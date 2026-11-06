Свет будут отключать не всем: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях 7 ноября

Отключения электроэнергии затронут от 2 до 4 очередей из-за последствий массированных российских атак на энергетику.

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В "Укрэнерго" предупредили о графиках отключений на 7 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые факты

7 ноября отключения будут действовать в течение суток

Для населения предусмотрено от 2 до 4 очередей

Причина - последствия российских атак на энергетику

7 ноября в части областей Украины в течение всего суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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Для населения предусмотрены ограничения в объеме от 2 до 4 очередей, а для промышленности введут графики ограничения мощности. Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Сообщение "Укрэнерго" / Скриншот

В энергокомпании предупредили, что ситуация может меняться из-за российских обстрелов. Украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Когда электроэнергия поступает по графику, потребителей призывают экономно её использовать.

Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

Каких отключений ожидать после новых ударов РФ

Россия нанесла около 20 ударов по энергетическим объектам Украины во время атаки 3 ноября. Основными целями стали высоковольтные сети и объекты генерации, в частности теплоэлектростанции на востоке страны. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью УНИАН.

Российские войска сосредоточили основные усилия на нескольких энергетических регионах. Географию поражений эксперт описал так:

"Были нанесены удары по нескольким теплоэлектростанциям, прежде всего в Криворожско-Днепровском энергетическом регионе и, во-вторых, в Харьковском. То есть на этот раз они бьют по востоку", - отметил Харченко.

В то же время текущее состояние энергосистемы не выходит за пределы прогнозируемого сценария на отопительный сезон. Эксперт подчеркивает, что подобные интенсивные атаки происходят регулярно.

"Я бы не сказал, что ситуация является необычайно критической. Это была еще одна атака. Она вписывается в основной сценарий, который мы ожидали на отопительный сезон. Волны атак повышенной интенсивности, как сегодня, происходят примерно раз в три недели. Мы вполне выдерживаем этот темп", - сказал эксперт.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения. По прогнозу Харченко, большинство аварийных отключений к вечеру удастся перевести в обычные плановые ограничения.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский назвал Киев регионом с самым сложным положением в стране после последних системных атак на энергетическую инфраструктуру. Глава государства подчеркнул, что критическая ситуация в столице обусловлена не только разрушительными последствиями ударов, но и ненадлежащим выполнением соответствующих решений со стороны местных властей. В то же время президент сообщил о достижении договоренностей с партнерами из Германии и Испании о срочных поставках мощных генераторов, оборудования и кабельной продукции для восстановления сетей.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил о высоких рисках длительных отключений электроэнергии в небольших населенных пунктах, отметив, что городки, электроснабжение которых зависит от одной подстанции, могут оставаться без света до трех дней подряд. Кроме того, эксперт прогнозирует, что в случае сильных морозов в столице придется вводить жесткие графики ограничений по схеме "12 часов с электричеством - 12 часов отключений".

Ранее первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов 4 ноября сообщил о вынужденном снижении мощности генерации на украинских атомных электростанциях, что привело к многочасовым отключениям электроэнергии в отдельных областях. По его словам, проведение аварийно-восстановительных работ на пострадавших энергообъектах существенно задерживается из-за постоянных воздушных тревог и рисков повторных прицельных ударов со стороны РФ.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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