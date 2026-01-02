Укр
Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

Руслана Заклинская
2 января 2026, 16:48
После периода стабилизации доллар, евро и польский злотый одновременно перешли к стремительному росту.
Курс валют на 5 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить доллар 5 января
  • Каким будет курс евро 5 января
  • Подорожал ли злотый

На понедельник, 5 января, Национальный банк Украины изменил официальный курс основных иностранных валют. Доллар, евро и польский злотый подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 5 января установлен на уровне 42,29 грн/долл. Таким образом, американская валюта подорожала на 12 копеек по сравнению с пятницей, 2 января.

Евро также продемонстрировал рост. Курс европейской валюты составляет 49,58 грн/евро, что на 3 копейки больше, чем накануне.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару колебались в пределах 42,29-42,32 грн/долл., а к евро - 49,62-49,64 грн/евро.

Курс злотого на 5 января

Польский злотый также прибавил в цене. На понедельник, 5 января, его официальный курс установлен на уровне 11,77 грн, что на 6 копеек выше, чем 2 января.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Будет ли обвал гривни в 2026 году - прогноз экономиста

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии Главреду заявил, что глобальные экономические потрясения и политика администрации Трампа не окажут существенного влияния на гривню в 2026 году.

По его словам, Украина сейчас мало зависит от мировых финансовых процессов, ведь объемы экспорта небольшие, а импорт в основном связан с потребностями обороны. Финансирование страны осуществляется за счет стабильной международной поддержки.

"Безусловно, в отдельных европейских странах в 2026 году будут разновекторные политические движения, но, несмотря на это, финансовая и военная поддержка нашей страны сохранится в подавляющем большинстве стран, которые сегодня составляют коалицию поддержки Украины (а это более 60 стран мира и практически все международные организации)", - добавил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 2 января НБУ снизил курс основных валют. Доллар подешевел до 42,17 грн, евро - до 49,55 грн, а злотый - до 11,71 грн.

Также в январе 2026 года курс доллара в Украине будет оставаться стабильным. По прогнозу эксперта Тараса Лесового, резких колебаний не ожидается, а НБУ и в дальнейшем будет контролировать рынок.

Кроме этого, в госбюджете на 2026 год заложен курс 45,7 грн за доллар. В то же время эксперты Dragon Capital прогнозируют умеренное ослабление гривни - до около 44 грн в конце года.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

валюта курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро новости Украины курс НБУ
