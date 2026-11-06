РФ хочет добиться уступок от США в переговорах – на какой шаг пошел Кремль

Недавно Кремль направил в Белый дом своего посланника. Аналитики выяснили истинную цель визита.

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Россия в очередной раз использовала США в своих интересах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что сообщили аналитики:

Кремль использует созданные им кризисы для сближения с Трампом

Дмитриев сравнил перемирие в Олешках с возвращением детей

Страна-агрессор Россия пытается использовать гуманитарные кризисы, которые сама же создает на оккупированных территориях Украины, чтобы наладить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.

Показательным примером аналитики в отчете Института изучения войны (ISW) называют встречу в Белом доме, посвященную перемирию в Олешках, на которую прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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Кто пришел на встречу с Меланией Трамп

5 ноября первая леди США Мелания Трамп принимала в Белом доме украинских и российских чиновников по случаю введения ограниченного режима прекращения огня в оккупированных Олешках в Херсонской области. Украину представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и народный депутат Давид Арахамия.

От России прибыли Кирилл Дмитриев и российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Дмитриев сравнил договоренность о перемирии в Олешках с предыдущими усилиями Мелании Трамп по возвращению украинских детей, депортированных в Россию.

В ISW обратили внимание, что он говорил о "гуманитарном успехе" перемирия, но умолчал о том, что именно российское вторжение и оккупация полностью ответственны за кризис в городе.

Что Кремль хочет получить от Вашингтона

Аналитики считают, что риторика российского посланника вписывается в более широкую стратегию Москвы.

"Комментарии Дмитриева согласуются с предыдущими попытками РФ использовать ограниченное гуманитарное сотрудничество - в отношении таких кризисов, как в Олешках или возвращение насильно депортированных украинских детей, чтобы заставить администрацию Трампа занять более благоприятную позицию по отношению к Кремлю и добиться уступок от США в будущих переговорах", - говорится в отчете.

В ISW также напомнили, что попытки кремлевских чиновников представить Владимира Путина как сторонника переговоров и гуманитарных шагов происходят на фоне ударов оккупантов по гражданскому населению. В частности, удар по вокзалу в Днепре, в результате которого, по данным ISW, погибли как минимум 14 человек, произошел именно во время действия перемирия в Олешках.

Что известно об Олешках / Инфографика: Главред

Как Путин наладил личные контакты с Меланией Трамп

Российский политолог Александр Морозов в комментарии Радио Свобода связал эвакуацию из Олешек с личными контактами Путина и первой леди США.

"Здесь Владимир Путин идет навстречу именно Мелании Трамп, которая выразила намерение что-то сделать в этом направлении. Кремль откликнулся на это", - отметил он.

По словам Морозова, в этой истории американское давление направлено вовсе не на Москву.

"Трамп довольно опасно маневрирует, играет на нервах Киева. То есть давление оказывается на Киев, а не на Кремль", - добавил политолог.

Получит ли Кремль выгоду от контактов с США

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду, комментируя возможную встречу лидеров США, Китая и России, отметил, что реальных достижений Москве она не принесет.

"Нет ни малейшего сомнения в том, что, если эта встреча состоится, Россия будет трубить, что она "о-го-го-го". Но с практической точки зрения эта встреча Кремлю ничего не даст, кроме пропаганды", - подчеркнул дипломат.

В то же время Огрызко убежден, что ведущие мировые игроки не воспринимают Путина как равного партнера.

"Ставить Путина наравне с собой и договариваться с ним о чем-либо Трамп и Си Цзиньпин не будут. Это было бы огромной ошибкой со стороны США и Китая", - пояснил Огрызко.

Перемирие в Олешках - последние новости

Как сообщал Главред, Украина и Россия договорились об ограниченном режиме тишины в оккупированных Олешках. Президент Владимир Зеленский раскрыл новые подробности перемирия и назвал его целью разблокирование города. Олешки расположены на левобережье Херсонской области, которое контролируют оккупанты.

Во время действия режима тишины в городе заметили российскую военную технику. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что было на видео из Олешек. Соответствующее заявление омбудсмена появилось 2 ноября.

Генштаб ВСУ также обвинил армию РФ в нарушении договоренностей. По данным военных, оккупанты использовали перемирие для укрепления позиций. Сообщение Генштаба было обнародовано 2 ноября.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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