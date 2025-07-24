Пакет школьника 2025: как уже в этом году получить на первоклассника 5000 грн

Инициатива о предоставлении на каждого первоклассника по 5000 грн уже стартовала. Главред рассказывает, что нужно сделать, чтобы получить такую помощь.

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Как получить 5000 грн на первоклассника/ коллаж: Главред, Фото pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Что нужно сделать, чтобы получить 5000 грн на первоклассника уже в этом году

Кто имеет право на такую помощь

Кто не имеет права получить такую помощь

В Украине стартовала инициатива о предоставлении на каждого первоклассника по 5 тыс. грн. Такие средства будут предоставляться только на учеников, которые впервые идут в школу.

Такая выплата единовременная. Как ранее заявили в Министерстве образования и науки Украины, эта инициатива направлена на то, чтобы поддержать семьи и обеспечить первоклассников самыми необходимыми вещами - канцелярией, одеждой и обувью.

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Помощь будет выплачиваться в рамках целевой государственной программы, которая основана постановлением Кабинета Министров Украины от 7 июля 2025 г. № 809.

Как рассказала Анна Даниэль, управляющая адвокатским бюро Анны Даниэль, в комментарии "Фокусу" помощь выплачивается из государственного бюджета через Министерство социальной политики в рамках программы "Социальная защита детей и семьи".

Кто может получить "пакет школьника" в 2025 году

Помощь могут выплатить одному из родителей или законному представителю ребенка, если ребенок:

является гражданином Украины,

зачислен в 2025 году в первый класс школы (начальное или базовое среднее образование),

постоянно проживает в Украине.

Кроме этого, право на такую помощь имеют дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, если их представляют уполномоченные лица из детских домов семейного типа, приемных семей, учреждений для сирот, а также лица, в семью которых временно устроен ребенок.

Кто не сможет получить "пакет школьника" в 2025 году

Стоит отметить, что такую помощь могут получить только дети, которые идут в школу впервые. Если же ребенок еще не идет в первый класс в этом году или уже идет во второй, третий и так далее класс, то родителям не будут предоставлять "пакет школьника".

Также не смогут получить помощь дети, которые не проживают в Украине постоянно, а также дети, которых оставили на повторное обучение.

Как и на что можно потратить эту помощь

Анна Даниэль объяснила, что эти средства можно использовать только в магазинах и на предприятиях, которые имеют соответствующие коды деятельности (MCC), на:

канцелярские товары,

школьную одежду и обувь,

другие необходимые вещи для обучения.

Средства предоставляются в безналичной форме на специальный счет с "Дія.Карткой" или другой счет с целевым использованием.

Также стоит учесть, что оплату за товары можно осуществить только в пределах Украины.

Как получить "пакет школьника"

Есть два способа, как можно получить 5 тыс. грн на первоклассника:

Автоматически через ЕИБД - если семья уже есть в Едином государственном реестре получателей помощи,

Через заявление в орган соцзащиты населения - если семья не внесена в реестр.

Юрист Анна Даниэль посоветовала обязательно учитывать региональные требования при обращении в органы социальной защиты.

"В некоторых случаях могут потребовать дополнительные документы: справку о составе семьи, удостоверение участника боевых действий, справку ВПЛ и т.д.", - отметила она.

Также юрист добавила, что эти средства не будут учитываться в совокупный доход семьи при расчете других социальных пособий.

Обучение в школах в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине сократят предметы для старшеклассников. Больше всего внимания обязательным для всех дисциплинам старшеклассники и старшеклассницы будут уделять в 10 классе.

Также ранее сообщалось, что в Украине первоклассникам начислят по 5 000 грн - Главред рассказал, куда обращаться за деньгами. Чтобы получить средства надо подтвердить заявку через "Дію" или обратиться в Пенсионный фонд.

Напомним, Федоров сказал, планируют ли отменять дистанционное обучение в школах. Власти будут искать методы, чтобы вернуть детей в безопасные школы.

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