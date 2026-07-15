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Мужчина поймал невероятно редкую золотую рыбу: случается раз в жизни

Константин Пономарев
15 июля 2026, 17:20
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Во время рыбалки американец поймал золотого судака. Необычная окраска рыбы оказалась следствием редкой генетической мутации.
Мужчина поймал невероятно редкую золотую рыбу
Мужчина поймал невероятно редкую золотую рыбу / Коллаж Главред, фото: instagram.com/ethanoutdoors

Вы узнаете:

  • Почему судак оказался золотого цвета
  • Что увидели рыбаки перед необычным уловом
  • Почему редкую рыбу сразу отпустили

Во время рыбалки в Северной Дакоте 21-летний Итан Беар поймал необычного судака с ярко-золотистой окраской.

Редкая рыба стала настоящей сенсацией среди любителей рыбалки, а сам улов мужчина решил отпустить обратно в водоем после нескольких фотографий. Об этом пишет Outdoor Life.

видео дня

Неожиданный улов

Итан Беар вместе с двумя друзьями отправился на рыбалку ранним утром 10 июля. Из-за сильной жары они решили выйти на воду как можно раньше и сначала рассчитывали поймать обычного судака.

После нескольких часов ловли компания переместилась на более глубокий участок озера, используя эхолот для поиска крупной рыбы. На глубине около 19 футов (почти 6 метров) прибор показал объект, который сначала показался небольшим.

Рыба мгновенно атаковала приманку
Рыба мгновенно атаковала приманку / Фото: instagram.com/ethanoutdoors

По словам Беара, он все же решил сделать заброс. Рыба мгновенно атаковала приманку.

"Я подумал: "Какая огромная рыба". А потом мы увидели странное мерцание в воде. Когда она поднялась к поверхности, друг закричал: "Это золотая рыба". И мы просто замерли", - рассказал рыбак.

Судак оказался золотого цвета

Необычная окраска, по мнению Беара, связана с редкой генетической мутацией, известной как ксантизм. При таком нарушении организм рыбы не формирует структуры чешуи, которые обычно создают характерный зеленоватый оттенок. В результате судак приобретает насыщенный золотисто-желтый цвет.

Подобные экземпляры встречаются крайне редко, поэтому многие рыболовы никогда не видят их за всю жизнь.

Смотрите в видео о том, как друзья поймали необычную рыбу:

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что украинец поймал речного монстра. Огромный сом весом 41 килограмм стал одним из самых ярких уловов сезона. Рыба длиной 180 см едва поместилась на дне надувной лодки.

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Outdoor Life

OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе.

Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору.

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