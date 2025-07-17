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Дистанционное обучение в школах отменят: что изменится уже с 18 июля

Мария Николишин
17 июля 2025, 11:36
241
Власти будут искать методы, чтобы вернуть детей в безопасные школы.
Дистанционное обучение в школах отменят: что изменится уже с 18 июля
Дистанционное обучение в школах / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Приказ Минобразования №1112 будет отменен 18 июля
  • Детей будут переводить на офлайн обучение
  • Это поможет догнать знания, которые были потеряны за последние несколько лет

Приказ Министерства образования и науки №1112 относительно в частности дистанционного обучения в школах будет отменен. Об этом сообщил Михаил Федоров, которому президент предложил должность первого вице-премьер-министра в новом правительстве.

По его словам, власти будут искать методы, как вывести детей на офлайн обучение.

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"В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет - за Covid, полномасштабную войну - будем искать этот путь", - подчеркнул он.

Федоров об отмене "дистанционки" - видео:

Дистанционное обучение в школах отменят: что изменится уже с 18 июля

Учеба - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, Михаил Федоров ранее говорил, что правительство в рамках образовательной политики, направленной на возвращение офлайн-обучения в школах, смоделировало сеть подземных школ в прифронтовых регионах, сейчас строится примерно 200 таких подземных школ.

Также известно, что дети защитников и защитниц Украины, которые получали образование в высших учебных заведениях по контракту, получат компенсацию за обучение.

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О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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