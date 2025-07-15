Кабмин назначил нового языкового омбудсмена: что о ней известно

Уполномоченной по защите государственного языка назначили Елену Ивановскую.

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Кабмин назначил нового языкового омбудсмена / коллаж: Главред, фото: Википедия, ukrainka.org.ua

Кратко:

Ивановская заменила на должности Тараса Креминя

Елена Ивановская - доктор филологических наук

Кабинет министров Украины назначил нового языкового омбудсмена, им стала Елена Ивановская. Об этом говорится в решении правительства от 15 июля.

Как отметили в Кабмине, решение о назначении Ивановской языковым омбудсменом приняли путем открытого голосования.

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Таким образом, она заменила на этой должности Тараса Креминя, который пребывал на должности с 8 июля 2020 года.

Елена Ивановская - доктор филологических наук, профессор КНУ имени Шевченко. Более 20 лет Ивановская преподает фольклористику, является автором более 100 научных работ, в том числе о защите украинского языка.

Ивановская защитила кандидатскую диссертацию на тему "Фольклористическое наследие Анны Барвинок". Ее докторская называлась "Субъектно-образная система фольклора: категориальный аспект".

Кандидатура Ивановской была выдвинута на должность языкового омбудсмена после завершения полномочий Тараса Креминя. Решение о выдвижении принял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

На должность языкового омбудсмена также претендовали экс-замминистра образования и заместитель госсекретаря Кабмина Павел Полянский и кандидатка филологических наук, старшая научная сотрудница в Институте искусствоведения им. Рыльского НАН Украины Ирина Коваль-Фучило. Позже Коваль-Фучило сняла свою кандидатуру, и Минюст предложил кандидатуру актера Александра Завальского, которого раскритиковали за работу на православном телеканале "Глас".

Деятельность Тараса Креминя на должности языкового омбудсмена - что известно:

В 2024 году уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наложил 97 штрафов на общую сумму 360,4 тысяч гривен за нарушение языкового законодательства.

Недавно Тарас Креминь заявил, что артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, избежит наказания за выступление на концерте на русском языке.

До этого Тарас Креминь обратился в полицию, чтобы правоохранители разобрались в ситуации после концерта Андрея Данилко.

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