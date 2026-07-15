США начали передачу лицензий на ракеты Patriot для Украины: когда стартует производство

США приступили к передаче Украине лицензий на производство ракет Patriot, что может стать важным шагом на пути к укреплению украинской системы ПВО.

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Лицензия на Patriot: США начали передавать Украине технологии производства / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/oleksiireznikov, Министерство обороны США

Ключевые тезисы:

США передают Украине лицензию на Patriot

Lockheed Martin поддерживает этот процесс

Запуск производства может занять год и более

США начали процесс передачи Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков Patriot, переведя вопрос из плоскости политических обещаний в плоскость практической реализации. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, осведомленного о ситуации.

По его словам, американская оборонная компания Lockheed Martin, производящая эти ракеты, поддерживает предоставление Украине соответствующих лицензий. Чиновник не верит, что процесс продлится несколько месяцев, как предполагалось ранее.

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Ранее, 8 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворит давнюю просьбу Украины о производстве американских ракет Patriot. Ракеты Patriot сыграли решающую роль в защите украинского воздушного пространства от российских баллистических ракет, однако запасы перехватчиков начали иссякать - американские производители не успевают удовлетворять спрос, обусловленный как эскалацией российских ударов, так и войной в Иране.

Patriot / Инфографика: Главред

Собственное производство уменьшит зависимость от США

Производство перехватчиков на территории Украины позволит направить растущие ресурсы отечественной оборонной промышленности непосредственно на выпуск ракет, одновременно сократив зависимость от поставок из-за рубежа. В настоящее время, кроме США, лицензии на производство Patriot имеют только Япония и Германия.

Параллельно Киев рассматривает альтернативные варианты противовоздушной обороны. В начале этой недели Украина и девять европейских стран запустили Коалицию по противоракетной обороне, договорившись о совместной разработке украинского проекта ПВО "Фрея".

FREYJA / Инфографика: Главред

Сколько времени потребуется на запуск производства - комментарий советника министра обороны

Советник министра обороны Украины, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что производство ракет для Patriot в Украине возможно. Вместе с лицензией Киеву передадут технологические карты производственных процессов и контакты поставщиков, а также организуют обучение специалистов и привлекут консультантов. Единственная проблема - время, ведь весь процесс запуска может затянуться на год и более.

"Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов", - отметил Бескрестнов.

Передача лицензий на Patriot Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Reuters выяснил, что производство перехватчиков Patriot для Украины не начнётся в ближайшее время. Эксперты подчеркивали, что на развертывание производства может уйти не менее года. По оценкам, новые перехватчики, вероятно, будут производиться сначала в Германии или другой европейской стране.

Политик Майкл Маккол сообщил, что американские оборонные компании заинтересованы в производстве ракет для Patriot в Украине. Он отметил, что при конкретной поддержке администрации США Украина сможет производить ракеты быстрее, чем США. Во время визита Маккол ознакомился с достижениями отечественного оборонного сектора и демонстрациями технологий беспилотников.

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов подчеркнул, что в Украине наблюдаются сложности с запасами ракет для систем Patriot. Он пояснил, что главной причиной является дефицит ракет ПВО, вызванный войной на Ближнем Востоке и общим спросом в регионе. Бескрестнов добавил, что точные запасы известны только Военно-воздушным силам и что принимаются меры для обеспечения ПВО.

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Об источнике: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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