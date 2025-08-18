Украинцам начали выписывать масштабные штрафы из-за рыбалки: какая причина

Сроки запрета различаются в зависимости от региона: в Николаевской и Херсонской областях он действует с 10 августа, на большинстве других водоемов с 15 августа.

Рыбакам грозят крупные штрафы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Украине стартовала сезонная защита раков

До конца сентября рыбакам грозят штрафы

В Украине действуют временные ограничения на вылов некоторых водных обитателей для сохранения их популяции. Один из таких запретов стартовал в августе и будет оставаться в силе до конца сентября. Нарушителям грозят существенные штрафы, отмечают в Государственном агентстве мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Там напомнили, какие правила действуют до конца сентября и какие санкции ожидают рыбаков в случае нарушения.

Почему запрещено ловить раков в Украине?

В течение лета и начала осени в Украине традиционно действует запрет на вылов раков. Он распространяется почти на все области и продлится до 30 сентября.

Специалисты объясняют это тем, что именно в этот период происходит вторая линька раков. Они сбрасывают старый панцирь и формируют новый, процесс длится от 4 до 6 недель. В это время раки остаются без защитного покрова, становятся уязвимыми и легко погибают, что может привести к резкому уменьшению их численности. Чтобы сохранить естественный баланс в водоемах, государство вводит временный запрет на вылов.

Основные ограничения:

С 10 августа ловить раков запрещено в водоемах Николаевской и Херсонской областей, а также в Днепровско-Бугской устьевой системе.

На большинстве водоемов Украины ограничения действуют с 15 августа до 30 сентября.

В Закарпатье ситуация особая: здесь живет широкопалый рак, занесенный в Красную книгу Украины, поэтому его вылов запрещен в течение всего года.

Какие штрафы грозят рыбакам за вылов раков?

Тех, кто проигнорирует запрет, могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. Кроме того, придется возместить убытки: штраф за каждого незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.

В Госрыбагентстве отмечают, что раки являются не только популярным продуктом питания, но и выполняют важную экологическую функцию. Они действуют как "санитары" водоемов, очищая дно от органических остатков. Уменьшение их популяции может негативно повлиять на экосистему рек и озер.

Рыбалка в Украине - детали

Главред писал о том, что в украинских водоемах обнаружили интересную рыбу, которую раньше не встречали. По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии НАН Украины, в Бортнических водоемах теперь можно встретить уникальных аквариумных рыбок гупи.

Кроме этого, украинцев предупредили об исчезновении известной рыбы. К сожалению, из водоемов Украины исчезают не только краснокнижные виды рыб, но и обычные для Украины.

Более того, рыбаку удалось поймать настоящий трофей - огромную рыбу, которую можно назвать монстром. Недавно еще один рыбак похвастался необычным уловом: он поймал редкого солнечного окуня. Это произошло всего в 10 метрах от берега, на обычную удочку с поплавком, в качестве наживки он использовал опарыша.

Что такое любительское рыболовство? Любительское рыболовство - это бесплатное добывание (вылов) водных биоресурсов в порядке общего использования, в разрешенных объемах, для личных нужд (без права реализации) орудиями лова, установленными для этого правилами рыболовства. Одному лицу за одни сутки пребывания на водоеме разрешается выловить 3 кг рыбы.

