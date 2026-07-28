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Из изгоя в фавориты: Зеленский едет в США на волне побед - Politico

Анна Ярославская
28 июля 2026, 07:57обновлено 28 июля, 09:11
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Победы на фронте подняли статус Владимира Зеленского в Белом доме.
Зеленский, Трамп
Вашингтон всё меньше нужен Киеву для переговоров, пишет Politico / Коллаж: Главред, фото: ОП

О чём пишет Politico:

  • Нетаньяху и Зеленский на этой неделе встретятся с Трампом
  • Израильский премьер едет с худшими картами, чем глава Украины
  • Оба посетят похороны сенатора Линдси Грэма

Президент США Дональд Трамп на этой неделе проведёт отдельные встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом именно израильский лидер, а не украинский, едет на переговоры в более слабой позиции, пишет издание Politico.

Ситуация для обоих лидеров кардинально отличается от той, что была менее года назад, когда всё выглядело наоборот.

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"Это очень иронично. Зеленский внезапно оказался в фаворе у Белого дома, потому что президент любит победителей, а Украина явно переломила ход войны и теперь во многих смыслах наказывает Россию больше, чем страдает от её ракетных ударов", - отметил бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро.

И Зеленский, и Нетаньяху во вторник также посетят похороны сенатора Линдси Грэма.

Провалы в Иране, Ливане и Газе

Нетаньяху приезжает обсуждать ряд вопросов, которые пошли не так, как планировал Белый дом. Война с Ираном затянулась значительно дольше, чем ожидали в Вашингтоне, а процессы перемирия в Ливане и Газе до сих пор не завершены.

Премьеру также предстоит сесть за стол переговоров с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, который недавно обвинил правительство Нетаньяху в манипулировании американцами ради поддержки затяжной войны с Ираном, что вынудило Израиль и его союзников усилить работу над репутацией.

Личное политическое выживание израильского премьера тесно связано с отношениями с американским президентом. Октябрьские выборы приближаются, а трения между лидерами в последнее время усиливаются.

"Ему нужна демонстрация "бромансa". Даже если это отношения старшего и младшего партнёра, ему нужно подтверждение этого "бромансa". Это не может переизбрать его, но если он этого не получит, это может ему навредить", - заявил бывший аналитик Госдепартамента Аарон Дэвид Миллер.

Зеленский едет к Трампу на волне побед

Украинский президент, в отличие от неудачной поездки в Вашингтон в феврале 2025 года, на этот раз находится в необычно уверенной позиции. Украинские войска пережили изнурительную зиму и нанесли России ощутимые удары в последние месяцы, что дало Киеву преимущество в многолетнем противостоянии.

Эти победы, судя по всему, и принесли Зеленскому расположение Вашингтона.

Во время последней встречи с Трампом на саммите НАТО в начале месяца украинскому лидеру удалось добиться обещания по сделке о совместном производстве Patriot в Украине. На этой неделе сенаторы также должны рассмотреть масштабный законопроект о санкциях против России, который до своей смерти продвигал сенатор Грэм.

Впрочем, ситуация для Зеленского не лишена рисков. Внутри страны президент столкнулся с политической турбулентностью из-за кадровых перестановок в оборонном ведомстве и правительстве, а на прошлой неделе во время слушаний в Конгрессе министр обороны Пит Хегсет неоднократно обвинял администрацию Байдена в том, что она финансировала вооружение для Украины в ущерб американской армии.

Несмотря на это, военный конфликт в Украине сейчас требует от Белого дома менее срочных действий, чем раньше, тогда как ситуация вокруг Израиля, напротив, требует большего внимания.

"Европа в основном взяла на себя ответственность за поставки оружия Киеву, и Вашингтон больше не нужен для дипломатического участия в переговорах о мире", - отметил Миллер.

Визит Зеленского в США - новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Дональдом Трампом в 16:30 по киевскому времени 28 июля. Переговоры пройдут за закрытыми дверями.

Темы переговоров двух лидеров:

  • поставки ракет к системам ПВО;
  • переговорный процесс о мире и форматы его проведения (у команды Трампа подготовлены три идеи).

Президент Зеленский также встретится с сенаторами США во вторник в 18:00 (по киевскому времени это уже будет 01:00 среды, 29 июля) в Капитолии США. Приглашены все 100 сенаторов.

Встреча будет проходить на фоне рассмотрения Сенатом США законопроекта, который предусматривает введение более жестких санкций против России и ее торговых партнеров из-за агрессии Москвы против Украины.

По данным CNN во время переговоров Зеленский и США сосредоточатся на обсуждении путей завершения войны России против Украины. По информации источника издания, ключевое внимание во время переговоров будет уделено текущим усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования.

"Пора положить конец войне," - заявил собеседник издания, комментируя предстоящие переговоры между двумя президентами.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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