие деформированные плоды она планирует продавать дешевле или отдавать на корм скоту.

Еще одна причина отставания в развитии - затенение. На участках вдоль высоких подсолнухов и деревьев, которые не успели срезать, завязь только начинает появляться.

"Арбузы ни в коем случае нельзя сажать в тени. Там, где падает тень от деревьев, плоды будут разве что к Новому году", - предупреждает специалист.

Что любит и чего не любит арбуз / Инфографика: Главред

Выращивание дыни "Эфиопка"

Рядом с баштаном семья посадила дыню сорта "Эфиопка" из семян, собранных с плода, купленного в прошлом году на рынке. Автор заметила интересную аномалию: из одной пазухи куста завязывается сразу по две-три дыни.

Густая посадка привела к тому, что лоза дыни переплетается с арбузной. Хотя сами хозяйки из-за нехватки времени не обрабатывают посадки антистрессантами и фунгицидами, другим огородникам советуют обязательно защищать дыни от мучнистой росы во время холодных ночей.

Что посадить рядом с арбузами и дынями / Инфографика: Главред

Обслуживание системы капельного полива

Отдельный пункт технологии - регулярная очистка фильтров после каждого цикла орошения.

"Обязательно не забывайте чистить фильтр. Весь этот песок, если его не мыть, попадет в капельную систему, забивает эмиттеры, и качественного полива не будет. Откручивайте и промывайте его каждый раз", - подчеркнула огородница.

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Об источнике: YouTube-канал "Новая жизнь беженцев из Херсонской области" "Новая жизнь беженцев из Херсонщины" - это украинский YouTube-канал, который ведет семья вынужденных переселенцев из левобережной Херсонщины. Автором проекта является Надежда, которая вместе с мужем Андреем и сыном Павлом после начала полномасштабной войны переехала в Одесскую область и рассказывает о том, как семья начинает жизнь с нуля после потери дома. Канал был создан в 2018 году, но активное развитие получил после вынужденного переселения семьи. Основная тематика канала - обустройство нового хозяйства, ремонт и восстановление приобретенного дома, ведение приусадебного участка, выращивание овощей и фруктов, ведение домашнего хозяйства и повседневная жизнь переселенцев. Авторы показывают реальные трудности, с которыми сталкиваются люди после потери жилья, а также делятся собственным опытом восстановления быта, экономии средств и работы на земле. По состоянию на 2026 год канал "Новая жизнь беженцев из Херсонской области" насчитывает около 12 тысяч подписчиков, более 150 видео и свыше 1,3 миллиона просмотров.

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