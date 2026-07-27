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После заявления Зеленского Трамп пообещал поговорить с Путиным: что произошло

Юрий Берендий
27 июля 2026, 22:30
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Трамп заявил, что намерен лично выяснить у Путина информацию о возможной помощи России Ирану во время американской военной операции.

После заявления Зеленского Трамп пообещал поговорить с Путиным: что произошло
Трамп пообещал спросить Путина о снимках американских баз, предоставленных Ирану / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Трамп пообещал выяснить у Путина факт помощи иранскому режиму
  • Российская военная техника в Венесуэле проявила себя не очень хорошо
  • Администрация Байдена передала Украине огромные объемы оружия

Дональд Трамп заявил, что лично задаст диктатору и военному преступнику Владимиру Путину вопрос о передаче Россией Ирану спутниковых снимков американских военных баз в Персидском заливе. Об этом он заявил во время общения с журналистами, которое транслировал Белый дом.

видео дня

Журналисты напомнили главе Белого дома заявление украинского лидера о том, что Москва помогала Тегерану выбирать потенциальные цели с помощью спутников.

"Я спрошу об этом у Путина. Мы узнаем", - сказал Трамп.

Последствия такого обмена для американской операции он считает незначительными.

"Это не оказало большого влияния, потому что мы всё полностью вывели из строя", - подчеркнул он.

Доказывая сомнительную ценность поддержки Кремля для его партнеров, Трамп сослался на опыт Каракаса, который годами получал от Москвы военную технику.

"У Венесуэлы было все российское оборудование. Как это сработало? Не очень хорошо", - добавил президент США.

Трамп также признал, что предпочел бы располагать более крупными военными арсеналами, и повторил обвинения в адрес предыдущей администрации в отношении помощи Украине.

"Но Байден предоставил Украине так много. Когда я уезжал, склады были полны", - утверждает Трамп.

Он также повторил свой тезис о том, что при Бараке Обаме боеприпасы почти не закупались, а исправить ситуацию удалось именно ему. Сразу после завершения его первого срока значительную часть этих запасов, по словам Трампа, передали Украине - в объемах, которых раньше никто не видел.

НАТО vs
НАТО против "Оси зла" / Инфографика: Главред

Как США помогают Украине наносить удары по России - комментарий политолога

Соединенные Штаты не просто не возражают против украинских ударов в глубине России, но и непосредственно способствуют им. Президент США Дональд Трамп положительно оценивает такие атаки, поскольку считает, что они приближают окончание войны. Об этом сообщил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в интервью Главреду.

Показательным в этом контексте является заявление госсекретаря США Марка Рубио, которое, по мнению политолога, фиксирует именно участие американской стороны в подготовке таких операций, а не пассивное одобрение уже совершенных атак.

Сама формула военно-технического сотрудничества за последнее время изменилась, и вместе с ней исчезла необходимость согласовывать с Вашингтоном каждую цель.

"Мы уже давно действуем без разрешений. Раньше мы зависели от американских разрешений, потому что США бесплатно предоставляли нам оружие. Теперь они его не предоставляют - мы покупаем его. Поэтому у нас нет обязательств и ограничений, где, как и каким образом использовать приобретенное американское вооружение", - отметил Фесенко.

Основной ресурс, который предоставляет американская сторона, - это данные космической разведки: точные координаты объектов и информация о том, как к ним добраться.

Речь идет о расстояниях, которые в несколько раз превышают глубину прифронтовой зоны, и о траекториях, проходящих через участки сплошного радиолокационного покрытия.

"Приведу самый простой пример. Наши дроны атаковали Омский НПЗ - это примерно 2,5 тысячи км, за Уралом. Чтобы добраться туда, нужно обойти многочисленные российские системы ПВО. Но даже если говорить об ударах по Москве, например, по НПЗ в Капотне, ситуация аналогична. Думаю, именно в этом смысле американская разведывательная информация чрезвычайно полезна: она позволяет нам обходить российские системы ПВО", - пояснил политолог.

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Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Политика США в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США начали предоставлять Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков. По сообщениям СМИ, лицензия на Patriot была передана при поддержке Lockheed Martin. Запуск производства может занять год и более, по оценкам источников.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действующие мирные предложения не соответствуют интересам Киева. Он добавил, что для достижения соглашения нужны принципиально новые концепции, и США готовы их предлагать.

Украинские и американские чиновники обсуждали возможность воздушного перемирия в войне с РФ. По сообщению Reuters, разработанные предложения планируется передать российской стороне в рамках нового раунда инициатив.

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Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времён Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется в переносном смысле для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.

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