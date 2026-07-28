Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчи

Юрий Берендий
28 июля 2026, 11:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Огородница с левого берега Херсонской области продемонстрировала свою бахчевую грядку и рассказала о схеме подкормки, благодаря которой плоды не деформируются.
Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчи
Правила полива арбузов - почему плоды вырастают косыми / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему арбузы растут деформированными и кривыми
  • Сколько раз в неделю поливать арбузы в жару
  • Почему нельзя сажать арбузы в тени

На севере Одесской области арбузы весом 5–6 килограммов вырастили без рассады - семена посеяли сразу в открытый грунт на 200-метровых грядках. Основу баштана составил сорт "АУ Продюсер", который подкармливают удобрениями под корень вместе с поливом. Об особенностях ухода и схеме подкормки рассказала огородница Надежда, автор YouTube-канала "Новая жизнь беженцев из Херсонской области".

Главред выяснил, как выращивать арбузы прямым посевом в грунт.

видео дня

Рассаду в этом сезоне вообще не выращивали: по словам огородницы, работы начали слишком поздно, поэтому ограничились прямым посевом.

Подкормка бахчевых культур через пульверизатор и расчет доз

Дозировку удобрений на поле рассчитывают не на сотку, а на погонные метры посадки, и вносят их вместе с водой под корень.

"Это сорт АУ Продюсер, и мы сейчас подкармливаем его удобрением 15-5-30. Три килограмма на три ряда по двести метров и два ряда по сто метров. Подкармливаем через пульверизатор, а не через какие-то другие приспособления", - отметила Надежда.

Систему подкормки хозяйка соорудила без дорогих инжекторов: в магистраль от колодца врезан специальный кран, к которому подключают пульверизатор с раствором. Благодаря давлению насоса удобрения поступают непосредственно в капельную ленту, а обратный клапан предотвращает попадание химикатов в колодец.

Смотрите видео о том, как ухаживать за бахчевыми культурами в жару:

Схема посадки арбузов с учетом местного спроса

Схему размещения растений выбирали с учетом местного спроса, который существенно отличается от привычного для левобережья. В селе Подольского района семья живет уже третий сезон и успела изучить предпочтения покупателей.

"У нас в Херсонской области арбуз весом от 4 килограммов считался маленьким, и его никто не брал. А здесь наоборот, покупают даже 2-килограммовые плоды. Поэтому мы посадили арбузы очень густо, рассчитывая на то, чтобы они не выросли гигантами", - подчеркнула огородница.

Кусты при этом сами регулируют нагрузку: лишние завязи размягчаются и засыхают без вмешательства человека.

"Он сам сбрасывает тот лишний арбуз, который ему мешает. Всегда на одной ветке бывает два-три арбуза, иногда один. В семене так заложено, что плодов должно быть один-два", - рассказала блогерша.

Чем подкормить дыни и арбузы после всходов
Чем подкормить дыни и арбузы после всходов / Инфографика: Главред

Режим полива арбузов в жару и угроза фузариоза

Дневная температура в регионе достигает 36–39 градусов, тогда как после захода солнца показатель опускается до 10 °C. Именно этот разрыв определяет режим полива.

"Поливаем один раз в неделю. Если бы ночи были теплее, то поливали бы чаще. Но если ночи холодные и поливать дважды в неделю, может возникнуть фузариоз, а мы этого не хотим", - предупреждает огородница.

Влагу в почве удерживает мульча, под которой вода не испаряется. Несмотря на сообщения о пересыхании колодцев в соседних общинах, собственный источник на участке остается полноводным.

Почему арбузы вырастают деформированными и кривыми

Показатель нормального водного баланса - ровная, круглая форма плода. В самом конце 200-метровых грядок, куда вода не доходит в нужном количестве, листья скручиваются, а плоды вырастают однобокими и невкусными.

"Посмотрите, как выглядит арбуз, которому не хватает воды. Он невкусный, его можно отдать либо коровам, либо курам", - констатирует огородница. Такие деформированные плоды она планирует продавать дешевле или отдавать на корм скоту.

Еще одна причина отставания в развитии - затенение. На участках вдоль высоких подсолнухов и деревьев, которые не успели срезать, завязь только начинает появляться.

"Арбузы ни в коем случае нельзя сажать в тени. Там, где падает тень от деревьев, плоды будут разве что к Новому году", - предупреждает специалист.

Что любит и чего не любит арбуз
Что любит и чего не любит арбуз / Инфографика: Главред

Выращивание дыни "Эфиопка"

Рядом с баштаном семья посадила дыню сорта "Эфиопка" из семян, собранных с плода, купленного в прошлом году на рынке. Автор заметила интересную аномалию: из одной пазухи куста завязывается сразу по две-три дыни.

Густая посадка привела к тому, что лоза дыни переплетается с арбузной. Хотя сами хозяйки из-за нехватки времени не обрабатывают посадки антистрессантами и фунгицидами, другим огородникам советуют обязательно защищать дыни от мучнистой росы во время холодных ночей.

Что посадить рядом с арбузами и дынями
Что посадить рядом с арбузами и дынями / Инфографика: Главред

Обслуживание системы капельного полива

Отдельный пункт технологии - регулярная очистка фильтров после каждого цикла орошения.

"Обязательно не забывайте чистить фильтр. Весь этот песок, если его не мыть, попадет в капельную систему, забивает эмиттеры, и качественного полива не будет. Откручивайте и промывайте его каждый раз", - подчеркнула огородница.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Новая жизнь беженцев из Херсонской области"

"Новая жизнь беженцев из Херсонщины" - это украинский YouTube-канал, который ведет семья вынужденных переселенцев из левобережной Херсонщины. Автором проекта является Надежда, которая вместе с мужем Андреем и сыном Павлом после начала полномасштабной войны переехала в Одесскую область и рассказывает о том, как семья начинает жизнь с нуля после потери дома. Канал был создан в 2018 году, но активное развитие получил после вынужденного переселения семьи.

Основная тематика канала - обустройство нового хозяйства, ремонт и восстановление приобретенного дома, ведение приусадебного участка, выращивание овощей и фруктов, ведение домашнего хозяйства и повседневная жизнь переселенцев. Авторы показывают реальные трудности, с которыми сталкиваются люди после потери жилья, а также делятся собственным опытом восстановления быта, экономии средств и работы на земле.

По состоянию на 2026 год канал "Новая жизнь беженцев из Херсонской области" насчитывает около 12 тысяч подписчиков, более 150 видео и свыше 1,3 миллиона просмотров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород арбуз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:10Война
Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

10:24Синоптик
В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

09:52Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атаки

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

Последние новости

12:20

Зачем развешивать мыло рядом с помидорами: секрет опытных дачников

12:10

Украина разнесла закрытый стратегический объект Росрезерва: что там хранили

12:07

Андре Тан назвал крутые приемы в одежде, чтобы выглядеть стройней

11:59

Почему нельзя сразу заливать пересохший цветок: ошибка, которая его добьет

11:50

Китайский гороскоп на 29 июля: кому повезет, а кому стоит сдержать эмоции

Россия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах КремляРоссия рискует лишиться запасов золота и газовых заводов: Шапран — о слабых местах Кремля
11:38

Гороскоп Таро на завтра 29 июля: Овнам - действие, Девам - терпение

11:14

"Русскую усадьбу" Задорнова в Латвии снесли под ноль: не хотели даже упоминания

11:14

Украинцев призвали класть фольгу под вазоны: трюк, который решает назойливую проблему

11:11

Арбузы по 5–6 кг без рассады: огородники раскрыли секрет щедрого урожая бахчиВидео

Реклама
11:00

Наоми Кэмпбелл надела шлепанцы с сумкой Hermеs за 25 тысяч на Ибице

10:54

Редкий шанс от судьбы: кому звезды приготовят приятные сюрпризы

10:54

В Одессе взорвался автомобиль BMW X5: пострадавший может быть военнослужащим

10:27

Колоссальные убытки: экономист объяснил, какие удары являются самыми болезненными для РФ

10:24

Украину накроет сильная жара: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

10:23

Практически скелет: Киркорова заговорил о смерти публично

09:52

В Украине резко переписали цены на топливо: сколько придется заплатить 28 июля

09:43

Трамп и Зеленский проведут "тайные" переговоры: что решится в Вашингтоне уже сегодняВидео

09:14

"Голода не будет, но...": экономист предупредил россиян о катастрофическом сценарииВидео

08:48

Эксперты советуют обернуть дверные петли пищевой пленкой: в чём причинаВидео

08:47

"Воевать всей страной": в Кремле обсуждают жёсткий сценарий на фоне провалов в Украине

Реклама
08:18

Москву атаковали сотни дронов, есть прилеты: что известно о последствиях атакиВидео

07:57

Из изгоя в фавориты: Зеленский едет в США на волне побед - Politico

06:48

Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

05:48

Гороскоп на завтра, 29 июля: Девам — обида, Весам — радость

05:11

Засохшая герань оживет за три дня: какое кухонное средство точно спасет растение

04:46

Зеленые помидоры покраснеют за считанные дни: приём, о котором дачники умалчиваютВидео

04:16

Картофель больше не разварится: что добавить в воду перед варкой

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

03:33

Зачем сыпать соль под кровать — какие свойства ей приписывают

03:14

Как смыть суперклей с рук за две минуты, не повредив кожу — простой лайфхак

02:30

Секрет Марса раскрыт: в NASA нашли удивительное сходство с Землей

01:34

В Киеве прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

01:15

Одно растение резко увеличивает урожайность помидоров: садоводы раскрыли секретВидео

00:40

Встреча Зеленского с Трампом: в CNN узнали главную тему переговоров

27 июля, понедельник
23:56

Украинцев избили из-за акцента: новые детали громкого скандала в Польше

23:00

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

22:53

Постель снова станет белоснежной: три ложки какого дешевого средства добавить в барабан

22:52

Война РФ с Украиной затянется: СМИ раскрыли планы Путина и назвали сроки

22:30

После заявления Зеленского Трамп пообещал поговорить с Путиным: что произошло

22:06

Бунт в РФ против Кремля: появился прогноз, какие регионы отделятся первымиВидео

Реклама
22:04

Кому срыв планов принесет удачу: Таро-прогноз на август 2026Видео

21:52

Можно ли называть животных человеческими именами — какие существуют ограничения

21:44

Пятна на помидорах — первый признак беды: чем обработать томаты во время плодоношенияВидео

21:43

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

21:20

Как долго действует сертификат НМТ — что нужно знать абитуриентам

20:55

Эксперты разрешили спор и дали точный совет: где и как правильно хранить яйцаВидео

20:42

Сколько моркови добавлять в бульон — что советуют опытные повара

20:31

Как правильно обрезать огурцы, чтобы собирать урожай до осени — секрет огородникаВидео

20:24

Красивое, но забытое украинское слово "погіддя": что оно на самом деле означает

20:00

Громкие угрозы Ирана в адрес Украины: в ВМС жестко предупредили Тегеран

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять