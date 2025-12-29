Укр
Когда ждать "скачка" доллара: появился прогноз нового валютного курса

Алексей Тесля
29 декабря 2025, 23:31
Политика Национального банка останется без существенных изменений, что приведёт к плавному и контролируемому ослаблению гривны.
Когда ждать 'скачка' доллара: появился прогноз нового валютного курса
Появился прогноз нового курса доллара / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В проекте государственного бюджета на 2026 год ориентир по курсу доллара установлен на уровне 45,7 гривны.

Украинские аналитики ожидают ослабления национальной валюты, однако считают, что отметка 45 грн за доллар останется непересечённой, отмечает УНИАН.

Эксперты инвестиционной компании Dragon Capital указывают, что текущая макроэкономическая ситуация способствует относительной устойчивости гривны. По их оценкам, международные резервы страны будут сохраняться на исторически высоком уровне, а доллар США продолжит терять позиции на мировых рынках.

Согласно обновлённому прогнозу Dragon Capital, курс гривны может составить около 43 грн за доллар к концу 2025 года и приблизиться к 44 грн к завершению 2026-го.

В Concorde Capital дают схожие оценки: аналитики компании ожидают, что среднегодовой курс доллара в 2026 году будет находиться на уровне 43,6 грн, а к концу года поднимется до 44,8 грн. По их мнению, политика Национального банка останется без существенных изменений, что приведёт к плавному и контролируемому ослаблению гривны.

Новый курс валют: прогноз экспертов

Аналитики инвестиционной компании ICU отмечают, что недавнее укрепление гривны было ожидаемым и стало следствием продуманной политики Национального банка, который активно использовал валютные интервенции для выравнивания рынка.

По их мнению, в дальнейшем регулятор может ослабить контроль над курсом, допустив более заметные колебания и постепенно переходя к мягкой, управляемой девальвации гривны.

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

